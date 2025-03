Rekordmanka s metrem. První finalistka od roku 1984? Ty jo! žasla Maňasová

„Dnešní den mohu považovat za hodně úspěšný,“ libovala si s úsměvem. Start rozběhu musela absolvovat hned třikrát, jelikož ve dvou případech je rozhodčí poslali zpět do startovních bloků. Přesto 21letá sprinterka zaběhla svůj dosud nejlepší čas 7,14 a už v poledne posunula český rekord.

Ale věděla, že má na víc, což ukázala v semifinále. Po kvalitním výkonu zapsala čas 7,10 a nakonec se radovala i z postupu do finále, kam prošla jako poslední závodnice na čas.

A finále? Za odměnu. Třetí závod během několika hodin byl pro mladou Maňasovou náročný, přesto znovu zapsala výkon 7,14 a osmé místo.

Co váš těší víc, finálová účast, nebo nový národní rekord?

Těžko říct. Já bych možná řekla i ten čas, ale prostě finále... Nevím, opravdu nevím, asi je to pro mě padesát na padesát. Jsem i ráda, že jsem doběhla zdravá, poprvé jsem běžela tři kola.

Přesto jste je zvládla velmi úspěšně, že?

Určitě ano, navíc v jediný den. Jsem moc ráda. Ve finále už se trochu projevila únava, že jsem v hale od půl desáté. Už to šlo trošku znát. Ale co víc si přát, doběhla jsem zdravá, byla jsem ve finále, zaběhla jsem tři nejlepší časy kariéry, z toho jeden 7,10, národní rekord.

Věřila jste, že byste mohla běžet i rychleji?

Po rozběhu jsem si říkala, že bych ještě něco mohla stáhnout. Přece jen jsme odstartovaly až napotřetí, říkala jsem si, že nějaká rezerva tam je, že se můžu motat kolem 7,10. Trochu jsem doufala, že to třeba ustřelím a bude to ještě méně. Ale na to mám ještě hodně času.

Karolína Maňasová (vpravo) vytvořila na halovém ME v rozběhu na 60 metrů český rekord časem 7,14 sekundy a postoupila do odpoledního semifinále.

Jak velkou radost jste měla z postupu do finále?

Strašně velkou, strašně. Já si upřímně nevybavím nějaký šampionát, kdy byl poslední postupový čas tak kvalitní, 7,10. Všechny holky přijely ve vynikající formě, myslím, že tu byla perfektní konkurence. Užila jsem si to, podala jsem tady, co jsem měla.

Navíc jste první českou finalistkou šedesátky na halovém mistrovství Evropy od roku 1984 a druhou celkově.

1984? Ty jo! To už je nějaký pátek. Kdo byl první?

Eva Murková.

Není to náhodou Slovenka? To je jedno, závodila za Československo. Určitě mě to těší, navíc je mi 21 let. Myslím, že budu mít co nabídnout i dál.

S jakými vyhlídkami vstoupíte do letní sezony?

Pro mě bude vrchol na mistrovství Evropy do 23 let v Bergenu, tam určitě budu cílit největší formu. Doufám, že ji tam prodám jako tady.

Vy si měříte startovní bloky klasickým metrem, že?

Přesně tak. Zrovna dneska mi udělali velkou radost, oni tam pro nás pro všechny měli ty metry připravené. Takže jsem jen přišla, nemusela jsem si nosit svůj, vzala jsem si metr a oni mi ho potom dali zpátky. Ale v Toruni jsem jeden metr nechala, ten mi nevrátili, je pořád tam! (smích)