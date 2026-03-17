- Největší českou medailovou nadějí na halovém mistrovství světa v atletice 2026 bude výškař Jan Štefela. Výkon 232 centimetrů ho řadí na druhé místo letošních světových tabulek za Rusa Danila Lysenka, který skočil o centimetr více, na šampionátu v Toruni však startovat nemůže.
- Velké ambice má i tyčkařka Amálie Švábíková, která výkonem 476 centimetrů figuruje na děleném třetím místě mezi kvalifikovanými závodnicemi.
- Další reprezentanti v čele s Lurdes Glorií Manuel či Ladou Vondrovou budou usilovat především o postup do finále a umístění v elitní osmičce.
Program halového MS v atletice 2026 v Toruni
Pátek 20. března 2026
|Čas
|Disciplína
|Češi v akci
|Výsledky
|10:05
|60 m - muži (sedmiboj)
|Ondřej Kopecký, Vilém Stráský
|-
|10:20
|60 m - muži (rozběhy)
|-
|-
|10:53
|skok daleký - muži (sedmiboj)
|Ondřej Kopecký, Vilém Stráský
|-
|11:08
|400 m - ženy (rozběhy)
|Lurdes Gloria Manuel, Lada Vondrová
|-
|11:39
|skok vysoký - ženy (finále)
|-
|-
|12:01
|400 m - muži (rozběhy)
|Tomáš Horák, Matěj Krsek
|-
|12:51
|800 m - ženy (rozběhy)
|Kimberley Ficenec
|-
|12:57
|vrh koulí - muži (sedmiboj)
|Ondřej Kopecký, Vilém Stráský
|-
|13:26
|800 m - muži (rozběhy)
|-
|-
|18:10
|vrh koulí - ženy (finále)
|-
|-
|18:16
|skok vysoký - muži (sedmiboj)
|Ondřej Kopecký, Vilém Stráský
|-
|18:22
|1 500 m - ženy (rozběhy)
|-
|-
|18:54
|1 500 m - muži (rozběhy)
|-
|-
|19:35
|trojskok - muži (finále)
|-
|-
|19:42
|400 m - ženy (semifinále)
|Lurdes Gloria Manuel, Lada Vondrová*
|-
|20:16
|60 m - muži (semifinále)
|-
|-
|20:44
|400 m - muži (semifinále)
|Tomáš Horák, Matěj Krsek*
|-
|21:22
|60 m - muži (finále)
|-
|-
|—
|Průběžné pořadí sedmiboje mužů (po 1. dni)
|Ondřej Kopecký, Vilém Stráský
|-
- hvězdička (*) = pouze pokud postoupí z rozběhů
Sobota 21. března 2026
|Čas
|Disciplína
|Češi v akci
|Výsledky
|10:05
|60 m př. - muži (sedmiboj)
|Ondřej Kopecký, Vilém Stráský
|-
|10:20
|60 m př. - muži (rozběhy)
|Jonáš Kolomazník, Štěpán Štefko
|-
|11:05
|60 m - ženy (rozběhy)
|Karolína Maňasová
|-
|11:10
|skok o tyči - muži (sedmiboj)
|Ondřej Kopecký, Vilém Stráský
|-
|12:00
|4x400 m - mix (finále)
|-
|-
|12:15
|skok vysoký - muži (finále)
|Jan Štefela
|-
|12:22
|800 m - ženy (semifinále)
|Kimberley Ficenec*
|-
|13:08
|800 m - muži (semifinále)
|-
|-
|18:25
|skok o tyči - muži (finále)
|David Holý
|-
|18:34
|400 m - muži (finále)
|Tomáš Horák, Matěj Krsek*
|-
|18:52
|1 000 m - muži (sedmiboj - finále)
|Ondřej Kopecký, Vilém Stráský
|-
|19:04
|3 000 m - ženy (finále)
|-
|-
|19:22
|3 000 m - muži (finále)
|-
|-
|19:38
|trojskok - ženy (finále)
|-
|-
|19:48
|60 m př. - muži (semifinále)
|Jonáš Kolomazník, Štěpán Štefko*
|-
|20:14
|60 m - ženy (semifinále)
|Karolína Maňasová*
|-
|20:40
|400 m - ženy (finále)
|Lurdes Gloria Manuel, Lada Vondrová*
|-
|21:02
|60 m př. - muži (finále)
|Jonáš Kolomazník, Štěpán Štefko*
|-
|21:20
|60 m - ženy (finále)
|Karolína Maňasová*
|-
|—
|Konečné pořadí sedmiboje mužů
|Ondřej Kopecký, Vilém Stráský
|-
- hvězdička (*) = pouze pokud postoupí z rozběhů
Neděle 22. března 2026
|Čas
|Disciplína
|Češi v akci
|Výsledky
|10:05
|60 m př. - ženy (pětiboj)
|-
|-
|10:20
|skok daleký - ženy (finále)
|-
|-
|10:43
|skok vysoký - ženy (pětiboj)
|-
|-
|10:48
|4x400 m - muži (rozběhy)
|Tomáš Horák, Matěj Krsek, Martin Koreček, Šimon Ceplý, Milan Ščibráni, David Bix*
|-
|11:30
|vrh koulí - muži (finále)
|-
|-
|12:05
|4x400 m - ženy (rozběhy)
|Lurdes Gloria Manuel, Lada Vondrová, Johanka Šafářová, Terezie Táborská, Nikola Bisová, Kateřina Emily Šmilauerová*
|-
|12:55
|60 m př. - ženy (rozběhy)
|-
|-
|13:21
|vrh koulí - ženy (pětiboj)
|-
|-
|17:40
|skok daleký - ženy (pětiboj)
|-
|-
|17:55
|skok o tyči - ženy (finále)
|Amálie Švábíková
|-
|18:38
|1 500 m - muži (finále)
|-
|-
|18:52
|60 m př. - ženy (semifinále)
|-
|-
|19:12
|skok daleký - muži (finále)
|-
|-
|19:22
|1 500 m - ženy (finále)
|-
|-
|19:38
|800 m - muži (finále)
|-
|-
|19:53
|800 m - ženy (finále)
|Kimberley Ficenec*
|-
|20:03
|800 m - ženy (pětiboj - finále)
|-
|-
|20:13
|60 m př. - ženy (finále)
|-
|-
|20:26
|4x400 m - muži (finále)
|Tomáš Horák, Matěj Krsek, Martin Koreček, Šimon Ceplý, Milan Ščibráni, David Bix*
|-
|20:47
|4x400 m - ženy (finále)
|Lurdes Gloria Manuel, Lada Vondrová, Johanka Šafářová, Terezie Táborská, Nikola Bisová, Kateřina Emily Šmilauerová*
|-
|—
|Konečné pořadí pětiboje žen
- hvězdička (*) = pouze pokud postoupí z rozběhů
Česká nominace na halové MS v atletice 2026
Na halové mistrovství světa do Toruně pojede 21 českých atletů. V tabulce najdete rozdělení podle disciplín.
|Disciplína
|Muži
|Ženy
|60 m
|—
|Karolína Maňasová
|60 m př.
|Jonáš Kolomazník, Štěpán Štefko
|—
|400 m
|Tomáš Horák, Matěj Krsek
|Lurdes Gloria Manuel, Lada Vondrová
|800 m
|—
|Kimberley Ficenec
|4x400 m
|Tomáš Horák, Matěj Krsek, Martin Koreček, Šimon Ceplý, Milan Ščibráni, David Bix
|Lurdes Gloria Manuel, Lada Vondrová, Johanka Šafářová, Terezie Táborská, Nikola Bisová, Kateřina Emily Šmilauerová
|skok vysoký
|Jan Štefela
|—
|skok o tyči
|David Holý
|Amálie Švábíková
|sedmiboj / pětiboj
|Ondřej Kopecký, Vilém Stráský
|—
Kde sledovat HMS v atletice 2026 v Toruni živě?
Halové mistrovství světa v atletice můžete sledovat na stanici ČT sport i na její webové platformě ČT sport Plus.
České medaile na halovém MS v atletice
Česká atletika čeká na medaili z halového mistrovství světa od roku 2018. Pavel Maslák tehdy získal zlato v běhu na 400 metrů a Tomáš Staněk vybojoval bronz ve vrhu koulí. Nejúspěšnějším českým atletem je Roman Šebrle, jenž v sedmiboji získal dvě zlaté a dvě bronzové medaile.
|Rok
|Město
|Jméno
|Umístění
|Disciplína
|2018
|Birmingham
|Pavel Maslák
|1. místo
|400 metrů
|2018
|Birmingham
|Tomáš Staněk
|3. místo
|vrh koulí
|2016
|Portland
|Pavel Maslák
|1. místo
|400 metrů
|2016
|Portland
|Jakub Holuša
|2. místo
|1500 metrů
|2014
|Sopoty
|Pavel Maslák
|1. místo
|400 metrů
|2014
|Sopoty
|Jiřina Svobodová
|2. místo
|skok o tyči
|2014
|Sopoty
|Jan Kudlička
|3. místo
|skok o tyči
|2012
|Istanbul
|Jakub Holuša
|2. místo
|800 metrů
|2010
|Dauhá
|Denisa Rosolová, Jitka Bartoníčková, Zuzana Bergrová, Zuzana Hejnová
|3. místo
|4x400 metrů
|2006
|Moskva
|Roman Šebrle
|3. místo
|sedmiboj
|2004
|Budapešť
|Roman Šebrle
|1. místo
|sedmiboj
|2004
|Budapešť
|Adam Ptáček
|2. místo
|skok o tyči
|2004
|Budapešť
|Jaroslav Bába
|3. místo
|skok vysoký
|2003
|Birmingham
|Roman Šebrle
|3. místo
|sedmiboj
|2001
|Lisabon
|Pavla Hamáčková
|1. místo
|skok o tyči
|2001
|Lisabon
|Roman Šebrle
|1. místo
|sedmiboj
|2001
|Lisabon
|Helena Fuchsová
|3. místo
|800 metrů