Půlkař Dudycha vyhrál na halovém MS svůj rozběh, Krsek a další vypadli

Juniorský mistr Evropy z roku 2022 Dudycha si spravil chuť po HME, kde sice v rozběhu dlouho udával tempo, ale nakonec nepostoupil. Devatenáctiletý český reprezentant tentokrát začínal zezadu, ale pak se propracoval až do čela. Jeho pátý rozběh dokončili jen čtyři účastníci, Brazilec Guilherme Orenhas nedoběhl kvůli zranění.

„Jsem strašně spokojený. Asi bych to slavil víc, kdybych nevěděl, že jeden ze soupeřů musel odstoupit. Mám hroznou radost, že to vyšlo. Je to můj druhý postup na velké akci a jsem za to rád,“ pochvaloval si pro Českou televizi Dudycha, jenž uspěl také na loňském ME v Římě. Druhý český zástupce v běhu na 800 metrů Daniel Kotyza byl ve svém rozběhu čtvrtý a časem 1:49,76 se zařadil na 21. místo.

Neuspěl ani jeden ze dvou českých čtvrtkařů. Na loňskou finálovou účast nenaváže Krsek. V prvním rozběhu byl čtvrtý a výkon 46,76 nestačil ani na postup časem. Za svým osobním rekordem zaostal o 0,91 sekundy. Po závodě neskrýval zklamání. „Já se se cítil před během výborně. Říkal jsem si, že to bude perfektní, všechno bylo dobré. Byl jsem hodně překvapený, že jsem dneska předvedl takovou bídu. Neběželo to, nevím vůbec proč,“ litoval.

Zklamaný Matěj Krsek po doběhu čtvrtky na halovém MS v Nankingu.

Ozvalo se mu i svalové zranění, kvůli němuž nezávodil na nedávném HME v Apeldoornu. „Je pravda, že po dvoustovce jsem tu nohu trochu ucítil. Maličko a doběhl jsem to bez omezení, ale cítil jsem to tam a kdo ví, co by se stalo, kdybych běžel semifinále. Takže z tohoto pohledu paradoxně dobře, že se mi to nepovedlo,“ svěřil se čtvrtkař, který je klasifikovaný na 13. místě.

Druhý český reprezentant Michal Desenský byl v rozběhu závodu na 400 metrů třetí, ale daleko od dvou postupových pozic. Čas 47,84 sekundy pro něj znamenal celkové 20. místo.

Další čeští reprezentanti se v pátek představí ve večerním bloku, který začne v 11:30 SEČ. Filipa Sasínka čeká rozběh patnáctistovky. Vicemistra Evropy Jana Štefelu finále výšky.