2. DEN HMS: Tyčkařky zabrzdil problém se stojanem, Švábíková byla pátá

Švábíková úspěšně na první pokus zdolala laťky ve výšce 445 i 460 centimetrů. Poprvé chybovala až při pokusu o zdolání hodnoty 470. Když se česká rekordmanka chystala ke druhému kolu, vyskytl se problém se stojanem.

Skoro hodinu tyčkařky stály, než se mohlo pokračovat. A posléze už Češka neuspěla. Druhý pokus nezdařilý, třetí rovněž.

Švábíková tak obsadila dělené páté místo s americkou tyčkařkou Gabrielou Leonovou. Loni na stejné akci v Glasgow skončila šestá, před čtrnácti dny skončila na šesté pozici i při evropském šampionátu v Apeldoornu, kde zapsala 465 centimetrů.

Pro českou výpravu jde dosud o nejlepší výsledkem v Nankignu. Největší medailová naděje, výškař Jan Štefela skákal už v pátek a skončil na děleném deváté příčce.

Diskvalifikace Kolomazníka, končí i Dudycha

Hořkou premiéru na vrcholné mezinárodní akci má za sebou překážkář Jonáš Kolomazník. Ve dvaadvaceti letech díky osobnímu rekordu z mistrovství republiky v Ostravě 7,64 sekundy na sebe vůbec poprvé i včetně mládežnických kategorií oblékl reprezentační dres.

Hovořil, že šampionát je pro něj hodně o poznávání a získávání zkušeností. Na postup do semifinále se ale věřil.

Nastoupil do třetího rozběhu a i průběh závodu pro něj začal nadějně. „Na postup stačilo 7,89, tak to určitě tak rozběhlé bylo. A asi i rychleji. Start byl ode mě takový střední, pak jsem ale začal utíkat a dostával se před soupeře,“ líčil.

Dostal se ovšem do kontaktu s kuwajtským sokem z vedlejší dráhy Yaqoubem Alyouhaou. Ten upadl, i Kolomazníka střet zabrzdil a ačkoliv doběhl do cíle, už bez šance na postup. Rozhodčí Čecha navíc posléze diskvalifikovali.

„V závodě do bylo takové, že jsme plácali, plácali a pak mi spadl pod nohy. Nevím, musím se ještě podívat na záznam, mám to ještě trošku v mlze,“ líčil. „Je to nicméně hrůza. Postoupit šlo za 7,89. Jenže to dopadlo tak, jak to dopadlo.“

Na postup v sobotu nestačil ani Jakub Dudycha na osmistovce. Devatenáctiletý talent v pátek ovládl svůj rozběh, ovšem další fáze už byla nad jeho síly.

Dudycha skončil ve druhém semifinále na páté pozici v čase 1:49,49. Dál prošli z každého běhu pouze dva nejlepší.

Vícebojař Vilém Stráský v dopoledním bloku načal svou soutěž šedesátkou, dálkou a koulí.

V první disciplíně skončil celkově pátý v čase 6,95 sekundy, v dálce obsadil výkonem 7,10 metru osmou příčku a v kouli v sezonním maximu 14,71 metru šestou.

Po třech disciplínách má na kontě 2510 bodů a drží průběžnou sedmou pozici. Odpoledne ho čeká ještě výška.