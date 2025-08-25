Nejradši bych měla útulek. Fibingerová o kočkách, Tokiu i světovém rekordu

Markéta Plšková
  14:01
Na tribuně bedlivě sleduje výkony českých atletů při domácím šampionátu. „Já tak trpím, když oni závodí. Atletiku miluju a chci, aby se jim dařilo,“ odpovídá bývalá koulařka Helena Fibingerová při rozhovoru na stadionu v Jablonci. Město na severu Čech je pro ni hodně speciální, v roce 1977 zde zapsala výkon 22,50, čímž vytvořila halový světový rekord.
Helena Fibingerová

Helena Fibingerová | foto: Ivana Roháčková

Sportovní kemp v obci Chodová Planá, který navštívily i slavné české atletické...
Sportovní kemp v obci Chodová Planá, který navštívily i slavné české atletické...
Sportovní kemp v obci Chodová Planá, který navštívily i slavné české atletické...
Helena Fibingerová s předsedou Českého atletického svazu Liborem Varhaníkem
7 fotografií

Vzpomenete si někdy na tento závod?
Ano, tehdy jsem měla úžasnou formu, byly to mezinárodní závody, narvaná hala. Ale došlo k pár věcem. Sektor pro kouli se posunul, já jsem se začala zlobit, že nebudu házet, že odejdu. Vím, že jsem stála v kruhu a byla jsem nazlobená, že se to posunulo. V rozhazování jsem hodila jeden hod a můj trenér, manžel, když viděl, kam jsem hodila, tak ještě ten kruh odtáhl dva metry dozadu.

Takže jste se zlobila ještě víc?
A jak. Byla jsem vzteklá, protože v tom malém prostoru 25 metrů to vypadalo šíleně. Ale ještě že to udělal, protože podle pravidel by se jinak měřilo místo dopadu u ochranné bariéry. A to by znamenalo, že by mi výkon zkrátili. Nikdy předtím ani potom jsem se už necítila jako tehdy.

Dlouhé čekání, masakr, hledání motivace. Jak se atleti připravují na pozdní MS

Šampionát v Jablonci je pro vás tedy o to speciálnější?
No rozhodně. Z hotelu mám výhled na celý Jablonec, je to krásné město. A když jsem se tak rozhlížela, byla jsem pyšná na to, kam to naše malá země dotáhla. V Jablonci jsem strávila minimálně rok a půl života, protože to byla jediná hala u nás. Přiznám se, že když jsem sem teď přišla a cítila jsem vůni emulze, tak se mi tak sevřelo srdce a bylo mi líto, že jsem už stará, že už je to pryč.

Jak vnímáte současnou českou ženskou kouli?
Všechno má nějaký vývoj. Teď tu máme Martinu Mazurovou, která má podle mě obrovskou šanci prorazit. Hází tou technikou jako já se sunem, nehází s otočkou. Pak je tu Katrin Brzyszkowská, ta teď studuje ve Spojených státech, což je obdivuhodné, a také se může prosadit.

Martině Mazurové občas radíte, že?
Ano, nemám na to sice moc času, ale aspoň malinko. Říkala jsem jí: „Vždyť nemusíte chtít hodit 21 metrů, ale když se naučíte házet 19, tak objedete svět.“ Martina je úžasná, tady hodila přes 16 metrů, je jí dvacet. Má našlápnuto na to, aby se z ní stala koulařka evropské a světové úrovně.

Kdo z atletů vám v současné době dělá největší radost?
Já je mám ráda všechny. Moc mě mrzí, že naše hvězda Lu (Lurdes Gloria Manuel) prodělala těžké zranění. Myslím, že naše atletika má našlápnuto dobře. Nikdy jsme neměli deset lidí, kteří vyhrají mistrovství světa, jsme malá zemička. Uvidíme, jak se Kuba Vadlejch popere se zraněním, Amálka Švábíková je hrozně šikovná, Honza Štefela taky. Moc se mi líbí Kuba Dudycha, fandím Michalu Radovi, potěšili mě junioři v Tampere. A nesmírně mám ráda sprinterku Karolínu Maňasovou, je obdivuhodné, že i v takové zimě tady zaběhla skvělý čas.

11,20? To mi nestačí, mrzelo Maňasovou. Do Tokia se těší na asijskou kulturu

Jak prožíváte jejich úspěchy?
No ani se neptejte. Třeba takové mistrovství Evropy, to si nedovedete představit. Já tak trpím, když oni závodí, že bych se pak potřebovala někde přeléčit 14 dní na psychiatrii, kolik mě to stojí sil. Já moc chci, aby jim to vyšlo. Atletika byla, je a bude moje největší láska. Naši atleti jsou krásní, mladí a inteligentní lidé, ráda si s nimi povídám a moc jim fandím.

Zanedlouho je čeká mistrovství světa v Tokiu, myslíte, že uspějí?
Na velkých závodech se může stát úplně cokoliv. Všechny světové rekordy jsou zapomenuty, všechny výkony na mítincích taky. Věřím, že se předvedou naši mladí, škoda té Lu, která mohla být skvělá. Kuba Vadlejch sice prodělal těžkou virózu a pak měl problémy s kolenem, ale on už takhle jednou závodil a uspěl. Štefela je mladý a je schopný všeho, Amálka, když dokáže v jednom týdnu závodit v Lausanne, Bruselu a Jablonci… Věřím jim. A i když se stane cokoliv, stejně je budu mít všechny pořád stejně ráda.

Nabíjí vás atletické prostředí?
No jasně, já jsem pošuk, to je celý můj svět. Jenom si přeju, abych byla pořád tak zdravá a všechno zvládala. Normální život je těžký, tam i když děláte něco dobře, vám nikdo nezatleská, v atletice ano. A v tom je to krásné.

Sportovní kemp v obci Chodová Planá, který navštívily i slavné české atletické osobnosti jako Helena Fibingerová, Jan Železný či Jakub Vadlejch.

Kromě atletiky se věnujete i vlastní pekárně.
Já jsem pořád v autě. Bydlíme v Havlíčkově Brodu, ve středu a čtvrtek jsem v Praze třeba dvanáct hodin v práci. V pátek mám ještě nějaká jednání po cestě a vracím se na Moravu, kde máme tu pekárnu. Je to náročné, řeknu vám zbaběle, škoda, že mi není jen padesát. Ale mám tam skvělou vedoucí a skvělý tým. A popravdě, kdybych to zavřela, tak bych to brala jako svou prohru.

Máte i nějaký volný čas?
Ne. Ale nějakou hodinu si vždycky ukradnu a jdu si zaběhat, určitě tak třikrát týdně. Záleží, jak na tom jsem, většinou sedm osm někdy i deset kilometrů uběhnu. Pro mě je to terapie, vždycky přemýšlím, co ještě můžu udělat. A jsem velká kočkařka. Víte, kolik dnes obhospodařuju koček?

Kolik?
Jedenáct. Někdo je vyhodil, pár z nich je v pekárně na dvoře, na farmě a doma jich mám pět. Já miluju zvířata, nejradši bych měla útulek. Víte, co mě vždycky dojme? Jak zvíře umí čekat. V pátek, jak kdyby věděly, že se odpoledne vrátím, tak celá pětka sedí u branky. Nechápu, jak někdo může hodit kočku do kontejneru, nebo jí vystřelit oko, protože mám dvě bez očička. Ale my se milujeme. A můj partner to nějak trpí.

title=Tipsport - partner programu
Bailly vs. MrvaTenis - 1. kolo - 25. 8. 2025:Bailly vs. Mrva //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.51
  • -
  • 2.53
Kvitová vs. ParryováTenis - Dvouhra žen - 1. kolo - 25. 8. 2025:Kvitová vs. Parryová //www.idnes.cz/sport
25. 8. 17:05
  • 2.84
  • -
  • 1.44
Krejčíková vs. MbokováTenis - Dvouhra žen - 1. kolo - 25. 8. 2025:Krejčíková vs. Mboková //www.idnes.cz/sport
25. 8. 17:05
  • 2.77
  • -
  • 1.46
Udinese vs. HellasFotbal - 1. kolo - 25. 8. 2025:Udinese vs. Hellas //www.idnes.cz/sport
25. 8. 18:30
  • 1.90
  • 3.39
  • 4.80
Bilbao vs. Rayo VallecanoFotbal - 2. kolo - 25. 8. 2025:Bilbao vs. Rayo Vallecano //www.idnes.cz/sport
25. 8. 19:30
  • 1.70
  • 3.78
  • 5.59
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Sekuriťák při Barum rally brutálně napadl fanouška, který se světlicí vběhl k trati

Při páteční městské rychlostní zkoušce Barum Czech Rally došlo ve Zlíně ke konfliktu mezi pořadateli a fanoušky, kteří podle policie používali pyrotechniku v zakázané zóně. Jeden z příznivců při...

Fistball, závody dronů, záchrana tonoucího i kanoepolo. Znáte sporty Světových her?

Olympijské hry neolympijských sportů. I tak se někdy říká Světovým hrám, které slouží jako přehlídka více i méně známých disciplín. Letošní ročník pořádalo čínské Čcheng-tu a nabídka klání byla...

Jsem nesmrtelná, myslela si. Ale byla jsem mladá a blbá. Vondrová o boji s nemocí

Její největší soupeřky Lurdes Gloria Manuel a Tereza Petržilková léčí zranění, a tak byla Lada Vondrová mezi čtvrtkařkami na atletickém mistrovství České republiky jasnou favoritkou. Pro zlato si...

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Vingegaardovi a spol. ukradli na Vueltě téměř dvě desítky kol. Část našli v křoví

O téměř dvě desítky kol přišla v noci na pondělí cyklistická stáj Visma–Lease a Bike. Po triumfu Jonase Vingegaarda v nedělní druhé etapě Vuelty, po níž se Dán ujal vedení v závodu, se zloději...

25. srpna 2025  12:15,  aktualizováno  14:41

Debut v základu i první výhra. Frýdek pak hecoval: Takové výkony musíme předvádět

Poprvé od února, po šesti měsících a šestnácti dnech, se záložník Christian Frýdek objevil na hřišti od první minuty. Odbyl si tak premiéru v základní sestavě fotbalistů ostravského Baníku, kam v...

25. srpna 2025  14:36

Dovolil si vystřídat syna. Bellinghamův otec se pohádal s ředitelem klubu

Porušil nepsaná pravidla. „Překročil červenou čáru,“ píše německý deník Bild. Mark Bellingham, otec známých fotbalových bratrů Bellinghamových, se po zápase Dortmundu na St. Pauli (3:3) pohádal se...

25. srpna 2025  14:35

Vuelta ONLINE: Sprint alpským podhůřím. Šanci na italské půdě mají výbušní jezdci

Kdo ztratil čas, dostává ideální příležitost. Cyklistická Vuelta v Itálii pokračuje nevyzpytatelnou etapou. Rychlou, klikatou a se závěrem, který vybízí k úniku všestranné závodníky i ty, kdo lehce...

25. srpna 2025  14:20

Nejradši bych měla útulek. Fibingerová o kočkách, Tokiu i světovém rekordu

Na tribuně bedlivě sleduje výkony českých atletů při domácím šampionátu. „Já tak trpím, když oni závodí. Atletiku miluju a chci, aby se jim dařilo,“ odpovídá bývalá koulařka Helena Fibingerová při...

25. srpna 2025  14:01

Rutta si plácl se Ženevou. Bude vzorem, dostane hodně prostoru, hlásí manažer

Hokejový obránce Jan Rutta se po osmi letech vrací ze zámoří do Evropy. Pětatřicetiletý loňský mistr světa z Prahy a dvojnásobný vítěz Stanley Cupu podepsal dvouletou smlouvu se Servette Ženeva....

25. srpna 2025  13:58

Jak se chystají šampioni. Slavia se ladí na Ligu mistrů, bude ale soupeřům stačit?

Našlapaný Eden, parádní chorea, vášnivá atmosféra, po gólech světelná show do tmy. Čtyři výhry v šesti kolech, v kolonce porážek nula. Zdánlivě celkem navoněný je začátek sezony pro fotbalového...

25. srpna 2025  13:33

Sedmnáctiletý španělský cyklista zemřel po pádu na juniorské Vueltě. Závod zrušili

Sedmnáctiletý španělský cyklista Iván Meléndez zemřel po nehodě v druhé etapě juniorské Vuelty, kterou organizátoři po tragické události zrušili. Podle agentury AFP se mladý jezdec v sobotu zapletl...

25. srpna 2025  13:21

Lendla i Berdycha zastavilo zdraví, mámy mávaly v Praze. A jak se rozloučí Kvitová?

Poslední turnaj Petry Kvitové je tady. Do US Open vstoupí v pondělí v 17:00 SELČ a po závěrečném grandslamu sezony se zařadí mezi bývalé tenistky a bude se moct ohlížet za parádní kariérou. Podívejte...

25. srpna 2025  12:53

Preciadův zákrok prošel i u komise sudích. Bezohledné kopnutí, ne surová hra, řekla

Fotbalový rozhodčí Jan Beneš ani videoasistent Jan Petřík nechybovali, když nedělní utkání 6. kola první ligy nechali dohrát sparťana Ángela Preciada. V souboji o míč nešetrně zasáhl do holeně...

25. srpna 2025  12:17

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jedinečný talent i rodinná pohoda. V čem jsou Fuksa s Dostálem výjimeční

Premium

Když na začátku minulého týdne odlétali na mistrovství světa do Milána, působili každý odlišně. Kanoista Martin Fuksa byl nažhavený, dalo se lehce poznat, jak moc chce do sbírky další titul. I...

25. srpna 2025

Další miliardář v lize. Pražák získal k hokejové Spartě fotbalové Pardubice

Měl zájem o Sigmu Olomouc, spekulovalo se o jeho zapojení v Plzni. Český miliardář Karel Pražák, majitel hokejové Sparty, nakonec ve fotbalové lize kupuje Pardubice. Skupina Kaprain získala přibližně...

25. srpna 2025  11:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.