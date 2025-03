Z dobrovolnice šampionkou. Bolová na domácí scéně: Enormní orange army!

Fenomén světové atletiky.

Superstar.

Ale stále pokorná a skromná sportovkyně.

A nově i zlatá medailistka ze smíšené štafety na 4x400 metrů z halového mistrovství Evropy v Apeldoornu.

Že se ve čtvrtek večer v nizozemském městě děje něco výjimečného, byste pravděpodobně zaznamenali i na stovky metrů daleko.

„Je to šílené. Publikum je hlasité, máme tu rodiny a kamarády,“ žasla Bolová.

Právě ona uzavírala nizozemskou štafetu, která si před domácím publikem doběhla pro nejcennější medaili. A právě ji zaplněné tribuny podporovaly ze všech nejvíc.

Ano, ohlušující hukot zněl už od začátku soutěže, kdy se šest vyvolených smíšených štafet, mezi kterými byla i ta česká, pustilo na oranžovomodrou trať. Skoro byste řekli, že hlasitěji už svoje hlasivky vyburcovat nedokážou.

Nizozemka Femke Bolová běží smíšenou štafetu na 4x400 metrů na halovém mistrovství Evropy v Apeldoornu.

Jenže když na posledním úseku přebírala kolík Bolová, hala se pomalu otřásala v základech. Až takové nadšení několikanásobná šampionka z velkých akcí vzbudila. „Pamatuju si, jak jsem jako dobrovolnice v Amsterdamu sledovala pár závodů. Vždycky, když soutěžili naši, bylo publikum naprosto skvělé.“

Teď to sama poznala. Podle očekávání ladným stylem předběhla všechny soupeřky a s úsměvem zakončila štafetu na zlaté příčce.

Tereza Petržilková, jež v tu chvíli dobíhala na posledním šestém místě, jen vyhrkla: „Enormní orange army.“

Líp se situace ve skromné hale snad ani popsat nedala.

„Fakt kotel, díky tomu byla podle mě opravdu úžasná atmosféra,“ dodala česká čtvrtkařka. „Souhlasím,“ přidal se její kolega Michal Desenský. „Z těch šampionátů, které jsem běžel, tady byla asi nejlepší atmosféra. Diváci bouřili, v tom se závodí perfektně.“

Ač byste si řekli, že je Bolová na vítězení poměrně zvyklá, ještě několik minut po vyhraném závodě se svými krajany nadšeně poskakovala po trati a zabalená do nizozemská vlajky si užívala zaslouženého potlesku.

Nizozemská čtveřice Eveline Saalbergová, Tony van Diepen, Nick Smidt a Femke Bolová (zleva) se radují z vítězství ve smíšené štafetě na 4x400 metrů na halovém mistrovství Evropy v Apeldoornu.

„Ta holka je fantastická, každý jí to musí přát,“ ozývalo se mezitím.

„Dlouho na to nezapomenu,“ říkala Bolová už se zlatou medailí na krku. „Domácí publikum mi dalo tolik sil. Bylo to úplně jiné než ostatní závody. V Apeldoornu bývám často, mám to tu hrozně ráda.“

Ostatně Heelsum, kde 25letá čtvrtkařka bydlí, je od místní haly vzdálené asi jen půl hodiny jízdy autem. Navíc kousek v Arnhemu trénuje Bolová v tréninkové skupině švýcarského kouče Laurenta Meuwlyho.

Ano, v té skupině, ve které je od letošní sezony i česká naděje Lurdes Gloria Manuel.

„Femke je strašně milá. Všechny dost podporuje, tak by to mělo být. Je fakt zlatíčko,“ poví vám. I jiné Češky mají s Bolovou jen ty nejlepší zkušenosti. „Moc ji samozřejmě nepotkávám, dělám jinou disciplínu, ale je to hrozně skromná holka,“ líčí tyčkařka Amálie Švábíková.

Od mistrovství Evropy v Amsterdamu sice uběhlo už devět let, ale v Bolové zůstala stále stejná pokora. „Pořád moc nerozumím tomu, jak jsme vyhráli štafetu loni na olympiádě. Je to šílené!“

Přesto si na 16letou Femke ještě občas vzpomene. „Vím, že jsem v Amsterdamu skenovala lístky a pouštěla lidi dovnitř. Dokonce jsem se mohla na pár závodů koukat, což pro mě bylo jako sen. Pořád si pamatuju finále na 800 metrů s Thijmenem Kupersem. Diváci naprosto šíleli.“

Stejně jako nyní z úspěchů Bolové.

A kdo ví, třeba v Apeldoornu zrovna skenuje vstupenky další budoucí superstar.