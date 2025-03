Chtěl jsem medaili. Juška o vyrovnaném finálovém boji i překvapivém vítězi

„Chtěl jsem víc, to je to nejhorší,“ povzdechl si, když po finálovém boji dorazil mezi novináře. „I na to bylo, ale bohužel. Poslední pokus byl hodně dlouhý, ale zase jsem měl centimetrový přešlap. Už poněkolikáté.“

Byl poslední skok nejvíc nadějný?

Asi byl nejtrefenější. Ani jeden z nich jsem netrefil podle představ. Ani tak jako v kvalifikaci nebo jakýkoliv jiný pokus v sezoně. Bylo to přes měkkou nohu, takové přeběhlé. Rychlostně to tam bylo, jenom jsem to nedokázal udržet pevně na prkně.

Opět vám nevyšlo přání dostat se přes osm metrů.

Prvním pokusem jsem byl blízko. Byla tam taková rezerva. Stejné jako v kvalifikaci, netrefené, ani nevím, jak moc přesný byl odraz. Myslím si, že jsem měl rozhodně na víc.

Říkal jste si po prvním skoku, že je to začátek dobrého závodu?

Věřil jsem. Po úvodním pokusu jsem si říkal, že jakmile ho tam chytnu, mohlo by to letět, ale bohužel. Tajně jsem doufal v medaili. Myslel jsem, že by to mohlo ulítnout, sezona k tomu směřovala. Ale chybělo trochu štěstí.

Celé finále jste startoval, před úvodním pokusem jste musel dlouho čekat, nerozhodilo vás to?

Spíš mi řekli, že až dohlásí posledního závodníka, tak se za dvě minutky bude startovat. Ale trochu se to kvůli kameře protáhlo. Byl jsem spíš nervózní, už jsem byl vysvlečený. Ani nebyla zima, ale člověk nechce úplně prochladnout. Nevěděl jsem, jestli si dám mikinu, abych ji za pět sekund zase nesundaval. Byla to divočina.

Radek Juška ve finále dálkařů na halovém mistrovství Evropy v Apeldoornu

Co vám radil trenér Josef Karas?

Chtěli jsme, abych každý pokus trefil na prkně. Kdybych to z té rychlosti položil do odrazu jako obvykle, výsledek teď mohl vypadat jinak.

Závod byl hodně vyrovnaný, mezi všemi medailisty byl rozdíl jednoho centimetru.

O to víc to člověka štve, protože medaile byla blízko, 813 na zlato je hodně málo. Myslel jsem, že na bronz bude stačit 815, ale bylo to o dost níž. Nebo ne na bronz, tam bylo 812, ale čekal jsem větší rozestupy.

Nakonec zvítězil posledním pokusem dvacetiletý Bulhar Božidar Sarabojukov. Překvapil vás?

Nejen mě, vícero nás dálkařů, co jsme byli na ploše, bylo překvapených. Mysleli jsme, že se Furlani (stříbro) trochu probere a něco předvede, ale nějak se nechytal.

Božidar absolvoval svůj vítězný skok v poslední sérii těsně před vámi, namotivoval vás?

Určitě. Proto byl můj poslední pokus asi nejtrefenější. Myslím si, že i energii jsem v sobě pořád měl. Ale jak říkám, chybělo možná i trochu štěstí. Asi budu muset zkrátit rozběh, protože mi to tam kolidovalo s dráhou dokola, musel jsem přelézat přes mantinel. Ale to by byly jenom zbytečné výmluvy.

Chtěl byste na halové mistrovství světa, které je už za dva týdny?

Budu doufat, že se dost lidí ještě odhlásí, odpadne, nebo nedojede, a ještě se tam dostanu. Rád bych jel. Přece jenom je to další závod a myslím si, že v mé dosavadní formě by byla škoda tam neodjet. Konečně by mi to tam mohlo ulítnout.

Kdyby to nevyšlo, jak budete hodnotit letošní halovou sezonu?

Hledám správná slova. Něco ve stylu velká škoda. Nevyužitá příležitost asi úplně ne, dával jsem do závodů všechno. Bohužel to nevyšlo, chybělo trochu štěstí. Snad jsem to nechal s mým 31. rokem a do 32. si odnesu něco víc.