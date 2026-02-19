Hodgkinsonová zlepšila téměř o sekundu halový rekord v běhu na 800 metrů

Třiadvacetiletá Hodgkinsonová splnila na zlatém mítinku World Indoor Tour cíl, s kterým do Liévin přijela. Skvělou formu naznačila už minulou sobotu, kdy při prvním letošním halovém startu zlepšila v sólovém závodě na národním šampionátu britský rekord na 1:56,33. S pomocí vodičky ve čtvrtek předvedla ještě výrazně lepší výkon.
Svému osobnímu rekordu pod širým nebem z roku 2024 se Hodgkinsonová přiblížila na 26 setin a naznačila, že by mohla v létě útočit na světový rekord Jarmily Kratochvílové. Její čas 1:53,28 minuty dominuje historickým tabulkám už od roku 1983. Jeho překonání označila britská půlkařka za svůj cíl už před minulou sezonou, kterou jí však pokazily svalové potíže.
Závod v Liévin vyhrála Hodgkinsonová suverénně o tři a půl sekundy před jednadvacetiletou Švýcarkou Audrey Werroovou. Třetí doběhla stříbrná olympijská medailistka z Paříže Etiopanka Tsige Dugumaová za 1:58,83.
Tyčkařka Amálie Švábíková skončila šestá výkonem 460 cm. Filip Sasínek se představil v roli vodiče v závodě na 3000 metrů, který vyhrál Etiopan Addisu Yihune v čase 7:33,58.
Halový mítink World Indoor Tour zlaté kategorie
v Liévin (Francie)
Muži
Ženy