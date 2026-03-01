Horák zaběhl další juniorský evropský rekord, domácí tituly mají Manuel i Štefela

Bronzový medailista z mistrovství světa výškař Jan Štefela získal druhý halový domácí titul. Na šampionátu v Ostravě triumfoval výkonem 221 centimetrů. Sedmnáctiletý čtvrtkař Tomáš Horák zaběhl juniorský evropský rekord na 200 metrů, když vyhrál za 20,65 sekundy. Sedmiboj ovládl juniorský mistr světa v desetiboji z roku 2024 Tomas Järvinen, jenž se výkonem 6124 bodů zařadil na sedmé místo národních historických tabulek.
Lurdes Gloria Manuel v rozběhu dvoustovky na MČR v hale, za ní Štěpánka...

Lurdes Gloria Manuel v rozběhu dvoustovky na MČR v hale, za ní Štěpánka Kolářová. | foto: ČTK

Mistryně republiky v závodě na 200 m Lurdes Gloria Manuel, která zvítězila...
Halový mistr republiky ve skoku vysokém Jan Štefela, který zvítězil výkonem 221...
Halový mistr republiky v závodě na 1500 m Filip Sasínek.
Halový mistr republiky v sedmiboji Tomas Järvinen.
Nejlepší český atlet roku 2025 Štefela se na domácím halovém šampionátu představil po dvouleté pauze a bez problémů navázal na mistrovský titul z roku 2023. Stačilo mu k tomu 221 cm. Pak si nechal laťku zvýšit o deset centimetrů, ale třikrát shodil. Nepřiblížil se tak výkonu 232 centimetrů z úterního mítinku v Banské Bystrici. „Bylo fajn si po dlouhé době zaskákat s českými závodníky, super soutěž. Regenerace ještě nebyla stoprocentní, bylo to spíš tréninkově,“ řekl v rozhovoru na ploše.

Horák týden po překonání evropského juniorského rekordu na 400 metrů přepsal historické tabulky i na poloviční distanci. Už v rozběhu se blýskl rekordním časem 20,74 sekundy, ve finále byl ještě o devět setin rychlejší a v seniorské konkurenci získal zlato.

Juška přidal jedenáctý halový titul, Ostrava zažila i rozlučku se Svobodou

„Do finále jsem šel s tím, že chci aspoň medaili. Že to tam snad padne, když mám dobrou dráhu. Ale byla síla a čas ještě lepší. Nemám moc slov, je to neuvěřitelné,“ radoval se v rozhovoru pro Český atletický svaz. Oficiální evropský rekord své věkové kategorie Švéda Williama Trulssona pokořil o 14 setin. Z jeho vrstevníků běžel rychleji Němec Ralf Lübke v roce 1984, jehož čas 20,57 však Evropská atletika jako rekord neuznává.

Dvacetiletý Järvinen navzdory problémům s pravým kotníkem předvedl životní sedmiboj a porazil zkušenější kolegy Ondřeje Kopeckého a Viléma Stráského. Do největších problémů se dostal v tyči, když se na 450 centimetrech zachraňoval až napotřetí, ale pak si zlepšil osobní rekord až na 490 centimetrů. Nakonec vyhrál o 65 bodů před trojnásobným mistrem republiky Kopeckým, obhájce titulu Stráský na něj ztratil 91 bodů

V závodě na 400 metrů předčil překážkář Vít Müller specialisty na hladkou čtvrtku. Poprvé se v hale na této distanci dostal pod 46 sekund, díky osobnímu rekordu 45,83 porazil o 22 setin Matěje Krska. O tři setiny zaostal za limitem pro HMS v Toruni, ale na tento šampionát se nechystá ani se štafetou. Upřednostní přípravu na letní sezonu s vrcholem na ME v Birminghamu, kde může závodit ve své hlavní disciplíně.

Šestý titul v běhu na 400 metrů získala Lada Vondrová, která si vylepšila letošní maximum na 51,88 sekundy. Využila absence aktuální české jedničky v této disciplíně Lurdes Glorie Manuel, která testovala rychlost na dvoustovce. Ve finále Manuel svedla tuhý souboj s Pavlou Kvasničkovou a vyhrála v rekordu šampionátu 23,17. „Přála jsem si běžet o něco rychleji, ale myslím si, že je to dobrý čas. Navíc to není moje disciplína, takže jsem ráda,“ řekla.

Čas beru všemi deseti, říká Maňasová. Rekord nebyl ustřelený, ulevilo se jí

V ženské výšce se nedařilo sedminásobné halové mistryni republiky Michaele Hrubé. Favoritka soutěže opravovala už na 183 a 186 centimetrech. Tyto výšky ještě napodruhé zdolala, ale na 188 dvakrát shodila a neuspěla ani při odloženém závěrečném pokusu na 190. Ze třetího domácího titulu v hale se tak radovala Zdara Pezinková, která si zlepšila osobní rekord na 188 cm.

Halové mistrovství ČR v atletice v Ostravě

Muži
200 m: 1. Horák (Univerzita Brno) 20,65, 2. Kubelík (Jihlava) 20,99, 3. Macík (Dukla Praha) 21,06
400 m: 1. Müller (Dukla Praha) 45,83, 2. Krsek (TEPO Kladno) 46,05, 3. Desenský (Hradec Králové) 46,78
800 m: 1. Kotyza (Univerzita Brno) 1:51,15, 2. Malina (Čáslav) 1:52,05, 3. Eliáš (Holešov) 1:52,22
1500 m: 1. Sasínek (Hodonín) 3:39,63, 2. Davidík (Dukla Praha) 3:42,86, 3. Toul (České Budějovice) 3:43,14
Výška: 1. Štefela (Škoda Plzeň) 221, 2. Tomášek (Olomouc), 3. Bahník (Hradec Králové) oba 218
Trojskok: 1. Kunt (Uherské Hradiště) 15,77, 2. Holzer (Znojmo) 15,54, 3. Kulhánek (Dukla Praha) 15,50
Koule: 1. Procházka (TEPO Kladno) 18,84, 2. Jabůrek (Škoda Plzeň) 18,11, 3. Tupý (TEPO Kladno) 17,61
4x200 m: 1. Dukla Praha (Tláskal, Kováč, Vaněk, Šorm) 1:25,84, 2. Atletický klub Olomouc 1:26,29, 3. Slavia Praha 1:27,14
Sedmiboj: 1. Järvinen 6124 (60 m: 6,83 - dálka: 744 - koule: 12,35 - výška: 209 - 60 m př.: 7,82 - tyč: 490 - 1000 m: 2:43,35), 2. Kopecký (oba Dukla Praha) 6059, 3. Stráský (Univerzita Brno) 6033

Ženy
200 m: 1. Manuel (Tábor) 23,17, 2. Kvasničková (Pardubice) 23,34, 3. N. Bendová (USK Praha) 23,94
400 m: 1. Vondrová (USK Praha) 51,88, 2. Šafářová (Olomouc) 52,74, 3. Táborská (Nehvizdy) 52,90
800 m: 1. Ficenec (Dukla Praha) 2:03,79, 2. Štoudková (Blansko) 2:03,89, 3. Fusková (Uherské Hradiště) 2:04,76
1500 m: 1. Štoudková 4:25,62, 2. Málková (USK Praha) 4:27,02, 3. Suráková (Škoda Plzeň) 4:28,11
Výška: 1. Pezinková (Pardubice) 188, 2. Hrubá (USK Praha) 186, 3. Láníková (Třebíč) 183
Trojskok: 1. Suchá (Škoda Plzeň) 13,74, 2. Maštalířová (USK Praha) 13,47, 3. Vlková (TEPO Kladno) 13,37
4x200 m: 1. Olymp Brno A (Pavlíková, Cerovská, Nollová, Králová) 1:37,95, 2. Sokol Hradec Králové 1:38,31, 3. Atletický klub Olomouc 1:38,69

