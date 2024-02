Čtvrtkařka Vondrová byla čtvrtá na mítinku v Toruni, Petržilková sedmá

Halový mítink v Toruni Muži

60 m: 1. Azu (Brit.) 6,57, 800 m: 1. Masalela (Botsw.) 1:46,07, 1500 m: 1. Tefera 3:34,61, 3000 m: 1. Barega (oba Et.) 7:25,82, ...Sasínek (ČR) - nedokončil, 60 m př.: 1. Szymaňski 7,48, Tyč: 1. Lisek (oba Pol.) 575, Trojskok: 1. Díaz (It.) 17,61. Ženy

60 m: 1. Swobodová (Pol.) 7,01, 400 m: 1. Klaverová (Niz.) 50,57, ...4. Vondrová 51,80, 7. Petržilková (obě ČR) 53,16, 800 m: 1. Alemuová 1:57,86, 1500 m: 1. Hailuová (obě Et.) 3:55,28, 60 m př.: 1. Visserová (Niz.) 7,80.