Deset let od stříbra... Budeme doufat, síly snad mám, tají Juška finálové cíle

Kvalifikační limit osmi metrů sice Juška těsně nesplnil, výkonem 7,91, jenž zapsal hned při prvním pokusu, se však zařadil na šesté místo a v klidu se v postupující osmičce udržel až do konce. Jen o čtyři centimetry více skočil ve čtvrtek italský zázrak Mattia Furlani.

„Chvíli jsem přemýšlel, že to po prvním pokusu zabalím a budu čekat, ale radši jsem ještě skákal. Druhého pokusu (7,76) je škoda, v tom třetím byl maličký přešlap. Doufám, že ten nejlepší si nechám až na finále,“ přeje si jeden z nejzkušenějších členů české výpravy.

Jaké má v boji o medaile cíle, prozrazovat nechtěl. Ale jen z toho mála, které naznačil, jste mohli vyčíst, že zase tak nízké jeho ambice nebudou.

„Nechci si dávat brouka do hlavy nebo se zatěžovat. Ale přece jen je to deset let od Prahy... Budeme doufat,“ dodal.

Pokud si jeho úspěch na domácí scéně už nepamatujete, přijměte krátké připomenutí. Před deseti lety, 6. března 2015, si Juška coby 21letý učeň na halovém mistrovství Evropy v Praze doletěl pro senzační stříbrnou medaili.

Nečekanou, ale o to více oslavenou.

A je logické, že by chtěl podobný pocit zažít i nyní v nizozemské hale.

„Ale nebudu se tím zatěžovat, chci mít čistou hlavu,“ poručil si. „Abych řekl pravdu, kvalifikaci jsem odjel tak na 70 procent. Ne, ale pocitově jsem cítil, že to nebylo úplně naplno. Doufám, že nějaké síly ještě mám.“

Poprvé v sezoně by mohl v pátečním finále pokořit hranici osmi metrů. „Doufám v to,“ přiznává. „Doufám v to už od začátku sezony. Teď jsme s trenérem říkali, že to bylo snad počtvrté nebo popáté, kdy jsem těsně přešlápl. Ten třetí pokus mohl být kolem 8,20.“

Juška, kterého na ploše před startem klání podporoval i výškař Jan Štefela, letěl při třetím pokusu skutečně dost daleko, jenže na pískem ohozené obrazovce se za chvíli objevil nápis „neplatný pokus“.

„Já jen čekám, že to konečně trefím.“

Radek Juška skáče v kvalifikaci na HME v Apeldoornu.

Třeba klidně prvním pokusem jako před deseti lety v Praze. „Ale přijde mi, že čím jsem starší, tím líp zvládám poslední pokusy a mám v nich nejvíc energie,“ udivuje ho. „Tak budu doufat, že ve finále v těch posledních překvapím. Teda i v prvních by to bylo samozřejmě dobrý,“ smál se.

Že má na rozdíl od Štefely či Amálie Švábíkové, kteří budou o medaili skákat až v sobotu, kvalifikaci i finále ve dvou dnech, Juškovi vyhovuje.

„Za mě je to lepší varianta než mít den pauzu a potom pokračovat,“ říká. „Jen ta půl devátá večer je taková náročná.“

Ve stejnou dobu ale skákal i čtvrteční kvalifikaci, základ má tedy natrénovaný. „Není to nejhorší, ale když je člověk naučený, že závody začínají nejpozději v sedm, je půl devátá už docela hraniční. Ale když to člověk dobře naplánuje, zdřímne si třeba po obědě, tak by to nemusel být problém.“

Navíc prostředí klidného Nizozemska Juškovi sedí. „Je strašně příjemné. I tam, kde teď bydlíme, je to krásné. Ráno jsem se byl rozcvičit venku, miluju přírodu, takže je to něco pro mě,“ libuje si.

Přesto by rád jednu vzpomínku na zemi v západní Evropě vytěsnil. Na evropském šampionátu v Amsterdamu zde v roce 2016 skončil těsně čtvrtý. „Je to hořká vzpomínka. V kvalifikaci jsem dal 8,11, ale ve finále jsem byl čtvrtý, což bývá nejhorší.“

Radši než Amsterdam by tak v pátek večer zopakoval Prahu.