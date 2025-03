Manuel po čtvrtém místě na Evropě: Halová sezona pro mě už letos končí

Sedm osobáků bych bral radši, smál se šestý Stráský. Nemůžu se zlobit, že ostatní byli lepší V sobotu měl na programu závěrečné tři disciplíny, v té poslední si Vilém Stráský vylepšil osobní rekord na kilometru. V součtu všech sedmi soutěží skončil český vícebojař na šestém místě v novém osobním rekordu 6162 bodů. „Jsem trochu zklamaný,“ hlesl po kilometrovém běhu. Jak to? Vypadáte spokojeně.

Mám teď vyplavené endorfiny z té tisícovky. Ano, spokojený jsem, jen jsem trošku zklamaný z toho umístění. Ale nemůžu být naštvaný na to, že ostatní byli lepší. Mám ještě větší rezervy, neřekl bych, že se všechno povedlo ideálně. Osobáky jsem dal jen na šedesátce a kilometru, sedm osobáků bych bral radši. Co se tedy povedlo ideálně?

Je hodně důležité, že se nic nepokazilo, všechno bylo lehce nadprůměrné. Jsem spokojený především s tou stabilitou, je to takový střed. Halové mistrovství Evropy v atletice. Vilém Stráský v běhu na 60 metrů překážek v rámci sedmiboje. Kde jste cítil největší rezervy?

Docela mě zklamala výška, v rozskakování jsem si zkusil dva metry, málem jsem je skočil. Pak přijde závod, strašně dlouho se tam sedí, čeká, je těžké se nějak udržovat. Přijel jste si do Apeldoornu pro šest tisíc bodů, což je limit pro nominaci na halové mistrovství světa?

Stoprocentně. Bral jsem to tak, že kdybych tady těch šest tisíc nedal, tak si na svět ani nezasloužím jet. Takže jsem to vnímal spíš ze svého hlediska, ne z toho nominačního. Ale samozřejmě jsem rád, že se to povedlo. S čím odcestujete do Číny?

Chtěl bych osobák. Když padne, tak by i to umístění mohlo být zajímavé. Konkurence v Číně nemá být paradoxně tak velká jako tady. V Apeldoornu se sešla silná skupina, tam by to pro mě klidně mohlo být ještě lepší. Jaké budou dva sedmiboje během 14 dnů?

Už jsem šel čtyři víceboje v pěti týdnech, takže dva ve dvou pro mě nejsou žádný problém, to je v pohodě.