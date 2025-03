Party se Štefelou a Staňkem! Jak ženská štafeta skákala mezi bronzem a stříbrem

Výsledek ale nebyl tak jednoznačný.

Nejprve Češky figurovaly na třetím místě, ale záhy se objevily na druhém. Jak to? Několik minut po závodě vyskočila ve výsledkovém systému zpráva o nizozemské diskvalifikaci. Na první místo se posunuly Britky a Češky zaujaly stříbrnou pozici.

Ale za pár minut bylo vše jinak. Domácí se vrátily na zlatou pozici a po chvilce si vychutnávaly svůj úspěch na stupních vítězek. Ale ani Češkám radost z povedeného závodu nikdo nevzal.

Jíchová i Manuel kov na velké dospělé akci slavily úplně poprvé.

Právě nejmladší ze čtvrtkařského kvarteta celou štafetu zakončovala. A ačkoliv do svého úseku startovala ze čtvrté pozice, český tým parádním výkonem vytáhla na bronzovou příčku.

Skoro na ní nebylo znát, že v předchozích dvou dnech absolvovala celkem tři individuální klání.

„Nechala jsem tam asi všechny hlasivky,“ hlásila Vondorová, jež štafetu naopak startovala. „Ale věděla jsem, že Britky a Nizozemky mají na konci silnou běžkyni, ale Španělky a zbytek ne. A když jsem viděla, že je Lu v kontaktu, byla jsem naprosto v klidu a věděla jsem, že je to tam.“

A bylo.

K 19leté Manuel se radostně rozběhly i další tvůrkyně medailového snu, později si vzaly vlajku a s těly plnými endorfinů obešly oslavné kolečko.

Tu se zastavily u fotografů, tu si plácly s apeldoornským maskotem. Ale především společně oslavovaly velký úspěch, jehož právě byly hlavními hrdinkami.

„Poprvé jsem takhle v hale pobíhala s vlajkou, bylo to skvělý, moc jsem si to užila,“ líčila nadšeně Jíchová, která se soustředí především na čtvrtku s překážkami. „S holkami byla sranda. Myslím si, že jsme měly fakt skvělou energii, což se prostě ukázalo.“

Jíchová si tak spravila dojem z halového evropského šampionátu po individuálním závodě, kdy sice nejprve slavila postup i nové osobní maximum, záhy se však dozvěděla, že se kvůli vyšlápnutí z dráhy do semifinále nakonec nepodívá.

„Mám velkou radost, že konečně přišel nějaký výsledek,“ dojímala se. „Z individuálního závodu jsem se radovala, ale nic z toho nebylo. Jsem ráda, že budeme mít něco doopravdy hmatatelného a moc za to holkám děkuju.“

Vondrová s Petržilkovou už získaly bronzové medaile ve smíšené štafetě na světovém šampionátu v Budapešti 2023. Mimochodem, i tam dobíhala první nizozemská čtveřice, jenže Femke Bolová tenkrát zakopla a do cíle dorazila bez štafetového kolíku. Diskvalifikovali ji a český mix se posunul ze čtvrtého místa na třetí.

A reprezentantky získaly sebevědomí, že podobný úspěch mohou zopakovat.

Tereza Petržilková, Nikoleta Jíchová, Lada Vondrová a Lurdes Gloria Manuel (zleva) se radují z bronzové medaile, kterou získaly v ženské štafetě na 4x400 metrů na halovém ME v Apeldoornu.

„Vím, že papírové předpoklady na medaili máme a strašně moc jsem si přála, aby nám to vyšlo. Ale říkaly jsme si: Je to poprvé, co jsme se takhle sešly, tak uvidíme, jak to půjde. A ono to vyšlo, jsem strašně šťastná,“ zářila Petržilková, jež jako jediná nestartovala v individuálním klání.

„Vůbec nebyl čas řešit štafetu. Věděla jsem, že se holky soustředí na svůj individuální start, takže jsem je nechala být. Začaly jsme to řešit až v sobotu, kdy už jsme věděly, kdo jaký úsek půjde.“

A jak se jejich medailová jízda vyvíjela?

Lurdes Gloria Manuel (v bílém dresu) běží ženskou štafetu na 4x400 metrů na halovém mistrovství Evropy v Apeldoornu.

Češky rozbíhala zkušená Vondrová, jež předávala na čtvrtém místě. „Takticky jsem chtěla seběhnout Francouzku, ale nepovedlo se mi to, takže jsem musela zbrzdit. Pak jsem běžela ve dvojce, ale rozhodující je výsledek v cíli. Udělala jsem pro něj maximum možného.“

Překážkářka Jíchová se držela s ostatními soupeřkami v kontaktu na pátém místě, Petržilková posunula kvartet zpět na čtvrtou pozici.

A pak přišla řada na talentovanou Manuel.

„Bylo to tak velký drama, proběhlo to tak rychle, že si z toho závodu skoro nic nepamatuju,“ smála se a spolu s ní i ostatní členky bronzové štafety. „Ještě nevíme, jak budeme slavit, ale myslím, že bude velká party,“ předesílala Manuel.

Třeba s dalšími medailisty Janem Štefelou a Tomášem Staňkem?

„No jasně!“