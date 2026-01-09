Oštěpařská šampionka Kitagučiová odešla od trenéra Sekeráka, jedná se Železným

Kitagučiová se pod Sekerákovým vedením vypracovala v nejvýraznější oštěpařku posledních let. V roce 2022 získala na MS bronz a další dva globální vrcholy už ovládla. Dvakrát se stala vítězkou Diamantové ligy. V loňské sezoně se jí však i vinou zdravotních problémů tolik nedařilo a na MS v Tokiu před domácím publikem nepostoupila z kvalifikace.
O několik týdnů později se rozhodla pro radikální změnu. „Když jsme odjížděli z Tokia, něco jsme si řekli. Připravil jsem pro ni na další dva roky pobyt, zaplatila si pojištění v České republice. Pak mi poslala e-mail, že zatím ukončuje naši spolupráci, pokud si nenajde zázemí,“ uvedl Sekerák.
Kitagučiová podle něj zůstane v Česku. Informace iSport.cz hovoří o tom, že by mohla najít útočiště u světového rekordmana Železného, který loni trénoval olympijského vítěze z Tokia 2021 Inda Níradže Čopru. „Je to ve stadiu dohadů, probíhají úvodní konzultace,“ uvedl atletický manažer Alfonz Juck.
Sekerák má po odchodu Kitagučiové v Domažlicích ve skupině dál Petru Sičakovou, loňskou vicemistryni Evropy do 23 let. Spolupracují s ním také Jan Výška a Josef Šindelář.