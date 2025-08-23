Navenek byste neřekli, že právě v této budově se skrývá.
„Bývala tu romská ubytovna,“ vypráví Sekerák. Před deseti lety přemlouval tehdejšího starostu: „Pojďme tam udělat tunel.“
Starosta reagoval: „Jaký tunel? Co chceš vytunelovat?“
„Atletický tunel,“ vysvětloval. Načež ho vyvezl do Plzně, kde jeden zrovna dobudovali.
„V horním patře baráku jsme tu pak udělali plochu pro karate, kde děláme i gymnastiku. A dole vznikl náš tunel s posilovnou. Dráha má 55 metrů, víc nepotřebujeme.“
Tady se nyní připravuje Haruka Kitagučiová, mistryně světa a olympijská šampionka v hodu oštěpem.
„Lidi jsou tu moc milí. Kouč nejlepší. Víc se koncentruju na trénink. A počasí je lepší než v Tokiu.“