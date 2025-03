Kdyby pršelo, byl bych bez medaile. Staněk bronzem prodloužil sérii z Evropy

Během prvních momentů po závodě šlo z jeho obličeje ale číst spíše zklamání. „Nebyl jsem úplně šťastný, protože víte, že na delší pokusy máte i v deset ráno,“ narážel na dopolední kvalifikaci. „Mrzí mě, že jsem ve finále neustál první pokus, to se soutěž mohla vyvíjet trochu jinak. Ale zaspal jsem tam s nákopem a na kdyby se nehraje.“

Kvalifikace startovala v deset, finále už v půl páté odpoledne. Bylo to náročné?

Ano. Zvlášť když holky měly kvalifikaci v sobotu a finále až po nás, tak to je od Holanďanů s prominutím nehezký. Po kvalifikaci jsem běžel na autobus, abych ho stihl, na hotelu jsem byl asi hodinu a půl i s obědem. Cítil jsem se super, ale bylo to znát. Jak jsem to chytil dopoledne, tak teď jsem to úplně nechytil.

Cítil jste během finále, že by váš výkon mohl být podobný jako v kvalifikaci?

Právě, že jo. Snažil jsem se uklidnit, protože to ve mně úplně bublalo. Říkal jsem si: Ty jo, volným hodem hodíš za 21, jenom to držet, chytnout to na prsty... Ale stejně jako jsem bojoval já, bojoval i Weir, byl to hodně náročný den, čemuž odpovídají i finálové výkony. Nebyla to úplně přestřelka hodná současné mužské koule.

Do boje o medaile navíc vůbec nepostoupil velký favorit Leonardo Fabbri.

Ranní kvalda dělá svoje. Fabbri, řekněme si, měl v halovce trochu problémy. Přijel z tepla, byl zvyklý házet daleko na betonu... Házeli jsme tu v deset ráno, bůh ví taky, jak spal. Je na něj velký tlak, pokazil Istanbul, všichni Italové na něj spoléhali. Zvlášť když výškař Furlani trošku pohořel... Nezáviděl bych mu tu situaci.

Jak byste popsal finále? Byla v něm spousta přešlapů, krátké pokusy...

Máte technickou disciplínu, tělo se musí sejít se silou, chtíčem, rychlostí. Jakmile máte třeba nějaké prostoje, i desetiny sekundy, a nezaberete včas, tak jdete do přešlapu. Celé tělo je rozběhlé dopředu, a když to nestihnete podebrat jako já ten první pokus, tak jdete za břevno. To je jenom výsledek ranní kvalifikace. Tohle... Uf. Doufám, že už se to nebude moc opakovat.

Český koulař Tomáš Staněk ve finále halového mistrovství Evropy v Apeldoornu.

Útočil jste na lepší medaili, ale za vámi byl pouze o dva centimetry Brit Scott Lincoln. Vnímal jste ho?

Samozřejmě, protože mě přehodil na poháru a věděl jsem, že má techniku. Ten umí házet v dešti, kdykoliv. Ještě, že dneska nepršelo, protože to by jinak hodil a já bych byl bez medaile. (smích)

Co vám problesklo hlavou po šestém pokusu, který letěl daleko, ale do sítě?

Musím říct, že jsem nevěděl, že půjde do sítě. Trošku mě to mrzí, protože to byl s prvním pokusem jediný, který mě napínal. Pak jsem si trošku po polsky zanadával. Ale byl jsem rád, že mi spadla alespoň nějaká medaile, to je vždycky dobrá záplata.

Nedávno jste říkal, že o ní nepřemýšlíte. Kdy jste začal?

To jsem kecal, samozřejmě jsem nad tím přemýšlel i předtím. Ale nejdřív byla ranní kvalifikace, která je zrádná. Až potom se mluví o případných medailích. Do finále jsem pro ni šel, to přiznávám.

Teď máte pět medailí z posledních pěti halových evropských šampionátů.

Četl jsem to v článku před mistrovstvím. Asi to není špatný, no. Trošku se to ode mě čeká, jsem rád, že jsem to naplnil. Ale trochu mě brousí výkon, mohl jsem útočit i výš. Ale začal jsem házet v půlce prosince na 16 metrů šestkou. Modlil jsem se, aby loket vydržel, takže jsem rád, že jsem se zvládl vyburcovat a soutěžit s těmi nejlepšími v Evropě.

Nezměníte teď názor a přece jen neodcestujete na halové mistrovství světa?

Určitě ne. Za týden letím do Afriky, teď potřebuju lehce opečovat loket a nechat atletiku být, abych získal zase hlad na trénování v Africe.