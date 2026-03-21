Do semifinále prošel ze třetího místa, posledního zajišťujícího přímý postup. S časem 7,72 měl štěstí na pomalejší rozběh.
Jeho reprezentační parťák Štěpán Štepko o pár minut později zvládl šedesátku s překážkami rychleji o setinu, ale doběhl pátý a paradoxně skončil, a to s druhým nejrychlejším nepostupovým časem.
Ve večerním semifinále (start v 19:48) tak bude Kolomazník jediným Čechem. Ví, že se musí zlepšit. A zároveň ví, že rychleji umí. Na konci února posunul na národním šampionátu osobák už na 7,61.
Jak hodnotíte výkon v rozběhu?
Myslím, že tam bylo plno rezerv. Není to čas, který jsem chtěl běžet, ale velký Q je velký Q a v semíčku se začne závodit.
Od něj si slibujete co?
Postup. Tam už to musím rozparádit.
Co si do něj vezmete z rozběhu? Změníte něco?
Myslím, že to moje mentální nastavení. Moc jsem se periferně rozhlížel a nesoustředil jsem se sám na sebe. Taky jsem dlouho neběžel z bloku, asi čtrnáct dní. Měl jsem trošku delší pauzu kvůli nějakým zdravotním komplikacím. Teď to ze mě spadlo. Myslím, že v tom semíčku už to bude jenom lepší.
Po kom jste se ohlížel?
Celou cestu jsem sledoval Brazilce (Eduarda Rodriguese) a věděl jsem, že jsem před ním, což tomu mému výsledku moc neprospělo. Věděl jsem, že to je můj největší soupeř na to velké Q.
A to u vašeho jména svítí. Mnohem příjemnější než DQ loni v Nankingu... Myslel jste na něj před závodem?
Moc ne, asi ráno. Možná včera. Ale popravdě jsem to před závodem úplně vytěsnil, až teď jste mi to připomněl.