Čtvrtkařky Šafářová a Táborská do Toruně nejedou, vyřadily je zdravotní potíže

Z výpravy pro halové mistrovství světa v atletice, které začne v pátek v Toruni, vypadly také čtvrtkařky Johanka Šafářová a Terezie Táborská. Český atletický svaz uvedl, že Šafářová je nemocná a Táborská má svalový problém. Obě běžkyně byly nominované na štafetu na 4x400 metrů. V součtu s úterním odhlášením Matěje Krska se český tým zúžil na 18 atletů.
Johanka Šafářová na evropském juniorském šampionátu v Tampere v roce 2025. | foto: ČAS / Jaroslav Svoboda

Šafářová s Táborskou skončily na začátku března na mistrovství republiky v závodě na 400 metrů hned za Ladou Vondrovou. Česká jednička Lurdes Gloria Manuel na domácím šampionátu v Ostravě běžela dvoustovku. Po jejich odstoupení z HMS může Česko do štafety vedle Manuel a Vondrové nasadit Nikolu Bisovou a Kateřinu Emily Šmilauerovou. Žádná náhradnice už v týmu nezbyla.

Pro mužskou štafetu na 4x400 metrů je na HMS zatím k dispozici pět jmen. Lídrem týmu by měl být osmnáctiletý juniorský evropský rekordman Tomáš Horák, jenž bude startovat i v individuálním závodě. V nominaci jsou ještě Martin Koreček, Šimon Ceplý, Milan Ščibráni a David Bix.

