Manuel zazářila v Toruni nečekaným zlepšením, porazila i Vondrovou

Halový mítink zlaté kategorie World Indoor Tour v Toruni (Polsko) Muži

800 m: 1. Tecuceanu (It.) 1:46,97, ...3. Dudycha (ČR) 1:47,14

1500 m: 1. Giles (Brit.) 3:35,43, ...6. Sasínek (ČR) 3:37,55

60 m př.: 1. Rollins (USA) 7,59

tyč: 1. Obiena (Filip.) 580

koule: 1. Fabbri (It.) 21,62 Ženy

60 m: 1. Dossová (It.) 7,05, ...4. Maňasová (ČR) 7,19

400 m: 1. Jaegerová (Nor.) 50,44, 2. Manuel 51,15, ...4. Vondrová (obě ČR) 51,47

800 m: 1. Dugumaová (Et.) 2:00,04

1500 m: 1. Tsegayová (Et.) 3:53,92

60 m př.: 1. Nugentová (Jam.) 7,79

koule: 1. Jacksonová (USA) 19,10