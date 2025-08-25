Vzpomenete si někdy na tento závod?
Ano, tehdy jsem měla úžasnou formu, byly to mezinárodní závody, narvaná hala. Ale došlo k pár věcem. Sektor pro kouli se posunul, já jsem se začala zlobit, že nebudu házet, že odejdu. Vím, že jsem stála v kruhu a byla jsem nazlobená, že se to posunulo. V rozhazování jsem hodila jeden hod a můj trenér, manžel, když viděl, kam jsem hodila, tak ještě ten kruh odtáhl dva metry dozadu.
Takže jste se zlobila ještě víc?
A jak. Byla jsem vzteklá, protože v tom malém prostoru 25 metrů to vypadalo šíleně. Ale ještě že to udělal, protože podle pravidel by se jinak měřilo místo dopadu u ochranné bariéry. A to by znamenalo, že by mi výkon zkrátili. Nikdy předtím ani potom jsem se už necítila jako tehdy.
Dlouhé čekání, masakr, hledání motivace. Jak se atleti připravují na pozdní MS
Šampionát v Jablonci je pro vás tedy o to speciálnější?
No rozhodně. Z hotelu mám výhled na celý Jablonec, je to krásné město. A když jsem se tak rozhlížela, byla jsem pyšná na to, kam to naše malá země dotáhla. V Jablonci jsem strávila minimálně rok a půl života, protože to byla jediná hala u nás. Přiznám se, že když jsem sem teď přišla a cítila jsem vůni emulze, tak se mi tak sevřelo srdce a bylo mi líto, že jsem už stará, že už je to pryč.
Jak vnímáte současnou českou ženskou kouli?
Všechno má nějaký vývoj. Teď tu máme Martinu Mazurovou, která má podle mě obrovskou šanci prorazit. Hází tou technikou jako já se sunem, nehází s otočkou. Pak je tu Katrin Brzyszkowská, ta teď studuje ve Spojených státech, což je obdivuhodné, a také se může prosadit.
Martině Mazurové občas radíte, že?
Ano, nemám na to sice moc času, ale aspoň malinko. Říkala jsem jí: „Vždyť nemusíte chtít hodit 21 metrů, ale když se naučíte házet 19, tak objedete svět.“ Martina je úžasná, tady hodila přes 16 metrů, je jí dvacet. Má našlápnuto na to, aby se z ní stala koulařka evropské a světové úrovně.
Kdo z atletů vám v současné době dělá největší radost?
Já je mám ráda všechny. Moc mě mrzí, že naše hvězda Lu (Lurdes Gloria Manuel) prodělala těžké zranění. Myslím, že naše atletika má našlápnuto dobře. Nikdy jsme neměli deset lidí, kteří vyhrají mistrovství světa, jsme malá zemička. Uvidíme, jak se Kuba Vadlejch popere se zraněním, Amálka Švábíková je hrozně šikovná, Honza Štefela taky. Moc se mi líbí Kuba Dudycha, fandím Michalu Radovi, potěšili mě junioři v Tampere. A nesmírně mám ráda sprinterku Karolínu Maňasovou, je obdivuhodné, že i v takové zimě tady zaběhla skvělý čas.
11,20? To mi nestačí, mrzelo Maňasovou. Do Tokia se těší na asijskou kulturu
Jak prožíváte jejich úspěchy?
No ani se neptejte. Třeba takové mistrovství Evropy, to si nedovedete představit. Já tak trpím, když oni závodí, že bych se pak potřebovala někde přeléčit 14 dní na psychiatrii, kolik mě to stojí sil. Já moc chci, aby jim to vyšlo. Atletika byla, je a bude moje největší láska. Naši atleti jsou krásní, mladí a inteligentní lidé, ráda si s nimi povídám a moc jim fandím.
Zanedlouho je čeká mistrovství světa v Tokiu, myslíte, že uspějí?
Na velkých závodech se může stát úplně cokoliv. Všechny světové rekordy jsou zapomenuty, všechny výkony na mítincích taky. Věřím, že se předvedou naši mladí, škoda té Lu, která mohla být skvělá. Kuba Vadlejch sice prodělal těžkou virózu a pak měl problémy s kolenem, ale on už takhle jednou závodil a uspěl. Štefela je mladý a je schopný všeho, Amálka, když dokáže v jednom týdnu závodit v Lausanne, Bruselu a Jablonci… Věřím jim. A i když se stane cokoliv, stejně je budu mít všechny pořád stejně ráda.
Nabíjí vás atletické prostředí?
No jasně, já jsem pošuk, to je celý můj svět. Jenom si přeju, abych byla pořád tak zdravá a všechno zvládala. Normální život je těžký, tam i když děláte něco dobře, vám nikdo nezatleská, v atletice ano. A v tom je to krásné.
Kromě atletiky se věnujete i vlastní pekárně.
Já jsem pořád v autě. Bydlíme v Havlíčkově Brodu, ve středu a čtvrtek jsem v Praze třeba dvanáct hodin v práci. V pátek mám ještě nějaká jednání po cestě a vracím se na Moravu, kde máme tu pekárnu. Je to náročné, řeknu vám zbaběle, škoda, že mi není jen padesát. Ale mám tam skvělou vedoucí a skvělý tým. A popravdě, kdybych to zavřela, tak bych to brala jako svou prohru.
Máte i nějaký volný čas?
Ne. Ale nějakou hodinu si vždycky ukradnu a jdu si zaběhat, určitě tak třikrát týdně. Záleží, jak na tom jsem, většinou sedm osm někdy i deset kilometrů uběhnu. Pro mě je to terapie, vždycky přemýšlím, co ještě můžu udělat. A jsem velká kočkařka. Víte, kolik dnes obhospodařuju koček?
Kolik?
Jedenáct. Někdo je vyhodil, pár z nich je v pekárně na dvoře, na farmě a doma jich mám pět. Já miluju zvířata, nejradši bych měla útulek. Víte, co mě vždycky dojme? Jak zvíře umí čekat. V pátek, jak kdyby věděly, že se odpoledne vrátím, tak celá pětka sedí u branky. Nechápu, jak někdo může hodit kočku do kontejneru, nebo jí vystřelit oko, protože mám dvě bez očička. Ale my se milujeme. A můj partner to nějak trpí.