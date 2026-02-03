Halový osobák a postup na MS. Manuel se blýskla na Czech Indoor Gala

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel si na Czech Indoor Gala zlepšila osobní halové maximum na 51,12 sekundy. Při svém prvním závodě od loňského května, kdy se na úvod venkovní sezony zranila, si zajistila postup na březnové halové mistrovství světa v Toruni. Dvacetiletá česká atletka doběhla na mítinku zlaté kategorie World Indoor Tour druhá za halovou mistryní Evropy Lieke Klaverovou z Nizozemska, která finišovala za rovných 51 sekund.

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel běží pro postup v semifinále halového ME v Apeldoornu. | foto: Iva Roháčková

Juniorská mistryně světa z roku 2024 Manuel, která loni dlouho nemohla závodit kvůli zranění zadního stehenního svalu, začala před domácím publikem svižně.

Na seběhu se před ni dostaly jen Klaverová a bronzová překážkářka z MS 2025 Emma Zapletalová, ale ve finiši se čtvrtá žena loňského HME Manuel vrátila před Slovenku na druhou pozici.

Osobní rekord po dlouhé pauze považovala za úspěšně zahájenou halovou sezonu. „Mám neskutečnou radost a jsem ráda, že to mohlo dopadnout tady mezi českými fanoušky. Jsem ráda, že jsem si mohla potvrdit, že i po několikaměsíční pauze, kdy jsem nemohla trénovat, to někde najdu,“ řekla Manuel České televizi.

Společně s Klaverovou se zařadily na první dvě místa letošních halových světových tabulek.

Účast na halovém mistrovství světa si už v rozběhu na 60 metrů překážek zajistil Jonáš Kolomazník, jenž výkonem 7,62 sekundy o tři setiny pokořil limit Světové atletiky.

Halový osobák a postup na MS. Manuel se blýskla na Czech Indoor Gala

Jde to i s dětmi. V top 10 žebříčku jsou poprvé dvě tenistky po mateřské

Belinda Bencicová slaví titul na turnaji v Abú Zabí. První po mateřské pauze.

Ženský tenis má nový historický milník. V elitní desítce světového žebříčku se vůbec poprvé sešly dvě hráčky, které se na vrchol vrátily po mateřské pauze. V pořadí po Australian Open figurují v top...

3. února 2026  15:41

Pocta pro Strýcovou. Stane se dvanáctou držitelkou Ceny Věry Čáslavské

Barbora Strýcová se stane novou kapitánkou českých tenistek v BJK Cupu.

Bývalá tenistka Barbora Strýcová se stane v pořadí dvanáctou držitelkou Ceny Věry Čáslavské za mimořádné zásluhy žen ve sportu a v olympijském hnutí. Dvojnásobná vítězka čtyřhry ve Wimbledonu a...

3. února 2026  15:37

