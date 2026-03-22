Na osobák musím... A stalo se! Jak si čtvrtý vícebojař Stráský předpověděl budoucnost

Tomáš Kazda
  8:15
Od našeho zpravodaje v Polsku - Vícebojaři to mají těžké. Zatímco specializovaní atleti si cíl dost často beze zbytku naplní, univerzálové si i při povedeném celkovém výkonu často říkají: Co kdybych zlepšil i tuhle nebo tamtu disciplínu... Ale druhý den Viléma Stráského na halovém mistrovství světa v Toruni? To byla bezchybná práce plná osobáků.
Vilém Stráský se raduje po běhu na 60 metrů překážek v rámci sedmiboje na halovém mistrovství světa v atletice v polské Toruni. | foto: AP

Které si sám zklamaný atlet po čtyřech disciplínách tak trochu předpověděl. „Celkově nejsem spokojený vůbec, čekal jsem to mnohem lepší. Skoro každou disciplínu s lepším výsledkem, než to skončilo,“ říkal v pátek průběžně devátý závodník. Co s tím?

„Myslím, že bych musel dát tři osobáky, docela velké, aby to byl celkový osobák, ale určitě se o to pokusím. Pokud poběžím překážky pod osm, skočím pět metrů a udělám si osobák na kilák, tak budu asi spokojený,“ vyjmenovával.

Střih do soboty.

Šedesátka s překážkami? Výtečný výkon 7,88. Tyč? Osobní rekord 510. A kilometr? Další osobák 2:33,25. A za odměnu celkové kariérní maximum v hodnotě 6188 bodů.

„Chtěl jsem 6200, ale když vezmu to, jak se nepovedl první den, nakonec spokojený jsem. Příště stačí to jenom lépe poskládat ten první den,“ říkal tentokrát nejen usměvavý, ale i šťastný vícebojař.

Z devátého místa jste se posunul na čtvrté.
Chtěl jsem se tomu bramborovýmu místu vyhnout. Ale byl jsem už šestý (na HMS v Glasgow 2024), pátý (na loňském HMS v Nankingu) a teď čtvrtý... Tak třeba za dva roky.

Myslel jste před závěrečným kilometrem na poměrně vzdálený bronz Američana Garlanda?
Určitě. Domlouvali jsme se s Jeffem (Nizozemcem Tesselaarem, který běh vyhrál), jak to poběžíme. Měl jsem od začátku v plánu se ho držet, že to půjdu třeba pod třicet. Ale ony představy kolikrát jsou až moc dobré. Přece jenom na konci druhého dne běžet takový závod je fakt těžké. Potřeboval jsem Garlanda porazit o 16 sekund, to je tak strašně moc času, že by musel udělat obrovskou chybu. Závodník jako on si to prostě pohlídá.

Takhle nějak jste si druhý den představoval?
Rozhodně, tak jsem si ho naplánoval před závodem a jsem rád, že někdy plány i vycházejí.

Obzvlášť tyčka se vám povedla. 510 centimetrů jste dal posledním pokusem, přičemž při prvním jste se nedokázal srovnat s rozběhem a druhý jste proběhl. Co jste si říkal před třetím a úspěšným skokem?
Já už ani nevím. Mám všechny ty pokusy v mlze, protože jsem se rozbíhal tolikrát. Trenér říkal, ať to prostě zkusím, že není co ztratit. Tak jsem to tam prostě poslal.

A byl z toho osobák.
Tyčka je pro mě taková zrádná. Jak mi ta disciplína ještě pořád nejde, tak se snažím furt jistit to, že se pošlu na doskočiště a nespadnu na ten šuplík dole. Takže musím trošku odblokovat tuhle fázi a může to být ještě vyšší.

Pořádně po třetím pokusu poskočil i váš kouč Josef Karas.
Ten byl určitě rád, protože na tyči jsme hodně pracovali. Kolikrát jsem letos s tyčí v tréninku proběhl, to ani nemůžu napočítat. Takže jsem rád, že v tu správnou chvíli to vyšlo.

Co pro vás bude hlavní cíl ve zbytku sezony? Srpnový evropský šampionát v Birminghamu?
Určitě, to bude hlavní motivace. Pojedeme na měsíc na soustředění, kde chci vyladit venkovní disciplíny. Myslím, že je načase to venku poskládat trochu líp než doteď.

Tipsport - partner programu
Bohemians B vs. KladnoFotbal - 20. kolo - 22. 3. 2026:Bohemians B vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
22. 3. 10:15
  • 5.19
  • 3.60
  • 1.45
Olomouc B vs. VrchovinaFotbal - 20. kolo - 22. 3. 2026:Olomouc B vs. Vrchovina //www.idnes.cz/sport
22. 3. 10:15
  • 1.25
  • 4.47
  • 7.06
Karviná B vs. VítkoviceFotbal - 20. kolo - 22. 3. 2026:Karviná B vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
22. 3. 10:15
  • 1.55
  • 3.78
  • 3.96
Zbrojovka Brno B vs. UničovFotbal - 20. kolo - 22. 3. 2026:Zbrojovka Brno B vs. Uničov //www.idnes.cz/sport
22. 3. 10:15
  • 1.48
  • 4.08
  • 4.08
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Na osobák musím... A stalo se! Jak si čtvrtý vícebojař Stráský předpověděl budoucnost

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

