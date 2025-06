12:00

Když vám taková legenda jako světový rekordman Jan Železný na otázku o této atletce odpoví, že je mimořádnou oštěpařkou, která už dokázala všechno, víte, že to musí být obrovská sportovní persona. Ostatně poznáte to už z jejího chování a výčtu úspěchů, mezi kterými září hlavně zlato z loňských olympijských her v Paříži. Haruka Kitagučiová, které se přezdívá Japonka z Domažlic, zkrátka díky skvělým výkonům i pozitivní povaze přitahuje pozornost.