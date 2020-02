Otrokovický atletický mítink teď cílí především na mládí

Když se loni po roční pauze vrátil do zmodernizované Městské haly v Otrokovicích mezinárodní atletický mítink, organizátoři se při sestavování startovní listiny nebývale rozmáchli a diváci mohli sledovat závodníky ze třinácti zemí tří kontinentů.

„Po přestávce jsme se chtěli ukázat nejen v Otrokovicích, ale i v Česku a zahraničí,“ vysvětloval tehdy Michal Petřík, manažer mítinku a jeden z jeho spoluzakladatelů.

Letos je však všechno jinak; čtvrteční 21. ročník se uskuteční s mnohem skromnějším obsazením, primárně je určený pro věkové kategorie do 20 a 23 let.

„Nebudeme si nic nalhávat, ale loňský zájem atletů a diváků nebyl podle našich představ. Peníze, které jsme vynaložili, neměly takový efekt,“ posteskl si Petřík.

Časy, kdy jezdili do Otrokovic pravidelně medailisté z olympijských her a mistrovství světa, jsou zatím pryč. Otrokovickým pořadatelům nepomáhá ani úbytek mítinků na Moravě.

„O startovné pro zahraniční atlety jsme se dělili s jinými závody. Teď je poblíž nás jenom Ostrava, která se ale s námi nebude bavit,“ prohodil Petřík.

Dolů šel i rozpočet mítinku. Zatímco loni měli v Otrokovicích k dispozici přibližně 400 tisíc korun, letos klesl asi o patnáct procent.

„Cestu přeplácení – v uvozovkách – hvězd jsme opustili. Peníze, které jsme dříve dávali mezi dospělé, rozdělíme letos mezi mladší kategorie, abychom je motivovali,“ nastínil novou strategii Petřík. Jak dlouho se udrží, se teprve uvidí.

Starším atletům pořadatelé start nezapovídají, jenom jich bude mnohem méně než v předešlých ročnících.

Mezinárodní punc zajistí mítinku účastníci ze zemí visegrádské čtyřky (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko), které doplní Ukrajinci.

Pořádající TJ Jiskra vysílá do akce své dvě trojskokanské naděje. Tomáš Janeček je několikanásobným českým šampionem v mládežnických kategoriích a třináctý z dorosteneckého mistrovství Evropy zpřed dvou let. Victoria Kuchmisterová se zase připravuje na letošní šampionát starého kontinentu do 18 let.

Stejně jako loni zůstal mítink čistě skokanský, z programu pouze vypadla z časových důvodů tyčka mužů.

Sprinty a překážky si zaběhnou děti v rámci dopoledních přeborů škol a odpoledne při závodech atletických přípravek. Hlavní program startuje o půl čtvrté odpoledne, poslední vítězové budou oceněni po sedmé hodině večerní.