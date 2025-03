Hlava je připravená, ale co tělo? Tyčkařka Švábíková chce další medaili

4.3.2023.

K bronzové medaili tehdy Švábíkové stačila i pokořená výška 460 centimetrů, jenže Češka chtěla bojovat o ještě cennější kov. Nakonec se přehoupla přes 470 centimetrů. A i když výše už nedoskočila a barvu medaile nevylepšila, stejně po povedeném klání zářila radostí.

„Je to fantastické. Hodně mi pomohlo, když jsem napoprvé skočila 460. Začala jsem si věřit a pak už to šlo samo. Do poslední chvíle jsem vlastně ale ani nebyla dojatá, pořád jsem v to nedoufala,“ usmívala se.

6.3.2025.

Už večer česká naděje zabojuje v kvalifikaci halového evropského šampionátu v Apeldoornu. A její cíl je poměrně jasný – probojovat se do sobotního finále a zaútočit na obhajobu cenného kovu.

„Určitě je to věc, na kterou cílím. Startovní pole se kvůli zdravotním problémům jiných holek vyčistilo, takže si myslím, že bude hezká šance o to zabojovat a pokusit se o nějakou medaili,“ líčí.

I vás zbrzdilo zdraví, vynechala jste halové mistrovství republiky. Už vás problémy opustily?

Abych byla upřímná, ještě nejsem stoprocentně zdravá, pořád mě trápí problém se zadním stehenním svalem. Měla jsem ho maličko natržený, jizvička mě pořád zlobí. Ale jsem stoprocentně odhodlaná a dám do toho všechno, ať to stojí, co to stojí.

Před odletem do Apeldoornu jste tedy hlavně odpočívala?

Přesně tak, i proto jsem vynechala halové mistrovství republiky, protože jsem nechtěla nic pokoušet. Ačkoliv už by stehno bylo asi zahojené, člověk nikdy neví. Už není moc co zkoušet, natrénováno mám, teď je potřeba to prodat. Minulý pátek jsem závodila ve francouzském Clermontu. Jela jsem na půl plynu, hlavně abych si to kvůli hlavě vyzkoušela. Naštěstí to bylo v pořádku.

amajka123 All star Perche n.3✨

Thanks @allstarpercheofficiel for having me again!



I am leaving with just my opening height, but let’s go to Apeldoorn @apeldoorn_2025



#allstarperche #france #polevault #polevaultmeeting #healthepain #timefor #europeanchampionship oblíbit sdílet odpovědět uložit

Bolest už jste necítila?

Bohužel ještě jo, i proto jsem šla dost na půl plynu, skákala jsem na měkčích tyčích než obvykle. Musím říct, že vidím i velká pozitiva, protože jsem naschvál zakládala na nejvyšší výšce, co jsem kdy zakládala, bylo to 450 centimetrů.

A zdolala jste ji na první pokus.

Ano a navíc hezky s rezervou! Na další výšky už jsem musela brát tvrdší tyče, normálně bych musela zrychlit na rozběhu, ale stehno mě limitovalo. I tak to byly nadějné pokusy. Co se týče psychické stránky, závod mi ukázal, že mám na to skákat velké výšky, pokud do toho budu moct stoprocentně naběhnout a vzít si tvrdší tyče.

Plánujete i teď začínat na větší výšce?

Uvidíme, jak bude postavené zvedání. Určitě nechci zakládat na nějakých malých výškách, ale zase nepůjdu extrémně do rizika, že bych si dala velký základ.

Může vám zranění paradoxně psychicky pomoct?

Je to možné, i v té Francii, když jsme se bavily s holkami, tak se smály, že stoprocentní koncentraci věnuju stehnu a ne nervozitě z těch výšek. Ale já do toho závodu půjdu tak, jako kdybych byla stoprocentně zdravá. Nebudu se soustředit na stehno, ale na to, co mám dělat na tyči.

Nepřemýšlela jste, že vynecháte halový evropský šampionát a odcestujete až na ten světový do Číny?

Upřímně ne, asi je pro mě důležitější mistrovství Evropy. Jednak kvůli obhajobě, navíc pole se trochu pročistilo a mám šanci. Na světový šampionát cílím taky, ale primárně se soustředím na Evropu. Pole je hodně otevřené, bude to boj.

Loni se vám vrcholy sezony povedly, skončila jste čtvrtá na mistrovství Evropy, pátá na olympijských hrách. Je to motivace?

Obrovská, o to víc mě mrzí, že formu ještě nemůžu tak prodat. Hlavou se cítím dobře, myslím, že jsem perfektně připravená a věřím si na velké výšky. Ale jak říkám, ještě nebyl závod, kdy bych zkusila maximum, tělo mi do toho házelo vidle.

Amálie Švábíková ve finále skoku o tyči.

Jaká je spolupráce s novou trenérkou Jiřinou Kudličkovou?

Cítím, že jde správným směrem, doufám, že na Evropě prodám dobrou formu. S Jiřkou jsem se hodně posunula, jsem daleko silnější, díky tomu beru i tvrdší tyče.

Tři roky vás trénoval Štěpán Janáček, vyhovuje vám spolupráce s ženou?

Je to rozdíl, dynamika na tréninku je jiná, panuje ženská energie. S Jiřkou jsme kamarádky, rozumíme si v mnoha věcech, takže je to super, fakt si spolupráci s ní chválím.