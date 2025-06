To Níradž Čopra se nabuzuje při poslechu skladeb Imagine Dragons. Nebo pobíhá po městě s teleobjektivem a fotí scény za soumraku. Ani nějakým tím shoppingem nepohrdne. Jednou si dokonce ve Švýcarsku koupil 20kilovou sochu válečníka na koni.

On je z Indie poblázněné do kriketu či pozemního hokeje.

Ona pochází z Japonska, kde milují baseball, sumo nebo judo.

Atletika? Ta byla fanouškovsky v obou zemích v ústraní, pokud tedy pomineme masové nadšení Japonců do silničních běhů.

Ovšem Čopra a Kitagučiová zaběhnuté pořádky zásadně mění.

S oštěpem v ruce.

Oba se stali světovými šampiony i vítězi olympiády. Oběma je 27 let. A oba jsou v péči českých trenérů.

Jeho vede od loňského podzimu legendární Jan Železný, ji už sedm let David Sekerák v Domažlicích. Jak Kitagučiová říká: „Miluju Japonsko, ale musela jsem odejít trénovat do Česka, protože tady jsou úžasní oštěpaři.“

Čopra už po půlroční spolupráci se Železným v květnu v Dauhá poprvé přehodil metu 90 metrů. V úterý na Zlaté tretře triumfoval pokusem 85,29.

„Cítil jsem se dobře, fyzicky i psychicky. Jen technicky to ještě nebylo úplně dobré, chtěl jsem hodit dál. Ale jsem šťastný, že mám tuhle krásnou trofej,“ ukazoval po závodě cenu v podobě křišťálové tretry. „Když jsem byl ještě dítě, viděl jsem v televizi, jak ji tu vyhrávají Usain Bolt a další skvělí atleti. Teď ji konečně mám i já.“

Kitagučiová po letošních výhrách na mítinku v Tokiu a na Diamantové lize v Oslu naopak v Ostravě hodila jen 63,88 a našla přemožitelku v srbské vicemistryni Evropy Vilagošové.

Haruka Kitagučiová sleduje svůj oštěp na Zlaté tretře v Ostravě.

„Tolik lidí mi tu fandí,“ oceňovala anglicky, načež přepnula do češtiny: „Je škoda, že nejsem první.“ Pak zase anglicky: „Nedařilo se mi držet stejný rozběh, příliš jsem se soustředila na... na...“ Zasmála se a našla správné slovo česky: „Na špičku oštěpu.“

V Česku si musela zvykat na mnohé kulturní, ale i tréninkové odlišnosti. „Japonská kultura je úplně jiná, musíte poslouchat. Ale Haruka už trochu zevropštěla a umí si říct svoje,“ tvrdí Sekerák. Přesto se Kitagučiová stále diví, když sleduje, jak někteří Češi přecházejí ulici i na červenou. V její zemi jde o cosi nemyslitelného, až kacířského.

Kouč ji kdysi dostal do ruky jako surový diamant. „Techniku v Japonsku nikdo moc neřeší. Vzal jsem základ, co měla, a překopal jí trénink o 75 procent,“ vypráví. „Věnujeme se všeobecné přípravě, jezdíme na inline bruslích, běháme s hůlkama. Nic takového nedělala. Potřebuje to, aby zpevnila třísla a kyčle.“

Obrovský respekt k Železnému

Čopra se po zahájení práce s Janem Železným divil: „V minulosti jsem nikdy neměl posilovnu i házecí trénink v jeden den. Až tady. Ale funguje to.“

K trenérovi vzhlíží jako k modle. „Snažíme se měnit moji techniku, i když občas se ještě projevuje ta stará,“ povídá.

„Má k Honzovi obrovský respekt a ten ještě narostl, když se ukazuje, že navázání spolupráce bylo dobrým krokem,“ říká Alfonz Juck, manažer Tretry. „Přehodil 90 metrů, vyhrává, nic ho konečně nebolí. Honza ho zavedl k českým specialistům a dal ho do pořádku i zdravotně.“

S triumfy, na něž dosáhl, Čopra v Indii prorazil pomyslnou zeď malého zájmu o atletiku. „Líbí se mi, že lidé u nás už znají i jiné sporty než jen kriket,“ pochvaluje si. Stál u zrodu atletického šílenství krajanů.

„Řekl mi, že se musí připravovat v zahraničí, protože doma už nemůže dělat, co by chtěl,“ zmiňuje Železný, jak jeho svěřence v Indii poznávají téměř na každém kroku a trénovat ho nadšení fanoušci jen tak nepustí. Po podpisovém a fotografickém chaosu si s ním totiž každý chce ještě dlouze povídat.

Nejlepší oštěpaři MS v Eugene 2022. Zleva Ind Čopra, Grenaďan Peters a Čech Vadlejch.

„Když jsem byl nikdo, snil jsem o tom, že mě lidé jednou budou znát. Tak by bylo divné, abych si teď na popularitu stěžoval,“ tvrdí Čopra. „Největší radost mám, když mě poznávají i malé děti.“

Svou zemi navíc brzy obohatí také vlastním ryze oštěpařským mítinkem, prvním takovým v Indii. Už 5. července bude v Bengalúru házet společně se svými soky. A chybět u toho nebude ani jeho kouč.

„Indie je veliký trh. Čím větší závody tam budou, tím větší bude sledovanost. To je marketing, který je zajímavý i pro federaci Světové atletiky,“ ujišťuje Železný.

Kitagučiová zase vábí japonské fanoušky na zářijové mistrovství světa v Tokiu, coby největší domácí medailová naděje. Večer s finálovým závodem oštěpařek je na 70tisícovém stadionu dávno vyprodaný.

„Chtěl jsem lístky pro rodinu, ale už nebyly, přestože je to stadion jako tele. Musí mi je shánět Haručin sponzor,“ říká Sekerák.

„Revoluční dívka ženského oštěpu,“ píše o jeho svěřenkyni japonský popkulturní web qitano.

Mistryně světa Haruka Kitagučiová v Budapešti 2023 v objetí svého trenéra Davida Sekeráka Bronzová Nikola Ogrodníková a zlatá Haruka Kitagučiová na olympiádě v Paříži 2024.

Na podzim navíc zaštítí Kitagučiová ve své vlasti i premiéru dvoudenní atletické JAL Akademie. „Bude vést dvoudenní kemp oštěpu,“ povídá Sekerák. „Už jsem pro ni objednal bambusové oštěpy pro dětské házení, ty Japonci vůbec neznali. U nás je vyrábí jeden důchodce. Možná se někomu nelíbí, že dáváme naše know-how jinému státu, ale oni si to stejně mohou zjistit.“

Zůstanou v Česku po sezoně?

Sláva s sebou oštěpařským vládcům přinesla i bohatství.

Čoprův majetek odhadují indická média nejméně na 6 milionů dolarů. Mezi jeho sponzory patří giganti Under Armour, Omega, Tommy Hilfiger, Visa nebo Samsung.

Kitagučiová je finančně skvěle zajištěna aerolinkami JAL, kde je vedena jako „sportovní zaměstnankyně“ a dostává roční mzdu okolo 170 tisíc dolarů. Zároveň marketingoví experti JAL dozorují veškeré její sponzorské smlouvy.

„V Japonsku se zaměstnanec musí zaměstnavateli oddat ve všem, tak to u nich s pokorou berou,“ popisuje zvyklosti Sekerák.

Vedení města Domažlic slavnostně přivítalo před radnicí olympijskou vítězku v hodu oštěpem Haruku Kitagučiovou a jejího trenéra – domažlického rodáka Davida Sekeráka. (12. srpna 2024)

Navzdory titulům, které oštěpem trefili, ona i Čopra zůstávají navenek skromnými celebritami.

„Jsou vážně fajn,“ říká Juck. „Níradž je hrozně vstřícný. A Haruka si každého získá svojí upřímností a hlasitým smíchem.“

I když si s ní jen chvíli povídáte, hned vás upoutá její pozitivní energie. A rovněž roztomile znějící čeština, kterou si za sedm let v Domažlicích osvojila.

„Ahoj. Dobrý den. Děkuji,“ ukazuje také Čopra, jak proniká do tajů češtiny. Anglicky slibuje: „Naučím se víc. Za rok s vámi budu mluvit mnohem víc česky, jako Haruka.“ Vzápětí prozradí: „Pivo nepiju. Ale mám moc rád české... dumplings.“

„Knedlíky.“

„Tak se to řekne česky? Knedlíky. Aha. To se taky naučím.“

A co s nimi bude dál? Až tato sezona skončí?

V říjnu skončí i smlouva Kitagučiové s 50letým Sekerákem. „Zatím se zdá, že budeme pokračovat, ale teprve to budeme řešit,“ říká kouč. „Začínali jsme z nuly, někam jsem Haruku dostal. Třeba bude teď chtít něco změnit. Ale kdybychom spolu zůstali do her v Los Angeles, asi by se mi to líbilo.“

O devět let starší Železný se s Čoprou zatím domluvil na jedinou sezonu. Pak se uvidí.

Už dříve naznačil, že může jít o posledního svěřence jeho trenérské kariéry.

Končit chce opravdu velkou ránou.

Daleko za 90 metrů.

A na zlatém stupni vítězů.