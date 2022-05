Mít dva osobáky z Ostravy by bylo pěkné, usmívá se překážkářka Jiranová

Nyní se hlavně připravuje na Zlatou tretru Ostrava, která bude 31. května. A ráda by splnila limit na srpnové mistrovství Evropy v Mnichově.

A především... Jako druhá Češka po Lucii Škrobákové (12,73) by ráda na stovce překážek stlačila čas pod 13 vteřin.

Jak k tomu má daleko?

„Podle výsledků v hale to není úplně daleko. Určitě na to mám,“ odpověděla šestadvacetiletá atletka, jejíž dosud nejlepší výkon je 13,19 vteřiny z loňska, z rakouského St. Pölten.

Ostravský stadion si Jiranová letos poprvé vyzkoušela v neděli, kde v rámci prvního kola extraligy vyhrála 100 metrů překážek za 13,26 vteřiny.

Čím to je, že ostravský stadion je váš nejoblíbenější?

Moc se mi líbí, že je jako jeden z mála zavřený. K tomu, když jsem tady závodila, třeba i v předprogramu Zlaté tretry, bylo tady hodně lidí a fandili. Velmi se mi líbí, když vejdu na stadion a v ochozech jsou diváci. Je to cítit, ta atmosféra je prostě úžasná.

V zimě jste v ostravské hale zaběhla osobní rekord 8,03 vteřiny na 60 metrů překážek. Co si slibujete od Zlaté tretry?

Chtěla bych zaběhnout nejen osobní rekord, ale dostat se i pod třináct vteřin. Kdybych měla oba osobáky z Ostravy, bylo by to pěkné.

Kdy jste začala věřit, že se můžete výkonnostně posunout nahoru?

Loni v prosinci na soustředění. Po veškerých těžkých trénincích, které jsem tam odběhala, jsem se cítila dobře. Přesto jsem po návratu na prvních závodech nečekala, že poběžím rychle. Ale povedlo se. V Jablonci to bylo 8,07 a říkala jsem si: Tak teď už jsem dobrá a otevírají se mi dveře do světové atletiky a udělám vše proto, abych tam zůstala.

Říká vám něco Dayron Robles?

Ano.

Na Tretře v roce 2008 zaběhl světový rekord na 110 metrů překážek za 12,87 vteřiny...

No... Na český a světový rekord si asi ještě musíme chvíli počkat (usmívá se).

Na Zlaté tretře jste v hlavním programu poprvé běžela v roce 2014 dvoustovku. Pamatujete si, jak jste dopadla?

Byla jsem ještě mladá. Pro mě bylo úžasné, že jsem běžela s Allyson Felixovou. Ona je můj obrovský vzor. Při rozcvičení, celou dobu jsem jenom koukala, co dělá. Jak si zavazuje tkaničky, jak si češe vlasy... A když jsem stála na stadionu a řekli mé jméno, nemohla jsem tomu ani uvěřit. Závod jsem si užila. Neběžela jsem úplně rychle, protože nervozita byla velká. Byl to můj první velký závod.

Jako Allyson Felixová se ale nečešete.

Copánky bych chtěla, ale ještě na to není vhodná doba. Něco určitě vymyslím.

Nějakou památku z toho tehdejšího závodu máte?

Mám od ní podepsané startovní číslo.

Letošní zimní sezona se vám povedla až na její vrchol, na halovém šampionátu v Bělehradě jste neuspěla. Pořád jste zklamaná?

První dva dny bylo zklamání hodně velké. Hned po návratu jsme ale odjížděli na soustředění. A tam jsme si s trenérem promluvili. Věděli jsme, že čas, který jsem zaběhla v sezoně, je skvělý a otevírá mi dveře. V Běhlehradě se to nepovedlo. Udělám vše proto, aby se tohle už nestalo. Abych na vrcholných akcích předváděla to nejlepší výkony. Snad tomu tak bude.

V Bělehradě jste měla zdravotní obtíže, ale nechtěla jste se na ně vymlouvat. Můžete nyní s odstupem času přiznat, jaký vliv měly na váš výkon?

(Zhluboka vydechla) Nějaký menší ano, ale při rozcvičení jsem se necítila špatně. Vím, že kdybych si aspoň tu dráhu vyzkoušela den před tím, protože nás tam pak už nepouštěli, bylo by to lepší. Fakt mě překvapilo, jak ta dráha pružila. Pro mě, pro překážkářku, to nebylo úplně nejlepší. Ale nechci se vymlouvat.

Závodíte raději v hale, nebo venku?

Po této halové sezoně to musím přehodnotit. Vždycky jsem raději běhala venku, ale v hale se mi nyní dařilo. Vlastně jsem v ní úspěšnější i na počet titulů, letos jsem získala čtvrtý. A venku mám možná jeden (má dva na 400 metrů – pozn. red.). Ale doufám, že letos i venkovní část sezony bude moje oblíbená.

Máte ráda fotbal. Stále trénujete fotbalisty v Nymburce?

Hrála jsem fotbal do patnácti. Byla jsem i rok ve Spartě. Teď jsem sice fotbal moc nesledovala, ale trénuji mladé kluky.

Učíte je i kopat do balonu?

(Směje se) Občas i to. Hodně ale děláme kompenzační cvičení, protahování, aby měli základ v koordinaci pohybu, aby věděli, co znamená, že se mají křížem dotknout končetin. Odrazy. Je to takové náročnější. Jde o obecnější přípravu.

Trénujete i muže?

Ty jen občas.

Co jste říkala na pokusy sprintera Usaina Bolta prosadit se ve fotbale?

Atletika mu šla lépe (směje se).

A vám?

(Váhá) Asi také, teď už jo.