Při rekordech musíte trpět. Světla jsou jako doping, míní Obiriová

Jedenatřicetiletá Keňanka naráží na říjnovou speciální akci ve Valencii, kde při avizované honbě na rekordy Uganďan Joshua Cheptegei opravdu překonal letité maximum legendárního Kenenisy Bekeleho na 10 000 metrů a Etiopanka Letesenbet Gideyová zaběhla historicky nejlepší ženský čas na 5 000 metrů.

Obiriové se nelíbilo, že jim k tomu pomáhala světla na vnitřním okraji dráhy, která se postupně rozsvěcovala v rytmu rekordních časů. Světová atletika tuto technologii propaguje jako podporu běžcům při dodržování předepsaného tempa a pomoc fanouškům, kteří mají lepší přehled. S tím ale Keňanka nesouhlasí.



„S technologií světelných vln nemusíte trénovat na sto procent, protože víte, že tam bude něco, co vás v průběhu závodu povzbudí. Je to, jako když dopujete. Pokud bych ty dvě věci měla srovnat, tak je to pro mě stejné,“ vysvětlovala Obiriová na webu BBC.

Šestá žena historických tabulek na trati 5 000 metrů si myslí, že tato technologie snižuje úsilí, které je k překonání rekordních časů potřeba. Na rozdíl od živých vodičů vydrží až do cíle.

„Můžete sledovat, jestli se držíte rekordního tempa, nebo na něj ztrácíte. Ale když běžíte sám bez toho, tak nevíte, jak na tom přesně jste. Nemohu srovnávat světové rekordmany jako Dibabaová a Bekele s těmi současnými, protože oni kvůli překonání světového rekordu trpěli. A teď nemusíte tolik trpět, protože máte technologii, která vám na konci pomůže,“ argumentovala stříbrná olympijská medailistka z Ria 2016.

A vadí jí rovněž, že závody ve Valencii byly speciální akcí pro běžce jedné manažerské skupiny. „Myslím, že by bylo fér, kdyby tam mohli všichni běžci a ne jen jeden nebo dva, ale spíš nějakých dvanáct atletů, kteří mohou překonat světový rekord. Když už je to dostupné, tak ať je to dostupné pro všechny,“ míní Obiriová.