Halový osobák a postup na MS. Manuel se blýskla na Czech Indoor Gala

Juniorská mistryně světa z roku 2024 Manuel, která loni dlouho nemohla závodit kvůli zranění zadního stehenního svalu, začala před domácím publikem svižně.
Na seběhu se před ni dostaly jen Klaverová a bronzová překážkářka z MS 2025 Emma Zapletalová, ale ve finiši se čtvrtá žena loňského HME Manuel vrátila před Slovenku na druhou pozici.
Osobní rekord po dlouhé pauze považovala za úspěšně zahájenou halovou sezonu. „Mám neskutečnou radost a jsem ráda, že to mohlo dopadnout tady mezi českými fanoušky. Jsem ráda, že jsem si mohla potvrdit, že i po několikaměsíční pauze, kdy jsem nemohla trénovat, to někde najdu,“ řekla Manuel České televizi.
Společně s Klaverovou se zařadily na první dvě místa letošních halových světových tabulek.
Účast na halovém mistrovství světa si už v rozběhu na 60 metrů překážek zajistil Jonáš Kolomazník, jenž výkonem 7,62 sekundy o tři setiny pokořil limit Světové atletiky.