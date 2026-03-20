Dva postupy raz dva. Proti Vondrové hrály tisíciny: Španělku jsem bohužel neviděla

Tomáš Kazda
  14:24
Od našeho zpravodaje v Polsku - Lurdes Gloria Manuel při svém úvodním vystoupení v Toruni drama nepřipouštěla, postup se čekal a taky bez problémů přišel. To další dva čeští čtvrtkaři neměli pozici tak jasnou. O to překvapivější je, že osmnáctiletý Tomáš Horák po vynikajícím finiši procházel novinářskou mixzónou jako vítěz rozběhu. Naopak Lada Vondrová na svém čtvrtém halovém MS do semifinále po napínavém závěru neprošla. „Můžu si za to sama, měla jsem běžet rychleji,“ hlesla.
Čtvrtkařka Lada Vondrová (vpravo) finišuje v rozběhu na halovém MS v Toruni. | foto: Reuters

S postupy z rozběhů to tak má Vondrová dva dva.

V Birminghamu 2018 a Glasgow 2024 semifinále běžela, tentokrát ale navázala na Bělehrad, kde jí před čtyřmi lety chyběla pouhá setinka. A v Polsku to teď bylo ještě méně...

Začala přitom výtečně.

„Měla jsem v plánu seběhnout tu nade mnou. Počkala jsem si na druhou zatáčku, viděla jsem, že se snaží zareagovat, ale nestihla to, což jsem chtěla,“ popisovala.

A tak se ocitla při seběhu na prvním místě: „To jsem vůbec nečekala!“

Musela trochu zpomalit, aby pošetřila síly na finiš. I tak se v něm kolem jejích ramen prohnaly Kanaďanka Zoe Sherarová a Španělka Blanca Hervasová, která rozběh vyhrála.

„Myslím, že ještě 80 metrů do cíle jsem docela dobře reagovala na tu Kanaďanku, ale Španělku jsem prostě neviděla,“ vysvětlovala Vondrová.

Se Sherarovou mají obě ve výsledcích o setinu horší čas než vítězka, 52,16 ale na postup to stačilo jenom Severoameričance. Třetí místo už by slavilo jen v případě vynikajícího času. „Tady se bude běhat o dvě vteřiny rychleji, takže co s tím,“ pokrčila rameny Češka, která se představí ještě v nedělních štafetách.

Horák ukázal sílu ve finiši

Dvojnásobný juniorský evropský rekordman se v rozběhu držel na druhém místě, jak mu přisuzovaly tabulkové předpoklady.

Nedávný osobák evropského šampiona Attily Molnára je přeci jenom o více než půl vteřiny lepší než Horákových 45,64 z Ostravy.

Jenomže Čech se v závěrečných metrech vzepřel předpokladům a kolem Maďara prolétl.

„Jsem rád, že jsem vyhrál rozběh a jedeme dál. Chtěl jsem na to zaútočit, abych měl dobrou dráhu pro semifinále, což se povedlo,“ říkal Horák po první zkušenosti na velké seniorské akci.

A premiéru si prodlouží minimálně o večerní semifinále. „Kdyby padlo finále, tak je to super, ale já jsem tady hlavně pro zkušenost. Je to vlastně ještě dneska, tak uvidíme, jak to zvládnu,“ říkal mladík.

Se dvěma běhy v jeden den by se podle trenéra Lukáše Klímy mohl poprat dobře. „Má dobrou toleranci na laktát. Na testech mu vyšlo, že je na tom vytrvalostně strašně dobře, takže by mu to mohlo jenom vyhovovat,“ předpovídal. „Finále by byl extra úspěch,“ ví kouč.

Odpověď se dozví večer před devátou hodinou. Pátá nejlepší čtvrtka na šampionátu dle letošních tabulek Manuel se o další velké finále utká o hodinu dříve.

Tipsport - partner programu
Šnajderová vs. ValentováTenis - - 20. 3. 2026:Šnajderová vs. Valentová //www.idnes.cz/sport
20. 3. 15:00
  • 1.92
  • -
  • 1.94
Nosková vs. CîrsteaováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 20. 3. 2026:Nosková vs. Cîrsteaová //www.idnes.cz/sport
20. 3. 15:00
  • 1.71
  • -
  • 2.18
Muchová vs. OsoriováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 20. 3. 2026:Muchová vs. Osoriová //www.idnes.cz/sport
20. 3. 16:30
  • 1.30
  • -
  • 3.63
Hranice vs. Frýdek-MístekFotbal - 20. kolo - 20. 3. 2026:Hranice vs. Frýdek-Místek //www.idnes.cz/sport
20. 3. 17:00
  • 3.34
  • 3.58
  • 1.70
Prostějov vs. Zbrojovka BrnoFotbal - 20. kolo - 20. 3. 2026:Prostějov vs. Zbrojovka Brno //www.idnes.cz/sport
20. 3. 17:00
  • 6.24
  • 4.24
  • 1.45
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
