Fenomén Lavillenie zpět v akci. Věřím si na medaili, hlásí 38letý tyčkař

Holý po postupu: Vše vyšlo podle plánu Do finále tyčkařů se probojoval rovněž český zástupce David Holý, jenž si v páteční kvalifikaci vylepšil osobní rekord. „Jsem hrozně šťastný, takhle jsem si průběh představoval,“ liboval si po závodě. Jeho dosavadním maximem bylo 571 centimetrů a 570 v hale, v pátek ale překonal 575, a to navíc prvním pokusem. „Šel jsem na něj po dlouhém čekání, jsem rád, že jsem ho zvládl. Vyšlo úplně všechno.“ David Holý v kvalifikaci tyčkařů na halovém mistrovství Evropy v Apeldoornu. Do finále by si 27letý český atlet přál podobný scénář. „Opět bych si rád vylepšil maximum a hlavně se co nejlépe umístil.“ V neděli bude bojovat proti dalším deseti soupeřům, kteří se do finále dostali. „Myslím, že určitá rezerva tam ještě je, třeba ve finále ještě výkon zvednu,“ přál by si. Loni se Holý účastnil olympijské kvalifikaci, na mistrovství Evropy v Římě skončil dvanáctý. Když zrovna naskáče o tyči, věnuje se počítačovým hrám či architektuře, kterou má vystudovanou.