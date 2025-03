Fandila bratrovi, teď okusí evropskou halu. Štafetu máme nadějnou, věří Manuel

Pořád je to pro mě ještě čerstvé téma, ale myslím si, že je na čase se o tom vypovídat…



Spousta lidi už o tom ví, takže to nejspíš nebude novinkou, ale taktéž to pro mě bylo důležité si urovnat vše co se mi honí teďka hlavou.



Chtěla bych tímto moc poděkovat trenérům. Byla to náročná, ale úspěšná jízda, jsem ráda, že jste mohly být součástí mé začínající kariéry.

Naučili jste mě milovat atletiku, užívat si skvělou atmosféru a hlavně chtít vyhrávat a překonávat hranice. Nikdy nezapomenu na to jak jste mě jednou přihlásili na 300m a tím jsem se poté kvalifikovala na svou první repku. Kdo by to byl řekl, že ze mě bude čtvrtkařka, ale vy jste věřili. Stejně tak nezapomenu na všechny příhody a soustředění, které jsme spolu se skupinou zažili. Budu na to ráda vzpomínat.



Minulý rok byl dlouhý a nabitý vrcholy, ale i tak jsme to všichni spolu zvládli a všechny moje úspěchy byly i vaše.

Moc to pro mě znamená i když to vlastně ani slovy nedokážu popsat.



Teď však přišla chvíle kdy jsem si řekla, že chci zkusit něco nového, něco čemu věřím a chci tomu věnovat svůj čas. Věřím, že to bude další skvělá challenge.



Děkuju, za váš čas, za vaší trpělivost a všechno co jste tomu věnovali a obětovali. Děkuju, že jste byli na téhle cestě se mnou.



Šárka a Denča Chládkovy, Ratislav Šedina