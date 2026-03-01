Nejlepší český atlet roku 2025 Štefela se na domácím halovém šampionátu představil po dvouleté pauze a bez problémů navázal na mistrovský titul z roku 2023. Stačilo mu k tomu 221 cm. Pak si nechal laťku zvýšit o deset centimetrů, ale třikrát shodil. Nepřiblížil se tak výkonu 232 centimetrů z úterního mítinku v Banské Bystrici. „Bylo fajn si po dlouhé době zaskákat s českými závodníky, super soutěž. Regenerace ještě nebyla stoprocentní, bylo to spíš tréninkově,“ řekl v rozhovoru na ploše.
Horák týden po překonání evropského juniorského rekordu na 400 metrů přepsal historické tabulky i na poloviční distanci. Už v rozběhu se blýskl rekordním časem 20,74 sekundy, ve finále byl ještě o devět setin rychlejší a v seniorské konkurenci získal zlato.
„Do finále jsem šel s tím, že chci aspoň medaili. Že to tam snad padne, když mám dobrou dráhu. Ale byla síla a čas ještě lepší. Nemám moc slov, je to neuvěřitelné,“ radoval se v rozhovoru pro Český atletický svaz. Oficiální evropský rekord své věkové kategorie Švéda Williama Trulssona pokořil o 14 setin. Z jeho vrstevníků běžel rychleji Němec Ralf Lübke v roce 1984, jehož čas 20,57 však Evropská atletika jako rekord neuznává.
Dvacetiletý Järvinen navzdory problémům s pravým kotníkem předvedl životní sedmiboj a porazil zkušenější kolegy Ondřeje Kopeckého a Viléma Stráského. Do největších problémů se dostal v tyči, když se na 450 centimetrech zachraňoval až napotřetí, ale pak si zlepšil osobní rekord až na 490 centimetrů. Nakonec vyhrál o 65 bodů před trojnásobným mistrem republiky Kopeckým, obhájce titulu Stráský na něj ztratil 91 bodů
V závodě na 400 metrů předčil překážkář Vít Müller specialisty na hladkou čtvrtku. Poprvé se v hale na této distanci dostal pod 46 sekund, díky osobnímu rekordu 45,83 porazil o 22 setin Matěje Krska. O tři setiny zaostal za limitem pro HMS v Toruni, ale na tento šampionát se nechystá ani se štafetou. Upřednostní přípravu na letní sezonu s vrcholem na ME v Birminghamu, kde může závodit ve své hlavní disciplíně.
Šestý titul v běhu na 400 metrů získala Lada Vondrová, která si vylepšila letošní maximum na 51,88 sekundy. Využila absence aktuální české jedničky v této disciplíně Lurdes Glorie Manuel, která testovala rychlost na dvoustovce. Ve finále Manuel svedla tuhý souboj s Pavlou Kvasničkovou a vyhrála v rekordu šampionátu 23,17. „Přála jsem si běžet o něco rychleji, ale myslím si, že je to dobrý čas. Navíc to není moje disciplína, takže jsem ráda,“ řekla.
V ženské výšce se nedařilo sedminásobné halové mistryni republiky Michaele Hrubé. Favoritka soutěže opravovala už na 183 a 186 centimetrech. Tyto výšky ještě napodruhé zdolala, ale na 188 dvakrát shodila a neuspěla ani při odloženém závěrečném pokusu na 190. Ze třetího domácího titulu v hale se tak radovala Zdara Pezinková, která si zlepšila osobní rekord na 188 cm.
Halové mistrovství ČR v atletice v Ostravě
Muži
Ženy