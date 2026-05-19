Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Hašteření se Šutejovou? Je roztomilé, říká Švábíková. Přípravu jí narušilo zranění

Markéta Plšková
  16:00
Letos už vybojovala cenný výsledek, když na halovém mistrovství světa v Toruni získala bronzovou medaili. Přípravu na venkovní akce ale tyčkařce Amálii Švábíkové zkomplikoval přetržený vaz v kotníku. „Nebylo to nic vážného, ale léčba trvala překvapivě dlouho,“ zmínila 26letá atletka. Těší se ale, že stihne oblíbenou akci Zlatá tretra, která se koná 16. června v Ostravě.
Amálie Švábíková na tiskové konferenci ke Zlaté tretře.

Amálie Švábíková na tiskové konferenci ke Zlaté tretře. | foto: ČTK

Tyčkařka Amálie Švábíková ve finále halového mistrovství světa
Tyčkařka Amálie Švábíková ve finále halového mistrovství světa
Tyčkařka Amálie Švábíková ve finále halového mistrovství světa.
Tyčkařka Amálie Švábíková s bronzovou medailí na tiskové konferenci po návratu...
18 fotografií

Loni tradiční mítink v Česku poprvé ovládla, letos by chtěla vítězství před domácími fanoušky zopakovat. „Samozřejmě to mám v plánu,“ líčila na úterní tiskové konferenci. „Letos ale máme mnohem nabitější startovku, přijede americká hvězda Katie Moonová a moje největší soupeřka a kamarádka Tina Šutejová.“

Také podoba soutěže bude letos odlišná, tyčkařky budou závodit ve stejném sektoru jako jejich mužští kolegové, navíc jich bude pouze šest. Poprvé se tak Švábíková a její soupeřky dostanou v Ostravě na místo přímo před hlavní tribunu, které doteď patřilo jen tyčkařům.

Oslava Železného na Tretře, přijede i Bolová. Organizátory ale trápí škrty peněz

„Těším se, jak ten závod bude vypadat,“ vyhlíží nejlepší česká tyčkařka. „Snad ze sebe vydolujeme dobré výsledky.“

Bude to asi dobrá změna, že?
Určitě je to zajímavější jak pro nás, tak pro diváky. Já už jsem se s tímhle konceptem setkala ve Francii, letos to bude poprvé v Ostravě. Těším se, až budeme závodit, sektor před hlavní tribunou jsem ještě nezkoušela. Doufám, že nebudou problémy se stojany, což máme na závodech často a hrozně se kvůli tomu prodlužuje čas mezi pokusy. Věřím, že se to organizátorům podaří a že si to užijeme a předvedeme co nejlepší výkony.

Přijede i Tina Šutejová, jaký s ní máte vztah?
Tina je, dovolím si říct, přesně o deset let starší než já. Je neuvěřitelné, jaká je tyčkařka a kolik dokáže v těchto letech skákat. V tomhle směru je pro mě inspirací a obdivuju ji, že v tomhle věku dokáže předvádět takové výkony. Je to pro mě soupeřka jako každá jiná, ale naše pouto je tak spjaté s porážkami z její strany, že se z toho na mítincích stala sranda.

Že vás často poráží?
Přesně. Vždycky mi říká, že se zase nemůže stát, že mě porazí, snaží se mě namotivovat. Ale kdo ji zná, tak ví, že je i hodně houževnatá. Je to hrozně hodný člověk, přátelství mezi námi je hezké. Ve Francii na mítinku v hale se mi povedlo ji porazit, tak mi hned vpálila, že ten bod mám tentokrát já. To hašteření mezi námi je spíš takové roztomilé. Vždycky chceme zvítězit, ale je hezké, že si z toho umíme udělat srandu. Samozřejmě na Zlaté tretře se ji budu snažit porazit, minulý rok se mi to povedlo.

Tyčkařka Amálie Švábíková ve finále halového mistrovství světa

Absolvujete před Zlatou tretrou ještě nějaké závody?
Určitě, budu se snažit zahájit sezonu ještě před Zlatou tretrou. Nechci na ni jet syrová, ale nevím, kde venkovní sezonu zahájím.

Přípravu vám zkomplikovalo zranění?
Ano, čtyři týdny zpátky jsem si natrhla vaz v kotníku. Nebylo to nic vážného, ale léčba trvala překvapivě dlouho. Teprve teď začínám s technickými tréninky a skákáním. Doháním rychlost a tréninky, které jsem nestihla na soustředění. Věřím, že vzhledem ke Zlaté tretře to není překážka a že se stihnu připravit.

V Ostravě bude i druhý nejlepší tyčkař současnosti Emmanouil Karalis, co byste o něm řekla?
Já ho znám už od dorosteneckých let, veškeré závody se nám prolínají. Musím říct, že je neuvěřitelný, nás tyčkaře baví, kam se to dostalo mezi ním a Armandem Duplantisem. Už to není o tom, že Mondo je jediný ustřelený, kdo skáče přes šest metrů. Bohužel pro Karalise jsou stejně staří. On je kvalitní a světový tyčkař, druhý nejlepší v historii, ale bohužel tam má toho Monda, který je ještě o kousek lepší. Já se těším na to, kam se jejich souboj dostane a věřím, že Karalis může taky skákat výšky kolem 6,30. Je to větší zabiják, ale zase o to zajímavější je na něj koukat

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Juvanová vs. SiskováTenis - Kvalifikace - 19. 5. 2026:Juvanová vs. Sisková //www.idnes.cz/sport
Živě7:5, 4:6, 1:2
  • 2.38
  • -
  • 1.53
Lotyšsko vs. RakouskoHokej - Skupina A - 19. 5. 2026:Lotyšsko vs. Rakousko //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.00
  • 3.30
  • 3.80
Itálie vs. NorskoHokej - Skupina B - 19. 5. 2026:Itálie vs. Norsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 15.00
  • 6.60
  • 1.18
Fruhvirtová vs. HavlíčkováTenis - Kvalifikace - 19. 5. 2026:Fruhvirtová vs. Havlíčková //www.idnes.cz/sport
19. 5. 17:30
  • 1.93
  • -
  • 1.79
Viďmanová vs. KaoTenis - Kvalifikace - 19. 5. 2026:Viďmanová vs. Kao //www.idnes.cz/sport
19. 5. 17:45
  • 1.26
  • -
  • 3.43
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Olympijský bronz, twerk i zákaz činnosti. Tyčkařka teď kývla Victoria’s Secret

Alysha Newmanová (Paříž, 7. srpna 2024)

Tyčkařka Alysha Newmanová patřila během olympijských her v Paříži k atletkám, kterým se dostalo nejvíce pozornosti. Nejen díky bronzové medaili, ale také kvůli virální oslavě, kdy po úspěšném skoku...

ONLINE: Itálie - Norsko 0:1, favorita posílá do vedení Bakke Olsen

Sledujeme online
Emilio Pettersen (vlevo) z Norska a Peter Spornberger z Itálie.

Úterní program skupiny B na hokejovém mistrovství světa přináší dva zápasy. V tom odpoledním se od 16.20 pokoušejí Italové naladit na středeční souboj s Českem, když čelí Norsku. Ve večerním duelu se...

19. května 2026  16:41,  aktualizováno  16:53

Kvalifikant z Peru překvapil, v Hamburku vyzve Menšíka. Kopřiva vypadl

Vít Kopřiva hraje bekhend na turnaji v Hamburku.

Český tenista Vít Kopřiva vypadl na antukovém turnaji v Hamburku v prvním kole. S nejvýše nasazeným Félixem Augerem-Aliassimem z Kanady prohrál 5:7 a 1:6. Tereza Martincová při prvním startu na...

19. května 2026  14:20,  aktualizováno  16:39

Giro ONLINE: Dlouhá časovka. Vede Ganna, na trati je už i Vingegaard

Sledujeme online
Ital Filippo Ganna během časovky v desáté etapě Gira

Po volném dni se italské Giro opět rozjíždí. V desáté etapě je na programu časovka, o které se hovoří jako jedné z možných rozhodujících částí závodu. Jak dopadne? Sledujte od 13:15 v podrobné online...

19. května 2026  16:35

ONLINE: Lotyšsko - Rakousko 0:0, večer Maďarsko vyzve Británii

Sledujeme online
Rakušan Vinzenz Rohrer se raduje z gólu v utkání proti Maďarsku.

Pátý den hokejového mistrovství světa pokračuje dalšími dvěma zápasy skupiny A. Nejprve se v Curychu od 16.20 představí Lotyšsko proti zatím stoprocentnímu Rakousku. Ve večerním duelu pak Maďarsko...

19. května 2026  16:20

Doufám, že budu Ondrovi na hřišti stačit, říká Sedlák o zaskakujícím Perušičovi

Jiří Sedlák přihrává podání soupeřů

Minulé dva roky na beachvolejbalovém turnaji nejvyšší světové kategorie J&T Banka Ostrava Beach Pro startoval Jiří Sedlák s Jakubem Šépkou. Tentokrát se od 27. do 31. května představí s mistrem světa...

19. května 2026  16:10

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

19. května 2026  16:09

Před Roland Garros pózovala pro Vogue. Sabalenková promluvila i o smrti expřítele

Tenistka Aryna Sabalenková pózuje s trofejí na vyhlášení cen Laureus.

Tenistka Aryna Sabalenková se krátce před startem Roland Garros objevila na obálce prestižního magazínu Vogue. Světová jednička tentokrát vedle módního focení zaujala fanoušky také velmi osobním...

19. května 2026  16:01

Hašteření se Šutejovou? Je roztomilé, říká Švábíková. Přípravu jí narušilo zranění

Amálie Švábíková na tiskové konferenci ke Zlaté tretře.

Letos už vybojovala cenný výsledek, když na halovém mistrovství světa v Toruni získala bronzovou medaili. Přípravu na venkovní akce ale tyčkařce Amálii Švábíkové zkomplikoval přetržený vaz v kotníku....

19. května 2026

Kliment přijde o mistrovství světa kvůli operaci. Chci být zdravotně v pořádku, řekl

Olomoucký Jan Kliment v osmifinále Konferenční ligy proti Mohuči.

Olomoucký fotbalista Jan Kliment si za českou reprezentaci na nadcházejícím mistrovství světa v Americe nezahraje. Dvaatřicetiletý útočník, který byl v předběžné širší nominaci na šampionát,...

19. května 2026  15:52

Rekordní šesté MS pro Ronalda. Portugalci zveřejnili nominaci symbolicky i s Jotou

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo se raduje z gólu do sítě Maďarska.

Hvězdný Cristiano Ronaldo podle očekávání nechybí v konečné portugalské nominaci na fotbalové mistrovství světa a může se chystat na rekordní šestý šampionát, přestože po přestupu do saúdskoarabského...

19. května 2026  15:46

Náhradní řešení pro získání licence. Sezonu můžeme dohrát v Příbrami, hlásí Dynamo

CHYBÍ JEDNA TRIBUNA. K uzavření stadionu ze všech stran chybí Příbrami jedna...

Do 30. dubna v Budějovicích, zbytek zápasů v Příbrami. Takový je plán majitelky Dynama Nneky Ede na příští sezonu. Fotbalový klub bude muset usilovat o výjimku pro udělení licence a věří, že uspěje....

19. května 2026  15:17

MS v hokeji 2026 ONLINE: Češi ve volném dnu trénovali, ve středu je čeká Itálie

Sledujeme online
Hokejový útočník Jan Mandát pálí během tréninku české reprezentace před...

Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi hrají ve skupině B, kterou hostí Fribourg. Další osmička týmů bojuje o postup v Curychu, kde se uskuteční také závěrečná klání o medaile....

19. května 2026  15:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.