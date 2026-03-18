Čtvrtkařky Šafářová a Táborská do Toruně nejedou, vyřadily je zdravotní potíže

Šafářová s Táborskou skončily na začátku března na mistrovství republiky v závodě na 400 metrů hned za Ladou Vondrovou. Česká jednička Lurdes Gloria Manuel na domácím šampionátu v Ostravě běžela dvoustovku. Po jejich odstoupení z HMS může Česko do štafety vedle Manuel a Vondrové nasadit Nikolu Bisovou a Kateřinu Emily Šmilauerovou. Žádná náhradnice už v týmu nezbyla.
Vrátí se doba kovová? Atleti už nedoufají v náhodu, v Toruni budou mít v ruce i esa
Pro mužskou štafetu na 4x400 metrů je na HMS zatím k dispozici pět jmen. Lídrem týmu by měl být osmnáctiletý juniorský evropský rekordman Tomáš Horák, jenž bude startovat i v individuálním závodě. V nominaci jsou ještě Martin Koreček, Šimon Ceplý, Milan Ščibráni a David Bix.