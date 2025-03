Moji rodiče všem přivezli tyče, líčila Švábíková. O medaili rozhodně zabojuju

K postupu nakonec stačilo 455 centimetrů, jste ráda?

Rozhodně. Samozřejmě pokus na 455 nebyl úplně ideální, ale vím, na čem mám pracovat. Pozitivní zprávou je, že mě vůbec nebolelo stehno, vůbec mě to nelimitovalo. Jsem ráda, že do finále můžu jít naplno, bez bolesti.

Tak tomu bylo i při kvalifikaci?

Určitě. Jen rozcvičení nebylo úplně tak naplno. I trenérka Jiřka (Kudličková) mi říkala, že noha je v pohodě, ať do toho jdu. Vypadalo to, že mám stále stehno v podvědomí, měla jsem tam takovou brzdu. Ale v závodě už jsem do toho dala všechno. Mohla jsem brát tvrdé tyče, což bylo super.

Byla jste před závodem nervózní?

Ani ne. Já jsem věděla, že bude těžký. Nevěděla jsem, jestli mě noha bude bolet, nebo ne, ale paradoxně jsem vůbec nebyla nervózní. Řekla jsem si, že to zkusím, a buď to půjde, nebo ne.

A šlo.

Ale mám co zlepšovat. Potřebuji lepší práci na tyči, ta nebyla dobrá. A už vím, že do rozběhu můžu dát sto procent, že noha drží.

Minulý pátek jste závodila v Clermontu, tady to bylo lepší?

Tam jsem nechtěla nic riskovat, takže jsem do toho šla na půl plynu. Navíc jsem tam stehno dost cítila a samozřejmě jsem věděla, že mě čeká právě Evropa, takže jsem nechtěla nic pokoušet. Ale potřebovala jsem si zaskákat. Jsem ráda, že jsem ten závod absolvovala a že průběh tady už byl hladší.

Česká tyčkařka Amálie Švábíková v průběhu kvalifikace na HME v Apeldoornu.

Jaký je tyčkařský sektor tady v Apeldoornu?

Suprový, dráha je opravdu rychlá. Hala je malá, máme tam málo místa. Ještě jak probíhala kvalifikace trojskoku holek a dálky mužů, byl prostor hodně omezený. Ale jinak je sektor super, není ničím extra specifický.

A nizozemské publikum?

To ano, je to hukot. Ale věřím, že fanoušci pak podpoří i jiné atlety, ne jen domácí. Tím, jak je hala maličká, se to tady krásně rozléhá, tak věřím, že podpora bude veliká.

Měla jste v kvalifikaci čas sledovat soupeřky?

Musím říct, že všechny jsme měly dnes nějaké trápení. Možná jen Tina Šutejová skákala suverénně. Jinak všechny, co jsme se tak bavily, jsme se praly s technikou. Ale kvalifikace je úplně jiný závod, pro mě je těžší než finále. Věřím, že do finále holky půjdou s něčím jiným a jinak nabuzené. Takže to bude hodně těžké.

Slovinská tyčkařka Tina Šutejová na HME v Apeldoornu.

A taky hodně otevřené, že?

Uvidíme. Netajila jsem se tím, že budu chtít bojovat o medaili, ale jsou tam čtyři holky přes 470. Takže uvidíme, jak to dopadne, ale budu o medaili určitě bojovat.

Často vás doprovází rodina, máte podporu i tady?

Je tu mamka s taťkou. Ti nám všem tyčkařům přivezli tyče. Jsou tady, podporují mě. Jsem šťastná, že je tady mám.