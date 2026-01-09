Oštěpařská šampionka Kitagučiová odešla od trenéra Sekeráka, jedná se Železným

Oštěpařka Haruka Kitagučiová po sedmi letech ukončila spolupráci s trenérem Davidem Sekerákem, který ji dovedl k triumfu na mistrovství světa v roce 2023 a olympijských hrách v Paříži 2024. Informoval o tom iSport.cz. Hvězdná Japonka, která dosud měla základnu v Domažlicích, by mohla v Česku zůstat. Jedná se světovým rekordmanem Janem Železným.
Japonská oštěpařka Haruka Kitagučiová a její trenér David Sekerák při tréninku...

Japonská oštěpařka Haruka Kitagučiová a její trenér David Sekerák při tréninku v Domažlicích, kde držitelka olympijského zlata z her v Paříži v roce 2024 dlouhodobě žije. | foto: Martin Polívka, MAFRA

Smutná Haruka Kitagučiová po nepovedené kvalifikaci na mistrovství světa.
Haruka Kitagučiová při svém kvalifikačním pokusu na mistrovství světa.
Haruka Kitagučiová čeká na svůj pokus při kvalifikaci na mistrovství světa.
Nespokojená Haruka Kitagučiová po svém kvalifikačním pokusu na mistrovství...
Kitagučiová se pod Sekerákovým vedením vypracovala v nejvýraznější oštěpařku posledních let. V roce 2022 získala na MS bronz a další dva globální vrcholy už ovládla. Dvakrát se stala vítězkou Diamantové ligy. V loňské sezoně se jí však i vinou zdravotních problémů tolik nedařilo a na MS v Tokiu před domácím publikem nepostoupila z kvalifikace.

V Tokiu na billboardech, v Domažlicích s trdelníkem. Zlatá Haruka a její český svět

O několik týdnů později se rozhodla pro radikální změnu. „Když jsme odjížděli z Tokia, něco jsme si řekli. Připravil jsem pro ni na další dva roky pobyt, zaplatila si pojištění v České republice. Pak mi poslala e-mail, že zatím ukončuje naši spolupráci, pokud si nenajde zázemí,“ uvedl Sekerák.

Kitagučiová podle něj zůstane v Česku. Informace iSport.cz hovoří o tom, že by mohla najít útočiště u světového rekordmana Železného, který loni trénoval olympijského vítěze z Tokia 2021 Inda Níradže Čopru. „Je to ve stadiu dohadů, probíhají úvodní konzultace,“ uvedl atletický manažer Alfonz Juck.

Sekerák má po odchodu Kitagučiové v Domažlicích ve skupině dál Petru Sičakovou, loňskou vicemistryni Evropy do 23 let. Spolupracují s ním také Jan Výška a Josef Šindelář.

