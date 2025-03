Babam tadadam. Štefelův životní závod: Po mistrovství světa rozjedeme oslavy

Tak pěkně popořadě.

Po čtvrteční kvalifikaci, ve které mu k postupu stačilo pokořit 223 centimetrů, trochu tajemně předesílal: „Ve finále si půjdu zaskákat, víc vám teď neřeknu.“ Cítil, že je ve skvělé formě. Věděl, že patří k favoritům. Ale soustředil se na jediné.

Zkrátka jen chtěl předvést, co v něm dřímá.

„Věděl jsem, že formu má, jen to konečně potřeboval trefit,“ poví jeho trenér Jaroslav Bába, jenž byl posledním českým výškařem, který vybojoval medaili z velké akce. V roce 2013 byl bronzový na halovém mistrovství Evropy v Göteborgu.

A Štefela dobře věděl, že může na svého kouče navázat. Už před finále byl plný energie, po ploše apeldoornské haly nedočkavě běhal, zkoušel si všelijaké skoky a zatímco jeho soupeři seděli klidně na židlích, on radši zaměstnával tělo i hlavu.

„Nemohl jsem se uzavřít do sebe. Moc bych přemýšlel. Snažil jsem se být v realitě a kontrolovat, jak to vypadá,“ vysvětluje vzápětí. A tak chvílemi podporoval kolegyni Amálii Švábíkovou, jež zrovna v tu chvíli bojovala v tyčkařském sektoru.

A i ona výškařskému parťákovi celou dobu fandila.

„Honza to zachránil, co si budeme,“ usměje se. „Jsem moc ráda, že pro nás vybojoval medaili. Moc mu ji přeju, už na začátku sezony ukázal, že na to má. Je to bojovník.“

czatletika HME 2025 | Tak tenhle moment? Jan ŠTEFELA a jeho emoce po záchraně třetím pokusem na 226 centimetrech. Zbytek už je historie, stříbrná historie. Honzo, ještě jednou moc gratulujeme! ✊ oblíbit sdílet odpovědět uložit

Do sobotního finále Štefela vstupuje jako pátý. Šest závodníků zdolává laťku ve výšce 217 centimetrů napoprvé, jen dva mají co dělat, aby ji překonali. Zachraňují se až posledním pokusem.

Další série.

V ní se loučí hned trojice výškařů, 222 je pro ně moc velkým soustem. Štefela dál bojuje, laťku ladným stylem přeletí a vyslechne si od kouče pár rad. Nebo spíše jen povzbudivé: „Přesně tak, máš na to!“

Ale pozor, další výzva. A tentokrát dost kritická. Vždyť u jména českého atleta už svítí dva křížky! „Trefa do černého. Dvakrát jsem 226 shodil a napotřetí jsem to dal,“ uleví si.

A hned uvnitř sebe tuší: „Další výšku zdolám napoprvé.“

A taky že ano. „Počítal jsem s tím. Když cokoliv skočím na třetí pokus, tak další výška bývá na první. My jsme to s trenérem viděli, podívali jsme se na sebe a on říkal: To je ten skok. A babam tadadam.“

Bába se mezitím nervózně klepe na tribuně. „Věřil jsem, že po tomhle skoku už bude medaile.“ „Já ne,“ prozradí Štefela. „Bojoval jsem, dokud nezůstanu sám.“

Spolu s ním 229 centimetrů napodruhé překonal i Ital Matteo Sioli, hned prvním pokusem laťku suverénně přeskočil Ukrajinec Oleg Doroščuk. A ve hře zbýval už jen další Ital Manuel Lando.

Ale co to? Obrazovka najednou ukazuje novou výšku 232.

„Původně jsem myslel, že Ital těch 229 skočil,“ přizná Štefela. „Takže jsem si zpočátku ani nevšiml, že už mám medaili.“

Výškař Jan Štefela skáče ve finále halového mistrovství Evropy v Apeldoornu.

Měl. Lando si poslední pokus přenesl právě na 232 centimetrů. A jelikož laťka nezůstala na svém místě, zbývali v závodě už jen tři výškaři. A mezi nimi i 23letý Čech, u kterého bylo po chvíli jasné, že skončí nejhůře druhý.

Ale on chtěl víc. Myslel na zlato. Věděl, že by mohl překonat nedávný svůj nedávný výkon 230 centimetrů.

Jenže zatímco Doroščuk pokračoval v dominanci, Štefela opět dvakrát shodil. Tak se rozhodl, že poslední pokus věnuje 234 centimetrům.

„Jsem překvapený, že jsem ze sebe dostal něco takového,“ říká si po skoku. Laťka po něm sice spadla, ale on mohl být právem pyšný. Opravdu mu chyběl jen kousek, aby rozjetého Ukrajince dál pokoušel.

„Kdyby tam bylo 237 a já skočil správně, tak věřím, že to tam zůstane. Jsem zvědavý, kdy se mi zase povede tak pěkně skočit,“ zasní se.

„Nemůžu se dočkat, až ten pokus kdekoliv uvidím, abych ho mohl zanalyzovat, protože byl neuvěřitelný. Takový skok zažijete opravdu jednou za čas.“

Po chvilce se mu přání plní. Na obrazovce v novinářské mixzóně si může Štefela svůj poslední pokus vychutnat. A taky medailový rozhovor hned přerušuje: „Počkejte, teď je to v televizi, dívejte na to!“ poručí. „Škoda no. A už mě pusťte!“ směje se.

Asi tuší, že to tak snadno nepůjde. A tak se alespoň podělí o čerstvé medailové dojmy.

Co mu teď běží hlavou?

„No asi jen to, že mám konečně medaili!“

Jak velkou má radost?

„Obrovskou!“

Výškaři Jan Štefela, Oleh Doroščuk z Ukrajiny a Matteo Sioli z Itálie se radují z medailí na halovém mistrovství Evropy v Apeldoornu.

Užil si oslavné kolečko s českou vlajkou?

„Bylo divné, že na nás všichni koukají, jak běháme s vlajkami. Je to moje poprvé, nevěděl jsem, jak se chovat. Spíš jsem měl vnitřní radost.“

A kdy největší úspěch své kariéry oslaví?

„Mám před sebou ještě halové mistrovství světa, tak asi až po něm to rozjedeme.“

Za dva týdny v Číně bude pochopitelně opět myslet na medaili. A třeba na lepší než stříbrnou. „Bude tam odveta s Olegem,“ předesílá. „Ale musím říct, že za Evropu mu patří velká gratulace. Ukázal, že je výborně připravený, a suverénně vyhrál.“

Ještě než Štefela odcestuje do města Nanking, musí se stavit doma v Zátoru. „Pojedu zkontrolovat naše, ukážu jim medaili.“ A čeká ho ještě místní závod. „Tradičně pojedu na Valašskou laťku, akorát budu skákat z druhé nohy, abych se neunavil. To bude taková exhibice.“

A pak už vzhůru na mistrovství světa.

Za další výzvou a možná i medailí.