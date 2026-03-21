Paradox překážkářů. Dál jde ten pomalejší. Budu jako dostihový kůň, říká Kolomazník

Tomáš Kazda
  12:23
Od našeho zpravodaje z Polska - Při své loňské premiéře na halovém šampionátu v Nankingu ho rozhodčí diskvalifikovali poté, co se dostal do kontaktu se soupeřem ve vedlejší dráze. V Toruni už měl jeho rozběh o poznání veselejší konec. Jonáš Kolomazník si na šedesátce překážek zajistil semifinále. „Teď se zavřu, dám si klapky na hlavu a v tom semíčku budu jako dostihový kůň,“ říká třiadvacetiletý atlet.

Lorenzo Simonelli, Jonáš Kolomazník a Peter Dávid ve finiši závodu na 60 metrů překážek. | foto: Reuters

Do semifinále prošel ze třetího místa, posledního zajišťujícího přímý postup. S časem 7,72 měl štěstí na pomalejší rozběh.

Jeho reprezentační parťák Štěpán Štepko o pár minut později zvládl šedesátku s překážkami rychleji o setinu, ale doběhl pátý a paradoxně skončil, a to s druhým nejrychlejším nepostupovým časem.

Ve večerním semifinále (start v 19:48) tak bude Kolomazník jediným Čechem. Ví, že se musí zlepšit. A zároveň ví, že rychleji umí. Na konci února posunul na národním šampionátu osobák už na 7,61.

Jak hodnotíte výkon v rozběhu?
Myslím, že tam bylo plno rezerv. Není to čas, který jsem chtěl běžet, ale velký Q je velký Q a v semíčku se začne závodit.

Od něj si slibujete co?
Postup. Tam už to musím rozparádit.

Co si do něj vezmete z rozběhu? Změníte něco?
Myslím, že to moje mentální nastavení. Moc jsem se periferně rozhlížel a nesoustředil jsem se sám na sebe. Taky jsem dlouho neběžel z bloku, asi čtrnáct dní. Měl jsem trošku delší pauzu kvůli nějakým zdravotním komplikacím. Teď to ze mě spadlo. Myslím, že v tom semíčku už to bude jenom lepší.

Po kom jste se ohlížel?
Celou cestu jsem sledoval Brazilce (Eduarda Rodriguese) a věděl jsem, že jsem před ním, což tomu mému výsledku moc neprospělo. Věděl jsem, že to je můj největší soupeř na to velké Q.

A to u vašeho jména svítí. Mnohem příjemnější než DQ loni v Nankingu... Myslel jste na něj před závodem?
Moc ne, asi ráno. Možná včera. Ale popravdě jsem to před závodem úplně vytěsnil, až teď jste mi to připomněl.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Brighton vs. LiverpoolFotbal - 31. kolo - 21. 3. 2026:Brighton vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
21. 3. 13:30
  • 3.22
  • 3.78
  • 2.21
Vsetín vs. Polanka n/OFotbal - 20. kolo - 21. 3. 2026:Vsetín vs. Polanka n/O //www.idnes.cz/sport
21. 3. 14:00
  • 1.55
  • 3.59
  • 4.18
Elche vs. MallorcaFotbal - 29. kolo - 21. 3. 2026:Elche vs. Mallorca //www.idnes.cz/sport
21. 3. 14:00
  • 2.16
  • 3.42
  • 3.66
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

21. března 2026  11:38,  aktualizováno  12:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.