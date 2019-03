Obiriová je světovou šampionkou v krosu, Stewartová doběhla 70.

Mistrovství světa v krosu v Aarhusu Dánsko Muži (10,2 km): 1. Cheptegei 31:40, 2. Kiplimo (oba Uganda) 31:44, 3. Kamworor (Keňa) 31:55, 4. Kifle (Eritr.) 32:04, 5. Barega (Et.) 32:16, 6. Kipruto (Keňa) 32:17. Ženy (10,2 km): 1. Obiriová (Keňa) 36:14, 2. Didaová 36:16, 3. Gideyová (obě Et.) 36:24, 4. R. Chebetová 36:47, 5. Chemutaiová (obě Uganda) 36:49, 6. Gemechuová (Et.) 36:56, ...70. Stewartová (ČR) 40:43. Junioři (7,7 km): 1. Mengesha 23:52, 2. Worku (oba Et.) 23:54, 3. Chelimo (Uganda) 23:55. Juniorky (5,9 km): 1. B. Chebetová (Keňa) 20:50, 2. Tarikuová 20:50, 3. Gebreselamaová (obě Et.) 20:50. Smíšená štafeta: 1. Etiopie (Endale, Chelukeová, Lemi, Workuová) 25:49, 2. Maroko 26:22, 3. Keňa 26:29.