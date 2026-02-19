Hodgkinsonová zlepšila téměř o sekundu halový rekord v běhu na 800 metrů

Autor: ,
  23:36
Olympijská vítězka z Paříže Britka Keely Hodgkinsonová zaběhla na mítinku ve francouzském Liévin halový světový rekord na 800 metrů. Časem 1:54,87 minuty překonala o 95 setin výkon Slovinky Jolandy Čeplakové z roku 2002.

Britka Keely Hodgkinsonová se raduje z olympijského triumfu v běhu na 800 metrů. | foto: AP

Třiadvacetiletá Hodgkinsonová splnila na zlatém mítinku World Indoor Tour cíl, s kterým do Liévin přijela. Skvělou formu naznačila už minulou sobotu, kdy při prvním letošním halovém startu zlepšila v sólovém závodě na národním šampionátu britský rekord na 1:56,33. S pomocí vodičky ve čtvrtek předvedla ještě výrazně lepší výkon.

Svému osobnímu rekordu pod širým nebem z roku 2024 se Hodgkinsonová přiblížila na 26 setin a naznačila, že by mohla v létě útočit na světový rekord Jarmily Kratochvílové. Její čas 1:53,28 minuty dominuje historickým tabulkám už od roku 1983. Jeho překonání označila britská půlkařka za svůj cíl už před minulou sezonou, kterou jí však pokazily svalové potíže.

Závod v Liévin vyhrála Hodgkinsonová suverénně o tři a půl sekundy před jednadvacetiletou Švýcarkou Audrey Werroovou. Třetí doběhla stříbrná olympijská medailistka z Paříže Etiopanka Tsige Dugumaová za 1:58,83.

Tyčkařka Amálie Švábíková skončila šestá výkonem 460 cm. Filip Sasínek se představil v roli vodiče v závodě na 3000 metrů, který vyhrál Etiopan Addisu Yihune v čase 7:33,58.

Halový mítink World Indoor Tour zlaté kategorie

v Liévin (Francie)

Muži
800 m: 1. Crestan (Belg.) 1:43,91, 2. Wyderka (Pol.) 1:44,64
1500 m: 1. Nader (Portug.) 3:32,44, 2. Riva (It.) 3:33,02, 3. Coscoran (Ir.) 3:33,09
3000 m: Yihune (Et.) 7:33,58, 2. Krop (Keňa) 7:34,68, 3. Wale (Et.) 7:35,44
60 m př.: 1. Kwaou-Mathey (Fr.) a Llopis (Šp.) oba 7,45, 3. Brackins (USA) 7,50
Tyč: 1. Karalis (Řec.) 600, 2. Guttormsen (Nor.) 590, 3. Bradford (USA) 590
Koule: 1. Fabbri (It.) 21,82, 2. Kovacs 21,40, 3. Steen (oba USA) 21,38

Ženy
400 m: 1. Zapletalová (SR) 51,40, 2. Klaverová (Niz.) 51,67
800 m: 1. Hodgkinsonová (Brit.) 1:54,87 - světový rekord, 2. Werroová (Švýc.) 1:58,38, 3. Dugumaová (Et.) 1:58,83
1500 m: 1. Hunterová Bellová (Brit.) 4:00,21, 2. Haylomová 4:01,17, 3. Berheová (obě Et.) 4:01,51
2000 m: 1. Hullová (Austr.) 5:26,68
3000 m: 1. Hailuová 8:24,59, 2. Bawekeová (obě Et.) 8:26,29, 3. Battoclettiová (It.) 8:26,44
60 m př.: 1. Charltonová (Bah.) 7,79, 2. Skrzyszowská (Pol.) 7,83, 3. D. Kambudjiová (Švýc.) 7,84
Tyč: 1. Šutejová (Slovin.) 470, 2. Ayrisová (N. Zél.) a Moonová (USA) obě 470, ...6. Am. Švábíková (ČR) 460

Výsledky

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro semifinále, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Hyský chválil výkon i posily: Charakter týmu je výborný. Ke střelám jsme nabádali

Plzeňský kouč Martin Hyský během utkání s Panathinaikosem.

Když se střela Tomáše Ladry kroutila do růžku brány a gólman Lafont se přeci jen na balon natáhl, ani nevěřil, že by nakonec mohl slavit. „Nádherná rána, viděl jsem ji v krásném úhlu. Pak zázračný...

20. února 2026

Klid, tým a pokora. Slováci opět vyčnívají nad Čechy, proč na hrách opakovaně září?

Premium
Slovenský útočník Samuel Takáč slaví po zápase s Finskem.

Od našeho zpravodaje v Itálii Kdo by tušil, že bronzový úspěch z Turína bude jednou tak vzácný. Příští týden uběhne dvacet let, co čeští hokejisté pod olympijskými kruhy naposledy vybojovali medaili. Od té doby se k ní přiblížili...

20. února 2026

Nadvláda ruských krasobruslařek končí, olympijskou vítězkou je Američanka Liuová

Nadšená Alysa Liuová po skvělé volné jízdě.

Mistryně světa Alysa Liuová je olympijskou šampionkou v krasobruslení, jako první Američanka od úspěchu Sarah Hughesové v Salt Lake City 2002. Dvacetiletá závodnice ukončila kralování ruských...

19. února 2026  23:46

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

19. února 2026  23:33

Alkmaar bez Šína vstoupil do vyřazovací fáze Konferenční ligy porážkou s Noahem

Momentka z utkání mezi fotbalisty arménského Noahu (v bílém) a Alkmaaru v...

Fotbalisté Alkmaaru v prvním zápase vyřazovací fáze Konferenční ligy prohráli v Arménii s Noahem 0:1, český záložník Matěj Šín zůstal na lavičce nizozemského týmu. Zrinjski Mostar remizoval s Crystal...

19. února 2026  23:29

Panathinaikos - Plzeň 2:2, hosté dvakrát pálili z dálky, v závěru je zachránil Ladra

Oslava plzeňských fotbalistů po gólu Tomáše Ladry (vlevo) proti Panathinaikosu.

Dvakrát se pořádně natáhl a na míč si i sáhl, jenže pokaždé si ho brankář Lafont jen srazil do sítě. A tak plzeňští fotbalisté vezou z řeckého Panathinaikosu z úvodního utkání vyřazovací fáze...

19. února 2026  23:26

Vitík pomohl k vítěznému vstupu do play off Evropské ligy, Čvančara byl u prohry

Fotbalisté Boloni slaví vítězství nad Brannem Bergen v prvním utkání úvodního...

Fotbalisté Boloni s obráncem Martinem Vitíkem v sestavě vyhráli v prvním utkání úvodního vyřazovacího kola Evropské ligy na hřišti Brannu Bergen 1:0. Třiadvacetiletý český reprezentant nastoupil do...

19. února 2026  23:16

13. den ZOH 2026: Jílek na 1500 m bez medaile. Sdruženáři a curleři osmí

Metoděj Jílek skončil v závodě na 1 500 metrů na 16. místě s časem 1:46.08....

V programu třináctého dne olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo byl největším lákadlem třetí závod Metoděje Jílka. Český rychlobruslař ale svou třetí medaili z her v závodě na 1500 m...

19. února 2026,  aktualizováno  23:13

Famózní Menšík! Šokoval světovou dvojku Sinnera a v Dauhá si zahraje semifinále

Jakub Menšík slaví postup do semifinále turnaje v Dauhá.

Nejcennější vítězství v dosavadní kariéře slaví český tenista Jakub Menšík. Ve čtvrtfinále turnaje v Dauhá překvapil světovou dvojku Jannika Sinnera, čtyřnásobného grandslamového šampiona udolal 7:6,...

19. února 2026  22:53

Finálové drama v prodloužení rozhodly americké hokejistky, Kanaďanky smutní

Hokejistky USA v dramatickém prodloužení porazily Kanaďanky 2:1 a získávají...

Olympijský turnaj hokejistek v Miláně ovládly hráčky Spojených států amerických, ve finále porazily po obratu Kanadu 2:1 v prodloužení. Návrat na trůn po osmi letech a celkově třetí zlato pod pěti...

19. února 2026  22:17,  aktualizováno  22:52

Perfektní výkon, který gradoval. Fotbal mě bavil a pohltil, chválil kouč Janotka

Olomoucký trenér Tomáš Janotka během utkání proti Lausanne v play off...

Nevyhráli, ale trenér olomouckých fotbalistů Tomáš Janotka byl nadšený. „Předvedli jsme perfektní výkon,“ prohlásil po remíze 1:1 v úvodním utkání play off Konferenční ligy proti Lausanne.

19. února 2026  22:27

