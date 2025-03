V něm skončila časem 8,08 sekundy celkově dvanáctá. „Trochu jsem doufala, že bych se ještě mohla chytnout s Číňankou Wu, co běžela vedla mě. Ale trochu mi odjela. Bohužel,“ líčila třicetiletá Jiranová.

„Ale jinak myslím, že celá halová sezona byla trochu jako sen. Dokázala jsem si, že můžu stabilně běhat pod 8,10. Což je příslib nejen pro další haly, ale i na ven.“

Z rozběhu jste postoupila díky času. Problesklo vám opět hlavou: Ne, ať mi zase nechybí jedna setina?

Když jsem viděla výsledky a zjistila jsem, že jsem o setinu v mém běhu pátá, tak jsem se popravdě usmála: To není možné. Jestli to nevyjde, tak to bude smůla všech smůl!

Tentokrát to vyšlo.

Nakonec to bylo dobré a měla jsem první postupový čas. Nicméně kdyby nebyly tři semifinále, ale jen dvě jako v Apeldoornu, tak bych byla zase první nepostupová. Tomu jsem se taky smála.

Co se týká časů, tak se vám oba vrcholy vydařily a na obou jste vždy běžela pod 8,10. Ukázala jste, že se dvě velké akce v krátkém sledu daly zvládnout?

Trenér to dobře naplánoval, všechno fungovalo. Celou sezonu mi to běhalo dobře a na jejím konci vlastně nejlíp. Zatímco jiné závodnice tady na své poměry občas nic moc nepředvedly, já jsem si na ty svoje vedla dobře.

Máte nového trenéra Michala Nováka. Takže jste spokojená?

Vlil mi trochu nové krve do žil. Myslím, že nám to funguje a snad to takto vydrží

Překážkářka Helena Jiranová má sbaleno na halový šampionát atletů v čínském Nankingu.

Na čem jste nejvíc zapracovali?

Hodně běháme překážky ve frekvenci. Naběhala jsem jich v přípravě asi dosud nejvíc. A hlavně jsem vydržela zdravá. Když to tak je, jde o další předpoklad úspěšné sezony.

Jak jste se v Nankingu popasovala s časovým posunem?

Hodně jsem si to hlídala a připravovala jsem se. Jen teda dva dny před závodem mě začaly bolet záda a břicho a spala jsem jen tři hodiny... V noci před závodem to už ale bylo zase dobré a spala jsem pěkně osm a půl hodiny. Cítila jsem se dobře.

Jak jste se připravovala? Třeba v Česku jste chodila spát dřív?

To zase ne. Ale spíš jsem si naplánovala, kdy mám při letu sem usnout a kdy být vzhůru. Tak takhle.

Jste aktivní i mimo svoji přípravu, například vedete kroužek atletiky pro děti. Dostala jste od nich vzkazy?

Máme založené skupinové chaty. Já jim vždycky dám vědět, kdy závodím a ať fandí. Oni pak píšou: Přivez medaili! Ještě se v tom zas tak neorientují, ale je to od nich moc milé. Ale třeba jednou se to podaří... (smích)

Helena Jiranová se připravuje na start kvalifikačního běhu evropského šampionátu v Římě.

Děti asi na rozběh, který byl v noci českého času nevstávaly, co rodina?

Děti ne. Ale rodina, trenér a všichni blízcí budíka samozřejmě měli.

Startovala jste v semifinále vedle domácí závodnice, která navíc doběhla v národním rekordu. Byla znát lepší atmosféra?

Před startem taky představovali koulaře a ještě jsem byla vedle Číňanky. Docela hukot. Bylo to takové specificky čínské fandění - podporují svoje, občas zatleskají ostatním.

V technických disciplínách si závodníci stěžovali na dlouhé čekání nebo rozbité stojany. Jak hodnotíte šampionát vy?

Byl pěkný. Máme hezký hotel. Menší, ale celkem hezká hala. Mohla by být teda trošku rychlejší. Jen jsem si říkala, že je trochu zvláštní, že tady je venku 27 stupňů a my závodíme vevnitř (smích). Ale dobré.