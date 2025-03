Stříbrný Štefela naháněl vlajku na velodromu: Nechtěl jsem si rozbít hubu!

Přitom na výšce 226 centimetrů zažil 23letý atlet krizovou situaci. Laťku dvakrát shodil a sen o cenném kovu musel zachraňovat až třetím pokusem. „Trefa do černého, dvakrát jsem to nedal a napotřetí jsem to skočil.“

Na následné výšce však zazářil a jelikož spolu s ním bojovali už jen čtyři další atleti, medaile byla blízko. Navíc soupeři postupně odpadávali, a tak bylo jasné, že kov si Štefela z Apeldoornu odveze.

Teď jen záleželo, jak moc cenný bude. Na 232 centimetrech český skokan dvakrát shodil, laťku si nechal posunout. A i přes nadějný pokus se nakonec spokojil se stříbrem.

Poslední pokus na 234 ale vypadal nadějně, že?

Nemůžu se dočkat, až ho uvidím kdekoliv na displeji, abych ho mohl zanalyzovat a podívat se na něj, protože ten skok byl neuvěřitelný. Takový zažijete jednou za čas. Dneska byl ten den, kdy jsem to měl prodat, ale bohužel, zase (chybělo) štěstí. Co se dá dělat.

Přesto, jak vás první velká medaile těší?

Hrozně moc, mám opravdu neskutečnou radost.

czatletika HME 2025 | Tak tenhle moment? Jan ŠTEFELA a jeho emoce po záchraně třetím pokusem na 226 centimetrech. Zbytek už je historie, stříbrná historie. Honzo, ještě jednou moc gratulujeme! ✊ oblíbit sdílet odpovědět uložit

Je to první výškařská medaile od roku 2013, kdy na halovém evropském šampionátu slavil bronz váš kouč Jaroslav Bába.

Určitě budou zase komentáře, že výška je nejslabší za několik set let pomalu. (smích) Já jenom využívám situace.

Co vám trenér během závodu radil?

Vůbec nevím, fakt nevím. Říkal, ať se do toho nebojím naběhnout a ať to prostě odrazím. Že dneska je ten den.

A byl?

Vidíte, mám medaili!

Věřil jste, že první pokus na 229 centimetrech je medailový?

Doufal jsem, nebo asi ani ne. Nepřemýšlel jsem nad tím takhle, bojoval jsem, dokud nezůstanu sám. Byl jsem v tranzu. Ne úplně, měl jsem to více pod kontrolou, hlídal jsem se, abych nebyl zbytečně zbrklý. Psychicky jsem soutěž zvládl velmi dobře.

Po závodě jste si běžel pro vlajku až na zdejší velodrom, nebál jste se?

V těch ponožkách to bylo celkem odvážné. Trošku jsem doufal, že nehodím hubu, až půjdu zpátky z toho kopečka. Ale dostal jsem vlajku, oběhl jsem si medailové kolečko a užil jsem si to.

Přijdete v neděli podpořit velkého kamaráda Tomáše Staňka?

O tom žádná, budu tady! Tomáš je náš bejček, věřím, že to zandá.

Jak váš úspěch oslavíte?

Uvidíme. Mám před sebou ještě mistrovství světa, tak asi až po něm to rozjedeme.