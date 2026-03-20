Dva postupy raz dva. Proti Vondrové hrály tisíciny: Španělku jsem bohužel neviděla

S postupy z rozběhů to tak má Vondrová dva dva.
V Birminghamu 2018 a Glasgow 2024 semifinále běžela, tentokrát ale navázala na Bělehrad, kde jí před čtyřmi lety chyběla pouhá setinka. A v Polsku to teď bylo ještě méně...
Začala přitom výtečně.
„Měla jsem v plánu seběhnout tu nade mnou. Počkala jsem si na druhou zatáčku, viděla jsem, že se snaží zareagovat, ale nestihla to, což jsem chtěla,“ popisovala.
A tak se ocitla při seběhu na prvním místě: „To jsem vůbec nečekala!“
Musela trochu zpomalit, aby pošetřila síly na finiš. I tak se v něm kolem jejích ramen prohnaly Kanaďanka Zoe Sherarová a Španělka Blanca Hervasová, která rozběh vyhrála.
„Myslím, že ještě 80 metrů do cíle jsem docela dobře reagovala na tu Kanaďanku, ale Španělku jsem prostě neviděla,“ vysvětlovala Vondrová.
Se Sherarovou mají obě ve výsledcích o setinu horší čas než vítězka, 52,16 ale na postup to stačilo jenom Severoameričance. Třetí místo už by slavilo jen v případě vynikajícího času. „Tady se bude běhat o dvě vteřiny rychleji, takže co s tím,“ pokrčila rameny Češka, která se představí ještě v nedělních štafetách.
Horák ukázal sílu ve finiši
Dvojnásobný juniorský evropský rekordman se v rozběhu držel na druhém místě, jak mu přisuzovaly tabulkové předpoklady.
Nedávný osobák evropského šampiona Attily Molnára je přeci jenom o více než půl vteřiny lepší než Horákových 45,64 z Ostravy.
Jenomže Čech se v závěrečných metrech vzepřel předpokladům a kolem Maďara prolétl.
„Jsem rád, že jsem vyhrál rozběh a jedeme dál. Chtěl jsem na to zaútočit, abych měl dobrou dráhu pro semifinále, což se povedlo,“ říkal Horák po první zkušenosti na velké seniorské akci.
A premiéru si prodlouží minimálně o večerní semifinále. „Kdyby padlo finále, tak je to super, ale já jsem tady hlavně pro zkušenost. Je to vlastně ještě dneska, tak uvidíme, jak to zvládnu,“ říkal mladík.
Se dvěma běhy v jeden den by se podle trenéra Lukáše Klímy mohl poprat dobře. „Má dobrou toleranci na laktát. Na testech mu vyšlo, že je na tom vytrvalostně strašně dobře, takže by mu to mohlo jenom vyhovovat,“ předpovídal. „Finále by byl extra úspěch,“ ví kouč.
Odpověď se dozví večer před devátou hodinou. Pátá nejlepší čtvrtka na šampionátu dle letošních tabulek Manuel se o další velké finále utká o hodinu dříve.