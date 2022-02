Mechaal zaběhl v New Yorku evropský rekord na 3000 metrů

Jednatřicetiletý Mechaal se v roce 2017 v Bělehradu stal na trojce halovým mistrem Evropy a vloni v Toruni vybojoval bronz, z otevřeného ME v roce 2016 v Amsterodamu má stříbro ze závodu na 5000 metrů, druhý a třetí skončil i na ME v krosu. Jeho čas v New Yorku je zároveň nejlepším výkonem dosaženým na americkém kontinentu.

Na mítinku zlaté kategorie World Indoor Tour se do čela letošních světových tabulek probojovali domácí sprinterka Mikiah Briscová na šedesátce (7,07), na osmistovce Jamajčanka Natoya Gouleová (1:59,62) i Španěl Mariano García (1:45,12) a americký překážkář Grant Holloway (7,37).