Juška přidal jedenáctý halový titul, v Ostravě vládly i Švábíková a Maňasová

Juška o vítězství rozhodl čtvrtým pokusem dlouhým 799 cm. Na závěr už jako jistý šampion ještě pět centimetrů přidal. „Mohl jsem mít limit na venkovní Evropu, který je osm set pět centimetrů. Centimetr, no...,“ mrzelo ho jen po závodě. Na účast na halovém mistrovství světa mu výkon zatím nestačí.
Centimetr, no... Juška po dalším halovém titulu: Meindlschmid mě donutil bojovat
Čtvrtý titul za sebou získala na šedesátce Maňasová. Dvaadvacetiletá sprinterka předvedla druhý nejlepší čas v této halové sezoně, jen v jejím úvodu byla při českém rekordu 7,05 rychlejší. „Jsem spokojená. Ten čas 7,11 z plného tréninku vnímám jako velmi pozitivní, je to šest setin od osobáku,“ pochvalovala si.
Mužskou šedesátku vyhrál Dan Kováč v osobním rekordu 6,73. Pátým místem za 6,78 ukončil na domácí půdě v Ostravě kariéru šestinásobný mistr republiky Zdeněk Stromšík.
V závodě na 60 metrů překážek si za už jistým účastníkem HMS Jonášem Kolomazníkem, který triumfoval za 7,62, doběhl pro postup na halový světový šampionát Štěpán Štefko. Jednadvacetiletý překážkář časem 7,65 přesně splnil limit Světové atletiky. „Doufal jsem, že by to mohlo vyjít, protože jsem udělal jisté změny před mistrovstvím republiky. Změnil jsem náběh, tretry a tak dále. Nemohu být nadšenější,“ radoval se.
Naději na účast na halovém mistrovství světa má díky osobnímu rekordu 576 centimetrů tyčkař David Holý, jenž se v průběžných tabulkách rozhodujících pro účast na HMS posunul na poslední postupovou dvanáctou příčku. „Těch 576 nejspíš stačit nebude, ale ještě mám závod teď v pátek, tak se tam budu snažit zlepšit výkon a dostat se tam,“ řekl. Dnes útočil i na český rekord 584 centimetrů, ale navzdory nadějným pokusům neuspěl.
Mezi ženami vyhrála česká jednička Amálie Švábíková výkonem 460 cm. Laťku posazenou o deset centimetrů výše třikrát shodila a nenavázala na nedávné vlastní české halové maximum 476. „Chtěla jsme určitě trošku výše. Mrzí mě těch 470, protože jsem si na to dneska věřila, ale dohnal mě trošku ten závodní program, který jsem měla v minulém týdnu. Došly trošku síly,“ řekla šestadvacetiletá závodnice, která minulý týden absolvovala dva mítinky ve Francii.