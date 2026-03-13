Vrátí se doba kovová? Atleti už nedoufají v náhodu, v Toruni budou mít v ruce i esa

Tomáš Kazda
  8:40
Kdyby se rozdělily stupně vítězů podle nejlepších sezonních výkonů, přivezla by česká atletika z halového mistrovství světa v Toruni, které začíná příští pátek, dvě medaile. Výškař Jan Štefela by byl zlatý a Amálie Švábíková by se s dalšími tyčkařkami dělila o bronz. „Nejedeme se jenom zúčastnit,“ hlásí rezolutně šéftrenér reprezentace Pavel Sluka.
Jan Štefela a Amálie Švábíková týden před startem halového světového šampionátu...

Jan Štefela a Amálie Švábíková týden před startem halového světového šampionátu v Toruni. | foto: Tomáš Kazda, MAFRA

Jan Štefela týden před startem halového světového šampionátu v Toruni.
Šéftrenér Pavel Sluka hovoří před halovým světovým šampionátem v Toruni.
Jan Štefela a Amálie Švábíková na tiskové konferenci před halovým světovým...
Jan Štefela a Amálie Švábíková na tiskové konferenci před halovým světovým...
Ke zdravému sebevědomí má při pohledu na jednadvacetičlennou soupisku důvod, především s ohledem na její dvě stálice. Jak Štefela, tak Švábíková si na konci února překonali osobní halová maxima a touží po rozšíření medailových kolekcí.

A zároveň oživení té české, která se na světových šampionátech pod střechou zadrhla na nepříjemně dlouhou dobu. Doba kovová skončila před osmi lety v Birminghamu, kde Pavel Maslák okusoval zlato. Od té doby nic. „V minulosti jsme spíš čekali na nějakou náhodu. Samozřejmě i teď budeme čekat na štěstí, ale zároveň máme atlety, kteří patří do absolutní světové špičky,“ říká Sluka a ohlíží se přes rameno k židlím vedle sebe, na které při tiskové konferenci v restauraci U Pinkasů usedli Štefela se Švábíkovou.

Šéftrenér Pavel Sluka hovoří před halovým světovým šampionátem v Toruni.

„Samozřejmě si uvědomuju, že se od nás s Honzou čekají umístění nejvyšší, a nebudu lhát, určitě tam jedu s ambicemi bojovat o medaili. Chci co nejlepší výkon a věřím, že pak to na medaili bude stačit,“ pomýšlí šestadvacetiletá tyčkařka na svůj první světový seniorský cenný kov, který by vystavila vedle bronzu z evropského halového šampionátu v roce 2023.

Letos ani v jednom ze sedmi závodů neskočila méně než 460, naopak se dvakrát přenesla přes 475, a jednou dokonce i o centimetr výš, čímž stanovila svůj osobní rekord pod střechou. „Věřím, že teď už je mnohem jednodušší překonávat ty výšky na 480 a výš a určitě si na to daleko víc věřím,“ ujišťovala.

Ale zároveň upozorňovala: „Rok co rok se konkurence zvyšuje. Výkony, které letos stačí na kvalifikaci, dříve patřily k medailovým. Pokud nejste Mondo Duplantis, který má skoro vždycky zajištěné první místo, tak je to strašně těžký.“

Patnáctý světový rekord v kariéře. Tyčkař Duplantis zdolal 631 centimetrů

Načež se Štefela potutelně pousměje: „No, moje disciplína je trochu na úpadku, což mi docela vyhovuje,“ vypráví čtyřiadvacetiletý dlouhán z Krnova. „Když se podíváte pár let zpátky, tak 232 bylo třeba desáté místo,“ připomněl svoje sezonní maximum, díky kterému ční na první příčce mezi kvalifikovanými skokany do Toruně. Ve světových tabulkách je druhý za Rusem Danilem Lysenkem, který v Polsku startovat nebude.

Štefelovi by nejvíc slušelo zlato, které by dobře zapadlo do sbírky k loňskému stříbru z kontinentálního halového šampionátu v Apeldoornu a bronzu z mistrovství světa v Tokiu.

„Čekal jsem, že se mi po těch medailích v přípravě nebude úplně chtít, ale naopak mi všechno šlo mnohem lépe než normálně,“ ujišťuje Štefela, ověnčený zlatým řetízkem kolem krku. Symbolicky? „Hezký by to bylo, ale uvidíme,“ říká úřadující Atlet roku, který klenot nosí jako připomínku jeho prvních závodů před deseti lety.

Jan Štefela týden před startem halového světového šampionátu v Toruni.

Švábíková i Štefela mají v Toruni jistotu finálových bojů, kvalifikace se v technických disciplínách nekoná. Výška mužů je na programu v sobotu, tyčka žen o den později. Jejich šanci zvyšuje i absence zvučných jmen. Kvůli jiným sezonním prioritám do Kujavsko-pomořského vojvodství nedorazí loňský mistr světa z Tokia výškař Hamish Kerr ani Američanky Katie Moonová a Sandi Morrisová, zlatá potažmo stříbrná tyčkařka ze stejného šampionátu.

Mladé hvězdy mají ambice

Švábíková odcestuje do Polska v netradiční roli. „Abych pravdu řekla, tak jsem byla hodně překvapená z toho, že už jsem nejzkušenějším atletem ve startovním poli,“ říkala při pohledu na českou nominaci, v níž poprvé patří k „těm starším“.

Čtvrtou účastí na halovém světovém šampionátu se jí vyrovná pouze čtvrtkařka Lada Vondrová. Na opačné straně je hned dvanáct debutantů, přičemž šesti reprezentantům je dvacet let nebo méně.

Na HMS jede 21 atletů. Lídrem výpravy je Štefela, nechybí Manuel či Švábíková

A ani mladíci rozhodně neplánují být do počtu. Čerstvě osmnáctiletý čtvrtkař Tomáš Horák se jakožto dvojnásobný juniorský evropský rekordman poprvé představí v konkurenci absolutní seniorské elity. Dvacetiletá čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel se už mezi světovou špičku řadí, vždyť se do Toruně kvalifikovala pátým nejlepším časem ve startovním poli. O dva roky starší sprinterka Karolína Maňasová zase letos běžela šedesátku stejně rychle jako hvězda Dina Asherová-Smithová.

A jak říká Štefela: „Na velkých akcích se může stát cokoliv.“

Vrátí tedy někdo do Česka dobu kovovou?

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Herci, ministři i hvězdy Survivoru. Jaké známé osobnosti přilákalo derby v Edenu?

Celebrity na derby Slavia - Sparta.

V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...

Odměna za olympijské medaile. Jake Paul daroval Leerdamové luxusní vůz

Jutta Leerdamová a Jake Paul oslavují olympijské zlato nizozemské...

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila mezi hvězdy nedávných zimních olympijských her. Na milánském oválu vybojovala zlato v závodě na 1000 metrů a stříbro na pětistovce. Kromě cenných...

Rychlejší nějakou dobu nebudu. Vonnové pomáhají s pohybem nová kolečka

Video, kde Lindsey Vonnová jezdí po domě na elektrické tříkolce pobavilo...

Lindsey Vonnová pokračuje v rekonvalescenci po vážném zranění nohy. Přestože je léčba náročná, slavné lyžařce nechybí humor. Nyní fanouškům ukázala, jak se pohybuje po svém domě. Klasický invalidní...

Příručka pro fanouška na šampionát v Praze. Osvěžte si krasobruslařská pravidla

Sourozenci Mrázkovi předvádějící dynamický volný tanec. (11. února 2026)

Mistrovství světa v krasobruslení se vrací do Prahy po dlouhých 33 letech. Ať už se chystáte na tento sportovní svátek dorazit osobně do O₂ areny, nebo budete světovou špičku sledovat jen v...

13. března 2026

Dončič spláchl 51 body Chicago. 127 večerů Gilgeouse-Alexandera a nový rekord

Shai Gilgeous-Alexander je oslavován spoluhráči z Oklahoma City Thunder.

Shai Gilgeous-Alexander v rekordním 127. zápase NBA za sebou nastřílel alespoň 20 bodů a pomohl Oklahoma City Thunder k domácí výhře 104:102 nad Boston Celtics. Kanadský basketbalista se v čele...

13. března 2026  8:49

Vrátí se doba kovová? Atleti už nedoufají v náhodu, v Toruni budou mít v ruce i esa

Jan Štefela a Amálie Švábíková týden před startem halového světového šampionátu...

Kdyby se rozdělily stupně vítězů podle nejlepších sezonních výkonů, přivezla by česká atletika z halového mistrovství světa v Toruni, které začíná příští pátek, dvě medaile. Výškař Jan Štefela by byl...

13. března 2026  8:40

World Baseball Classic 2026: program, skupiny, výsledky, jak hráli Češi

Český baseballista Vojtěch Menšík

Česká baseballová reprezentace podruhé v historii hrála na prestižním turnaji World Baseball Classic, který bývá označován za neoficiální mistrovství světa. Ve skupině prohrála všechny zápasy a o...

13. března 2026  8:31

Závěr je trpký, musíme to spolknout, řekl Varaďa. Patera chválil speciální formace

Předkolo play off hokejové extraligy - 3. zápas: HC Vítkovice Ridera - HC...

Karlovarští hokejisté si stejně jako v minulé sezoně poradili v předkole play off s Vítkovicemi. Tentokrát ale jednoznačně – sérii ovládli 3:0, když dvě domácí výhry stvrdili vítězstvím 2:1 v...

13. března 2026

Paralympiádu málem nestihla kvůli infekci. Teď nejúspěšnější Američanka slaví zlata

Američana Oksana Mastersová na paralympijských hrách Milano Cortina 2026...

Američanka Oksana Mastersová znovu potvrdila, proč patří mezi největší hvězdy parasportu. Na letošních hrách vybojovala tři zlata a upevnila si pozici nejúspěšnější paralympijské sportovkyně v...

13. března 2026

Nosková je v Indian Wells v semifinále, Siniaková si zahraje o titul ze čtyřhry

Česká tenistka Linda Nosková ve čtvrtfinálovém utkání v Indian Wells.

Proti až 112. hráčce světa se nadřela, ale nakonec slaví vítězství. A tím pádem i parádní úspěch. Linda Nosková po výhře 6:2, 4:6 a 6:2 nad australskou tenistkou Taliou Gibsonovou prošla do...

12. března 2026  22:56,  aktualizováno  13. 3. 7:57

V tréninku F1 v Číně vládl Mercedes, Russell uspěl před Antonellim

George Russell z Mercedesu při tréninku na VC Číny

Jediný trénink na Velkou cenu Číny formule 1 si podmanili jezdci týmu Mercedes. Nejrychlejší byl Brit George Russell, který zajel na trati v Šanghaji o 120 tisícin sekundy lepší čas než jeho týmový...

13. března 2026  7:40

A teď křest ohněm. Sigma má dál naději. Trávník? Nebyl ideální, posteskli si hosté

Olomouc vs. Mohuč. Běžecký souboj svádí domácí Danijel Šturm (vlevo) a...

Remíza v osmifinále Konferenční ligy proti bundesligovému týmu? Kdo by to nebral. Olomoucká Sigma především v prvním poločase favorita potrápila a do odvety si za týden poveze nadějný výsledek 0:0. V...

13. března 2026  7:38

Pastrňák, Nečas i Hronek se zapsali gólem a asistencí. Dva z nich slavili výhru

Nathan MacKinnon (29), Sam Malinski (70) a Martin Nečas (88) slaví gól Colorado...

David Pastrňák gólem a asistencí z poslední třetiny čtvrtečního utkání NHL neodvrátil domácí porážku hokejového Bostonu se San Jose 2:4. Martin Nečas přispěl k vysokému vítězství Colorada 5:1 nad...

13. března 2026  7:30

Surovčík po Alkmaaru: Další velký zápas, ale zase to bylo od nás málo

Troy Parrott z Alkmaaru (9) střílí svůj druhý gól proti Spartě.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Nebýt jeho, fotbalová Sparta by už po úvodním osmifinále Konferenční ligy v Alkmaaru neměla o co hrát. Gólman Jakub Surovčík předvedl několik parádních zákroků. „I u mě by se pár chyb našlo, ale asi...

13. března 2026  7:05

Gudas postrachem NHL. Po Crosbym vyřadil ze hry další hvězdu soutěže

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Hokejový obránce Radko Gudas v zámoří rozvířil vlnu emocí. Poté, co na nedávném olympijském turnaji v Miláně poslal na marodku Kanaďana Sidneyho Crosbyho, ve čtvrtek v zápase NHL na ledě Toronta...

13. března 2026  5:30

