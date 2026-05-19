Hašteření se Šutejovou? Je roztomilé, říká Švábíková. Přípravu jí narušilo zranění

Loni tradiční mítink v Česku poprvé ovládla, letos by chtěla vítězství před domácími fanoušky zopakovat. „Samozřejmě to mám v plánu,“ líčila na úterní tiskové konferenci. „Letos ale máme mnohem nabitější startovku, přijede americká hvězda Katie Moonová a moje největší soupeřka a kamarádka Tina Šutejová.“
Také podoba soutěže bude letos odlišná, tyčkařky budou závodit ve stejném sektoru jako jejich mužští kolegové, navíc jich bude pouze šest. Poprvé se tak Švábíková a její soupeřky dostanou v Ostravě na místo přímo před hlavní tribunu, které doteď patřilo jen tyčkařům.
|
Oslava Železného na Tretře, přijede i Bolová. Organizátory ale trápí škrty peněz
„Těším se, jak ten závod bude vypadat,“ vyhlíží nejlepší česká tyčkařka. „Snad ze sebe vydolujeme dobré výsledky.“
Bude to asi dobrá změna, že?
Určitě je to zajímavější jak pro nás, tak pro diváky. Já už jsem se s tímhle konceptem setkala ve Francii, letos to bude poprvé v Ostravě. Těším se, až budeme závodit, sektor před hlavní tribunou jsem ještě nezkoušela. Doufám, že nebudou problémy se stojany, což máme na závodech často a hrozně se kvůli tomu prodlužuje čas mezi pokusy. Věřím, že se to organizátorům podaří a že si to užijeme a předvedeme co nejlepší výkony.
Přijede i Tina Šutejová, jaký s ní máte vztah?
Tina je, dovolím si říct, přesně o deset let starší než já. Je neuvěřitelné, jaká je tyčkařka a kolik dokáže v těchto letech skákat. V tomhle směru je pro mě inspirací a obdivuju ji, že v tomhle věku dokáže předvádět takové výkony. Je to pro mě soupeřka jako každá jiná, ale naše pouto je tak spjaté s porážkami z její strany, že se z toho na mítincích stala sranda.
Že vás často poráží?
Přesně. Vždycky mi říká, že se zase nemůže stát, že mě porazí, snaží se mě namotivovat. Ale kdo ji zná, tak ví, že je i hodně houževnatá. Je to hrozně hodný člověk, přátelství mezi námi je hezké. Ve Francii na mítinku v hale se mi povedlo ji porazit, tak mi hned vpálila, že ten bod mám tentokrát já. To hašteření mezi námi je spíš takové roztomilé. Vždycky chceme zvítězit, ale je hezké, že si z toho umíme udělat srandu. Samozřejmě na Zlaté tretře se ji budu snažit porazit, minulý rok se mi to povedlo.
Absolvujete před Zlatou tretrou ještě nějaké závody?
Určitě, budu se snažit zahájit sezonu ještě před Zlatou tretrou. Nechci na ni jet syrová, ale nevím, kde venkovní sezonu zahájím.
Přípravu vám zkomplikovalo zranění?
Ano, čtyři týdny zpátky jsem si natrhla vaz v kotníku. Nebylo to nic vážného, ale léčba trvala překvapivě dlouho. Teprve teď začínám s technickými tréninky a skákáním. Doháním rychlost a tréninky, které jsem nestihla na soustředění. Věřím, že vzhledem ke Zlaté tretře to není překážka a že se stihnu připravit.
V Ostravě bude i druhý nejlepší tyčkař současnosti Emmanouil Karalis, co byste o něm řekla?
Já ho znám už od dorosteneckých let, veškeré závody se nám prolínají. Musím říct, že je neuvěřitelný, nás tyčkaře baví, kam se to dostalo mezi ním a Armandem Duplantisem. Už to není o tom, že Mondo je jediný ustřelený, kdo skáče přes šest metrů. Bohužel pro Karalise jsou stejně staří. On je kvalitní a světový tyčkař, druhý nejlepší v historii, ale bohužel tam má toho Monda, který je ještě o kousek lepší. Já se těším na to, kam se jejich souboj dostane a věřím, že Karalis může taky skákat výšky kolem 6,30. Je to větší zabiják, ale zase o to zajímavější je na něj koukat