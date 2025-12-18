Ale ani jiné měsíce se moc nezastaví. Kromě rodinného byznysu pracuje v marketingu na atletickém svazu, neustále cestuje mezi Prahou a její Moravou. „Ročně najedu sto tisíc kilometrů,“ počítá.
Ve čtvrtek večer ji v hlavním městě čeká příjemná povinnost. Spolu s diskařem Imrichem Bugárem na galavečeru Sportovec roku převezme Cenu Emila Zátopka a oficiálně se zařadí mezi sportovní legendy.
Na olympijských hrách v Montrealu 1976 vybojovala bronz, z atletického mistrovství světa v Helsinkách si o sedm let později přivezla zlato. Ve sbírce má tři medaile z venkovního evropského šampionátu, jedenáct z halového, její pokus pod střechou v Jablonci 22,50 metru je stále nejdelším v historii.
„Za svůj život jsem nasbírala spoustu ocenění, tři státní vyznamenání, dvě od Evropské atletiky. Toto je asi poslední, které jsem si přála,“ děkuje Fibingerová, která v létě oslavila šestasedmdesáté narozeniny. „Nechci, aby to vyznělo, že se loučím, dál budu pracovat. Je to pro mě obrovská pocta a moc si jí vážím.“
Ocenění nese jméno Emila Zátopka. Jaký jste spolu měli vztah?
Řekla bych, že hezký. Znali jsme se dobře, Dana Zátopková byla z Buchlovic, což je kousek od Hradiště a Ostrohu, tak jsme se párkrát navštívili a cestou třeba zašli do restaurace. Emil byl úžasný člověk.
Pojí vás i jedno osudové místo, Helsinky. On zde v roce 1952 získal tři olympijská zlata, vy o třicet jedna let později světový titul.
Pravda. Během Helsinek jsem neprožívala zrovna šťastné období. Podobně jako běžcům mi dělala dobře vysokohorská příprava. Jezdili jsme za ní do Francie do Font-Romeu, nádherné středisko. Odletěla jsem do něj i před mistrovstvím, jenže v té době mi bohužel zemřel nemocný tatínek.
Měla jste vůbec náladu na šampionát odcestovat?
Co se stalo, jsem se dozvěděla, až když jsem přistála v Praze na letišti. Plakala jsem a ptala se maminky, proč mi to aspoň nezavolali. Ale zpětně vidím, že se rozhodla mateřsky. Byla silná žena, chtěla pro mě jen to nejlepší. Do Helsinek tehdy zbýval už jen týden, nebyl čas, sbalila jsem se a odletěla.
Zlatí vrhači vstoupí mezi legendy. Bugár a Fibingerová převezmou Zátopkovu cenu
Nařídila jste si: medaili vybojuju pro tatínka?
Přesně tak. Ve Finsku bylo tehdy nevídané vedro, přes třicet stupňů, což mi jako vrhačce nesedělo. Bavila jsme se s jinými výpravami, postěžovala jsem si a oni: Počkej, od Sibiře se žene déšť.
Což asi taky moc povzbudivé nebylo.
Začala jsem se děsit ještě víc! Propršela mi Evropa v Praze, Montreal. Měla jsem zvláštní techniku, kdy jsem levou nohu nedávala až k břevnu a za mokra mi podkluzovala. A taky že jo. Ráno v den finále jsem roztáhla závěsy a venku přesně takový typ lijáku, kdy je vám jasné, že až do večera nepoleví.
Co pak?
Pět pokusů jsem se trápila, pomalu jsem se vzdávala. Přitom jsem měla úžasnou formu. Nakonec se ale pánbůh nade mnou smiloval, opakovala jsem si, že musím hodit pro tatínka, a dopadlo to.
Československo v Helsinkách slavilo hned devět medailí, spokojenost musela být po všech stránkách.
Byla. Ještě si vybavuju fantastickou atmosféru, stadion pro šedesát tisíc lidí. Abych vám řekla pravdu, od té doby se jim vyrovnalo jen mistrovství světa v Budapešti před dvěma roky. Taky báječný stadion, dobře dostupný, úžasné a kultivované publikum, které chodilo i na kvalifikace a zatleskalo každému. Což je hlavně pro mladé atlety obrovská motivace.
Na jaký další úspěch často vzpomínáte?
Určitě na halová mistrovství Evropy v Göteborgu. Krása, dvakrát zlatá, jednou světový rekord, dostala jsem od starostky města cenu za nejlepší výkon mistrovství a lidé skandovali: Helena, Helena. Úspěchů bylo samozřejmě víc, tu a tam si na ně vzpomenu. Ale popravdě? Až tak se minulostí nepřebírám.
Nejste taková?
Když jsem skončila s kariérou a začala se probíjet v marketingu a podnikání, tak jsem si nařídila: Jedna kapitola skončila, teď ukaž, co umíš! Nakolik se mi to podařilo, musí posoudit jiní, ale pekárnu máme stále a marketing atletického svazu dělám pětatřicet let. Snad jen ve snech se k atletice pořád vracím.
Nejradši bych měla útulek. Fibingerová o kočkách, Tokiu i světovém rekordu
Co se vám zdá?
Ne úspěchy, ale spíš že jsem třeba pozdě přišla do svolavatelny, že nemůžu najít číslo. Probudím se vždycky úplně hotová. Ale ne, ačkoliv se moc neohlížím, tak mi atletika do současného života dala strašně moc. Vedu náročný život, nejde o firmičku, pracuje u nás 35 zaměstnanců, konkurence řetězců je velmi tvrdá a ani v marketingu se vždycky nehraje v rukavičkách. Naučila mě se nevzdávat, neumím prohrávat.
Kde na všechny aktivity čerpáte energii?
Jsem kočkařka. Doma jich na mě čeká jedenáct, a když ke mně přijdete, nevíte, kdo bydlí u koho, domácnosti zkrátka velí ony. Ale dávají mi tolik lásky, rozumějí mi. V pátek, když se vrátím z Prahy, už jsou u branky. Jsou pro mě terapie.
Jen to stačí?
Taky mě naplňuje příroda, a když mě něco trápí, jdu chmury vyběhat. Vyznávám pokoru, žiju asketicky. Vždycky říkám, že potřebuju dvě věci: lásku, kterou už mám od svého úžasného partnera, a úspěch.
Pohání vás i sledování vašich atletických nástupců?
Jistě. Dám příklad z červnového mistrovství Evropy družstev v Madridu. Chybělo nám deset lidí, báli jsme se, abychom nespadli, byla jsem tak nervózní. Ale nakonec jsme jako lvi elitní divizi ubojovali. Na konci vedle mě stál jeden ze sponzorů, byla jsem tak šťastná a říkám mu: Tohle jsou chvíle, kdy stojí za to to dělat.
Jak vidíte budoucnost české atletiky?
Pořád říkám, ať si lidé přestanou oblékat černé košilky. Rodí se nová generace a naše atletika má zaděláno, abychom se dostali do bodu, kdy budeme vozit ne jednu, ale víc medailí. Mám ráda všechny atlety, když někdo potřebuje, pomůžu. Příští rok nás v létě čeká evropský šampionát, který je pro nás příznivější, tak se těšme.
Oceněný Bugár sportem žije. Vyhlíží nástupce
Když se řekne mistrovství světa v Helsinkách 1983, i jemu se vybaví spousta vzpomínek. Stejně jako Fibingerová si z něj diskař Imrich Bugár přivezl zlato. Ve sbírce má taky stříbro z olympijských her v Moskvě 1980, dvě medaile z mistrovství Evropy. Výkonem 71,26 metru pořád drží národní rekord. A ve čtvrtek převezme Cenu Emila Zátopka.
„Je mi ctí být mezi takovými osobnostmi. Mám radost, že si na mě Klub sportovních novinářů vzpomněl,“ říká sedmdesátiletý Bugár.
Narodil se v obci Ohrady poblíž Dunajské Stredy do maďarské rodiny. Začínal v házené, jenže při ní zranil brankáře a posléze se bál vystřelit. Tak se dal na disk, v němž na škole vynikal.
V dost možná životní formě házel v roce 1984, jenže kvůli bojkotu her v Los Angeles ji nemohl zúročit. Rozhodnutí těžce nesl, jako jeden z mála dal před funkcionáři najevo svůj nesouhlas. „Řekl jsem otevřeně, že Sověti mě nezajímají, byl jsem Čechoslovák,“ vzpomínal.
Disku se věnoval 21 let, po konci kariéry dalších třicet pracoval na Dukle v oddělení zahraničních styků a nyní působí v Českém klubu olympioniků. „Sportem žiju dodnes. Atletika byla vždycky moje láska,“ líčí.
Jen ho mrzí, že v současné době v Česku nevidí své nástupce. „Ale doufám, že do budoucna se nějaký hromotluk najde a bude pokračovat v naší diskařské škole,“ věří.
Nadějím je příkladným vzorem.