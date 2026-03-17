Halové MS v atletice 2026:program, výsledky, kdy jdou do akce Češi?

  12:59
Atletický vrchol letošní halové sezony míří do Polska. V Toruni se od 20. do 22. března koná halové mistrovství světa, kterého se zúčastní i početná česká výprava. Program závodů, výsledky, českou nominaci i informace o tom, kde šampionát sledovat živě, najdete v našem přehledu.

Výškař Jan Štefela patří k medailovým adeptům na HMS 2026. | foto: AP

  • Největší českou medailovou nadějí na halovém mistrovství světa v atletice 2026 bude výškař Jan Štefela. Výkon 232 centimetrů ho řadí na druhé místo letošních světových tabulek za Rusa Danila Lysenka, který skočil o centimetr více, na šampionátu v Toruni však startovat nemůže.
  • Velké ambice má i tyčkařka Amálie Švábíková, která výkonem 476 centimetrů figuruje na děleném třetím místě mezi kvalifikovanými závodnicemi.

Vrátí se doba kovová? Atleti už nedoufají v náhodu, v Toruni budou mít v ruce i esa
  • Další reprezentanti v čele s Lurdes Glorií Manuel či Ladou Vondrovou budou usilovat především o postup do finále a umístění v elitní osmičce.

Program halového MS v atletice 2026 v Toruni

Pátek 20. března 2026

ČasDisciplínaČeši v akciVýsledky
10:0560 m - muži (sedmiboj)Ondřej Kopecký, Vilém Stráský-
10:2060 m - muži (rozběhy)--
10:53skok daleký - muži (sedmiboj)Ondřej Kopecký, Vilém Stráský-
11:08400 m - ženy (rozběhy)Lurdes Gloria Manuel, Lada Vondrová-
11:39skok vysoký - ženy (finále)--
12:01400 m - muži (rozběhy)Tomáš Horák, Matěj Krsek-
12:51800 m - ženy (rozběhy)Kimberley Ficenec-
12:57vrh koulí - muži (sedmiboj)Ondřej Kopecký, Vilém Stráský-
13:26800 m - muži (rozběhy)--
18:10vrh koulí - ženy (finále)--
18:16skok vysoký - muži (sedmiboj)Ondřej Kopecký, Vilém Stráský-
18:221 500 m - ženy (rozběhy)--
18:541 500 m - muži (rozběhy)--
19:35trojskok - muži (finále)--
19:42400 m - ženy (semifinále)Lurdes Gloria Manuel, Lada Vondrová*-
20:1660 m - muži (semifinále)--
20:44400 m - muži (semifinále)Tomáš Horák, Matěj Krsek*-
21:2260 m - muži (finále)--
Průběžné pořadí sedmiboje mužů (po 1. dni)Ondřej Kopecký, Vilém Stráský-
  • hvězdička (*) = pouze pokud postoupí z rozběhů

Sobota 21. března 2026

ČasDisciplínaČeši v akciVýsledky
10:0560 m př. - muži (sedmiboj)Ondřej Kopecký, Vilém Stráský-
10:2060 m př. - muži (rozběhy)Jonáš Kolomazník, Štěpán Štefko-
11:0560 m - ženy (rozběhy)Karolína Maňasová-
11:10skok o tyči - muži (sedmiboj)Ondřej Kopecký, Vilém Stráský-
12:004x400 m - mix (finále)--
12:15skok vysoký - muži (finále)Jan Štefela-
12:22800 m - ženy (semifinále)Kimberley Ficenec*-
13:08800 m - muži (semifinále)--
18:25skok o tyči - muži (finále)David Holý-
18:34400 m - muži (finále)Tomáš Horák, Matěj Krsek*-
18:521 000 m - muži (sedmiboj - finále)Ondřej Kopecký, Vilém Stráský-
19:043 000 m - ženy (finále)--
19:223 000 m - muži (finále)--
19:38trojskok - ženy (finále)--
19:4860 m př. - muži (semifinále)Jonáš Kolomazník, Štěpán Štefko*-
20:1460 m - ženy (semifinále)Karolína Maňasová*-
20:40400 m - ženy (finále)Lurdes Gloria Manuel, Lada Vondrová*-
21:0260 m př. - muži (finále)Jonáš Kolomazník, Štěpán Štefko*-
21:2060 m - ženy (finále)Karolína Maňasová*-
Konečné pořadí sedmiboje mužůOndřej Kopecký, Vilém Stráský-
    • hvězdička (*) = pouze pokud postoupí z rozběhů

Neděle 22. března 2026

ČasDisciplínaČeši v akciVýsledky
10:0560 m př. - ženy (pětiboj)--
10:20skok daleký - ženy (finále)--
10:43skok vysoký - ženy (pětiboj)--
10:484x400 m - muži (rozběhy)Tomáš Horák, Matěj Krsek, Martin Koreček, Šimon Ceplý, Milan Ščibráni, David Bix*-
11:30vrh koulí - muži (finále)--
12:054x400 m - ženy (rozběhy)Lurdes Gloria Manuel, Lada Vondrová, Johanka Šafářová, Terezie Táborská, Nikola Bisová, Kateřina Emily Šmilauerová*-
12:5560 m př. - ženy (rozběhy)--
13:21vrh koulí - ženy (pětiboj)--
17:40skok daleký - ženy (pětiboj)--
17:55skok o tyči - ženy (finále)Amálie Švábíková-
18:381 500 m - muži (finále)--
18:5260 m př. - ženy (semifinále)--
19:12skok daleký - muži (finále)--
19:221 500 m - ženy (finále)--
19:38800 m - muži (finále)--
19:53800 m - ženy (finále)Kimberley Ficenec*-
20:03800 m - ženy (pětiboj - finále)--
20:1360 m př. - ženy (finále)--
20:264x400 m - muži (finále)Tomáš Horák, Matěj Krsek, Martin Koreček, Šimon Ceplý, Milan Ščibráni, David Bix*-
20:474x400 m - ženy (finále)Lurdes Gloria Manuel, Lada Vondrová, Johanka Šafářová, Terezie Táborská, Nikola Bisová, Kateřina Emily Šmilauerová*-
Konečné pořadí pětiboje žen
  • hvězdička (*) = pouze pokud postoupí z rozběhů

Česká nominace na halové MS v atletice 2026

Na halové mistrovství světa do Toruně pojede 21 českých atletů. V tabulce najdete rozdělení podle disciplín.

DisciplínaMužiŽeny
60 mKarolína Maňasová
60 m př.Jonáš Kolomazník, Štěpán Štefko
400 mTomáš Horák, Matěj KrsekLurdes Gloria Manuel, Lada Vondrová
800 mKimberley Ficenec
4x400 mTomáš Horák, Matěj Krsek, Martin Koreček, Šimon Ceplý, Milan Ščibráni, David BixLurdes Gloria Manuel, Lada Vondrová, Johanka Šafářová, Terezie Táborská, Nikola Bisová, Kateřina Emily Šmilauerová
skok vysokýJan Štefela
skok o tyčiDavid HolýAmálie Švábíková
sedmiboj / pětibojOndřej Kopecký, Vilém Stráský

Kde sledovat HMS v atletice 2026 v Toruni živě?

Halové mistrovství světa v atletice můžete sledovat na stanici ČT sport i na její webové platformě ČT sport Plus.

České medaile na halovém MS v atletice

Česká atletika čeká na medaili z halového mistrovství světa od roku 2018. Pavel Maslák tehdy získal zlato v běhu na 400 metrů a Tomáš Staněk vybojoval bronz ve vrhu koulí. Nejúspěšnějším českým atletem je Roman Šebrle, jenž v sedmiboji získal dvě zlaté a dvě bronzové medaile.

RokMěstoJménoUmístěníDisciplína
2018BirminghamPavel Maslák1. místo400 metrů
2018BirminghamTomáš Staněk3. místovrh koulí
2016PortlandPavel Maslák1. místo400 metrů
2016PortlandJakub Holuša2. místo1500 metrů
2014SopotyPavel Maslák1. místo400 metrů
2014SopotyJiřina Svobodová2. místoskok o tyči
2014SopotyJan Kudlička3. místoskok o tyči
2012IstanbulJakub Holuša2. místo800 metrů
2010DauháDenisa Rosolová, Jitka Bartoníčková, Zuzana Bergrová, Zuzana Hejnová3. místo4x400 metrů
2006MoskvaRoman Šebrle3. místosedmiboj
2004BudapešťRoman Šebrle1. místosedmiboj
2004BudapešťAdam Ptáček2. místoskok o tyči
2004BudapešťJaroslav Bába3. místoskok vysoký
2003BirminghamRoman Šebrle3. místosedmiboj
2001LisabonPavla Hamáčková1. místoskok o tyči
2001LisabonRoman Šebrle1. místosedmiboj
2001LisabonHelena Fuchsová3. místo800 metrů
Nenápadný Sampras, hrdý Korda i hříšník Becker. Jak dopadli šampioni 90. let?

Kde jsou dnes tenisové hvězdy 90. let?

Klidný Pete Sampras, charismatický Andre Agassi, výbušný Boris Becker a mezi nimi Petr Korda, světlovlasý český kluk, který po velkých vítězstvích dělal hvězdy a roznožky. Takový byl mužský světový...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Vzpomínáte si na biatlonové hvězdy 90. let? Jak dnes vypadají a čemu se věnují

Jak dnes vypadají a čemu se věnují biatlonové hvězdy 90. let.

Biatlonová sezona pomalu míří do finále a fanoušci brzy budou znát nové držitele křišťálových glóbů i nejúspěšnější biatlonisty letošní zimy. Co ale jejich předchůdci, kteří zářili na tratích a...

Odměna za olympijské medaile. Jake Paul daroval Leerdamové luxusní vůz

Jutta Leerdamová a Jake Paul oslavují olympijské zlato nizozemské...

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila mezi hvězdy nedávných zimních olympijských her. Na milánském oválu vybojovala zlato v závodě na 1000 metrů a stříbro na pětistovce. Kromě cenných...

Soukalová oznámila druhé těhotenství. Rýsuje se budoucí štafeta, napsala

Gabriela Soukalová a její snoubenec Miloš Kadeřábek (Praha, 13. února 2024)

Radostnou novinkou se fanouškům pochlubila bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová. Prostřednictvím sociálních sítí odhalila, že s partnerem Milošem Kadeřábkem čekají druhé dítě. Jejich dcera Izabela...

Halové MS v atletice 2026:program, výsledky, kdy jdou do akce Češi?

Jan Štefela se raduje z povedeného pokusu ve finále mistrovství světa v Tokiu.

Atletický vrchol letošní halové sezony míří do Polska. V Toruni se od 20. do 22. března koná halové mistrovství světa, kterého se zúčastní i početná česká výprava. Program závodů, výsledky, českou...

17. března 2026  12:59

Speciální svatba amerického fotbalisty. Trofej ze Super Bowlu nedal z ruky

Byron Murphy během Super Bowlu.

Hráč NFL Byron Murphy II si na svatbu se svou dlouholetou partnerkou Mayou Hurdovou přinesl opravdu netradiční talisman pro štěstí. Byla jím trofej Vince Lombardiho, která se každoročně uděluje...

17. března 2026  12:51

Češky vysoko prohrály s Belgií, k postupu na MS potřebují porážku Brazílie

Česká basketbalistka Natálie Stoupalová s míčem, brání ji Kyara Linskensová z...

České basketbalistky mohou po 12 letech postoupit na mistrovství světa, nicméně svůj osud už nemají ve svých rukách. Musí fandit Číňankám, aby porazily Brazílii, pouze tento výsledek by je na...

17. března 2026  9:15,  aktualizováno  12:25

Prolomili jsme ledy, říká šéf pražského MS. Jak se rodila cena vstupenek?

Premium
Japonská krasobruslařka Kaori Sakamotová během volných jízd na ZOH 2026.

Když Praha hostila světový šampionát krasobruslařů naposledy, zářili ve Sportovní hale Kanaďané Browning a Stojko, Ukrajinka Bajulová či Francouzka Bonalyová. Psal se rok 1993 a nikdo netušil, že...

17. března 2026

Wolverhampton už se chystá na sestup. Ale dokud můžeme, bojujeme, hlásí Krejčí

Na oslavy není čas. Ladislav Krejčí (vpravo) nabádá spoluhráče, aby rychle...

Co se na začátku zdálo jako jasná věc, může mít do konce anglické ligy ještě zajímavou zápletku. Nebo je to jen marné a hlavně pozdní vzepětí posledního Wolverhamptonu? „Dokud máme naději byť jen...

17. března 2026  11:45

Barcelona chystá po sezoně přestavbu, Veselý se zřejmě do kádru nevtěsná

Jan Veselý smečuje v euroligovém zápase proti Partizanu.

Konec basketbalisty Jana Veselého v Barceloně se podle španělských médií blíží. Katalánský klub se po nevydařené sezoně chystá v létě na přestavbu týmu a podle listu AS se rozloučí s řadou hráčů,...

17. března 2026  11:33

Byl jsem naivní. Voráček přišel v byznysu o desítky milionů, případ řeší policie

Hokejista Jakub Voráček byl hostem pořadu Zakázané uvolnění.

V zámořské NHL prožil úspěšnou kariéru, během které vydělal stovky milionů korun. Po konci hokejové kariéry se Jakub Voráček pustil do podnikání, v jednom případě ale narazil a o významnou část...

17. března 2026  11:04

Šimka dál trápí zahozená šance s Kanadou: Lidé mi píšou, že jsem podělal olympiádu

Radim Šimek na tréninku libereckých hokejistů.

Pro klub Bílých Tygrů byl podpis Radima Šimka prioritou. Po svém návratu ze zámoří se zkušený bek ihned zařadil mezi lídry týmu a v polovině předchozí sezony převzal dres s písmenem C. „Jsem hrozně...

17. března 2026  10:51

Trenér českých gólmanů: Dostál si drží svůj styl, u mladých nevidím přirozenost

Lukáš Dostál z Anaheim Ducks slaví výhru.

Dva čeští gólmani v jednom týmu NHL v letošní sezoně působí dokonce ve dvou týmech. Za Utah hájí brankoviště Karel Vejmelka s Vítkem Vaněčkem a v Anaheimu sezonu odstartovali Lukáš Dostál s Petrem...

17. března 2026  10:32

Čihák po konci v Budějovicích: Pár věcí bych udělal jinak, Gulaš jako lídr chyběl

Kouč Ladislav Čihák na lavičce Českých Budějovic

Vyklidil byt, vyřešil osobní záležitosti. Při pohovorech probral s hráči uplynulou sezonu. V týdnu se ještě potká s vedením klubu a pak se s Českými Budějovicemi minimálně na nějaký čas rozloučí....

17. března 2026  10:21

Ostravský volejbalista Motyčka hlásí: Doufám, že nekončíme. Chceme do play off!

Libero ostravských volejbalistů Jakub Motyčka vybírá ulívku brněnských...

Po mizerných čtyřech letech se volejbalisté Ostravy probojovali do předkola play off. Po základní části skončili osmí, a tak narazí na devátou Příbram. „Je to velký úspěch, protože Ostrava se už...

17. března 2026  10:09

Zemřel Vladimír Stránský. Coby hokejista získal s Vítkovicemi titul v roce 1981

Rok 1974. Vítkovický hokejista Vladimír Stránský zakončuje proti Gottwaldovu.

Ve věku 78 let v pondělí zemřel bývalý hokejový útočník Vladimír Stránský, jedna z klíčových postav Vítkovic při zisku československého mistrovského titulu v roce 1981. Informoval o tom web...

17. března 2026  10:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.