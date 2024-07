V atletice musíte hlavně chtít. Fibingerová o životě i mladých nadějích

V roce 1983 se v deštivých Helsinkách stala koulařskou mistryní světa a její výkon z Jablonce 22,50 metru z roku 1977 je dodnes světovým halovým maximem.

Atletika v jejím srdci zůstává i nyní. Jako manažerka působí na svazu, pomáhá českým závodníkům a snaží se svůj zamilovaný sport popularizovat i u nejmladších. V pátek třeba v rámci programu Atletika pro děti navštívila obec Chodová Planá.

„A když nemám atletiku, tak se věnuju chodu naší pekárny. Nedávno jsem se rozhodla, že v ní budeme obnovovat strojní zařízení, tak je s tím spousta práce,“ vyjmenovává jedna z nejlepších domácích závodnic historie.

Jak to všechno stíháte?

Je pravda, že někdy docela složitě. Pořád jsem na telefonu a počítači, ročně najedu autem klidně sto tisíc kilometrů. Moc času zabývat se něčím jiným tedy nemám. Ale vždycky říkám: Takový život mi vyhovuje, vybrala jsem si ho a prosím Boha, aby to tak zůstalo.

Kde berete energii?

Mám po matce, že vydržím neúměrnou zátěž. Měla jsem to tak, už když jsem závodila. Co já se nadřela, kolik jsem toho jako koulařka naběhala... Navíc jsem typ, že mi stačí třeba jen tři nebo čtyři hodiny spánku. Sice padnu do postele, nevím o světě, ale za chvíli se probudím a můžu pracovat znovu. Do pekárny jdu proto někdy klidně i v jednu v noci. Ráda vidím, když se něco daří, miluju úspěch.

I ten vás nabíjí?

Přesně tak. Umím se radovat z maličkostí. Třeba se opravila dálnice D1. Přes týden bydlím u Humpolce a za 40 minut jsem v Praze v kanceláři. Jistě chápete, že z toho se musím těšit. (smích) Nebo to taky může být tím, že mám skvělého lékaře, už 35 let stejného, a žiju velmi asketicky: odpírám si spoustu věcí a pracuju na sobě.

Někdy si ale asi i vy potřebujete odpočinout. Co pak?

Moje terapie je, že běhám. Nebo peču, teď jsem třeba do Chodové Plané dělala z dvanácti dávek medvědí tlapky a pařížské tyčinky. Taky mám na stole knížku italštiny, španělštiny či angličtiny. I tohle funguje, aby člověk nepodléhal černým myšlenkám.

Helena Fibingerová s předsedou Českého atletického svazu Liborem Varhaníkem

Jak často vzpomínáte na vaše závody?

I na ně si občas vzpomenu. Ale opět se projevuje ta moje povaha. Neumím prohrávat. Vím, že život není jen o výhrách a i prohry k němu patří, když já si ale nemůžu pomoct. Takže často si spíš než úspěchy vybavuju a analyzuju, co bylo špatně.

Co například?

Třeba jak jsem si na mistrovství Evropy v Římě natrhla při dopoledním rozcvičení šikmý břišní sval. Nebo jak jsem na olympijských hrách Montrealu přešlápla první hod, kterým bych vyhrála. Můj problém byl přehnaný pocit zodpovědnosti a přílišná touha po vítězství. Třeba Tomáši Staňkovi radím, že k závodu musí přistupovat s operetní lehkostí. Poctivě ale říkám, že tu já jsem nikdy neměla. Když slyším, jak někdo vypráví, že si závod užil, tak já si ho nikdy neužila. (smích) Vždyť i v Helsinkách jsem si počkala až na šestý pokus. Přitom jsem měla takovou formu a měla zlato dát hned prvním pokusem.

Máte všechny trofeje a medaile pečlivě uschované?

S přibývajícími lety přijdete na to, že najednou máte věcí moc. Dřív jsem měla trofeje ve větší místnosti, teď už mám pro ně spíš jen takový kout a na jejich původním místě jsem si udělala šatnu, protože móda je moje obrovské hobby. Spoustu věcí – třeba novinových výstřižků – jsem už vyhodila. Něco také občas rozdám a mám dohodu s obcí na Hané, kde jsem se narodila, že si to jednou všechno vezmou.

Co současná atletika, jak prožíváte výkony českých závodníků?

Ani se snad neptejte. Všechny naše atlety mám ráda, když někdo přijde, tak se pro něj snažím udělat všechno. Jenže právě proto, když z nějakého mítinku přijedu, tak bych se potřebovala snad přeléčit na psychiatrickém oddělení někde ve Vysokých Tatrách. (smích) Když něco milujete, dáváte do toho srdce. Taková jsem, a proto trpím. Třeba závod Kuby Vadlejcha na mistrovství světa Budapešti…

Dlouho fanoušky napínal, bronz si zajistil až předposledním hodem.

A to jsme ještě měli jsme v Maďarsku obchodní partnery a pan Leon Tsoukernik slíbil, že když Kuba bude mít medaili, daruje mu milion korun na přípravu. Zápasila jsem s pokušením, jestli to mám jemu a Honzovi Železnému říct. Ale bála jsem se, abych ho nedostala pod větší tlak, tak jsem se nervovala za něj.

I u jiných atletů to máte takto?

Ano. Třeba když tyčkařka Amálka Švábíková na mistrovství republiky skákala pokus na 473 centimetrů. Seděla jsem vedle Zuzky Hejnové, tlouklo mi srdce. Nebo mám ráda oštěpařku Andreu Železnou. Když se rozbíhala, tak jsem si až musela nařizovat: Ovládej se, ovládej se. Jak kdybych sama závodila.

Jak poté prožíváte, když se závodníkům pokus vydaří?

Úžasné. Směju se, skáču, všechny objímám. Přeju si, aby se ukázalo, že atletika je u nás velký sport. Bylo mi líto, když jsem slyšela řeči, že už o ni není zájem. Proto mě těší, že nám dorůstá silná mladá generace. Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel je úžasná. Půlkař Jakub Dudycha, dálkař Petr Meindlschmid a spousta dalších. Naše atletika nikdy nebyla taková, že budeme mít dvacet medailí, spíš jsme měli jednotlivce. A těmi mohou být právě oni.

V čem jsou zrovna tito tři junioři výjimeční?

Pro atletiku je nejdůležitější chtít. Talent či dobrý trenér je jen část úspěchu. Platilo to i u nás, byť jsme tedy byli samozřejmě jiná doba. Tato generace už žije jinak, lákadel má víc, pořád ale platí, že si musíte jít za tím, že vy chcete být skvělý atlet. Což oni splňují.

Na olympijské hry do Paříže poletí 30 atletů. Co na to číslo říkáte?

Potěšilo mě. Prosila bych ale všechny, aby byli shovívaví. Olympiáda je něco jiného. Je už úspěch se na ni dostat. Jak jsme se bavili, budeme mít na ní spoustu mladých. Pro ně je odrazový můstek, aby pak třeba na tu další už jeli na v pozici jako Kuba Vadlejch. Ten na medaili má a moc bych mu ji přála. Je neuvěřitelně noblesní chlap, co předvedl na mistrovství Evropy v Římě, byl vrchol mazáckosti. Nejen on, ale i česká atletika by si další úspěch zasloužila.