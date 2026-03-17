Halové MS v atletice bude bez Krska. Českému čtvrtkaři překazilo start zranění

Pětadvacetiletý Krsek se v roce 2023 blýskl pátým místem na HME v Istanbulu 2023, o rok později byl na HMS v Glasgow šestý. Tím ale jeho halové úspěchy skončily. Loni kvůli zranění stehenního svalu nezávodil na evropském šampionátu v Apeldoornu. Do HMS v Nan-ťingu se uzdravil, ale vypadl v rozběhu.
V této sezoně běžel Krsek 400 metrů v hale nejlépe za 46,05 sekundy. Po jeho odhlášení bude Česko v individuálním závodě mužů v Toruni reprezentovat jen Tomáš Horák. Čerstvě osmnáctiletý talent letos zlepšil juniorský evropský rekord na 45,64 a je aktuální českou jedničkou. Mezi přihlášenými čtvrtkaři pro halový vrchol sezony mu podle nejlepšího letošního výkonu patří desátá pozice.