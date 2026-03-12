Na HMS jede 21 atletů. Lídrem výpravy je Štefela, nechybí Manuel či Švábíková

Český tým je podobný jako před dvěma lety v Glasgow, kdy bylo v nominaci 23 atletů. Loni v Nan-ťingu jich závodilo jen 11, ale tehdy byl světový šampionát v hale až po tom evropském.
Nejlepší český atlet roku 2025 Štefela závodil na HMS dvakrát. V roce 2024 skončil v Glasgow pátý, loni výkonem 214 centimetrů obsadil až devátou pozici. V Toruni může ukončit osm let dlouhé čekání českých atletů na medaili z HMS. Výkon 232 centimetrů ho řadí na druhé místo letošních světových tabulek za Rusa Danila Lysenka, jenž skočil o centimetr více, ale na šampionátu v Toruni závodit nesmí.
Šlo mi jenom o titul, výkony se mají skákat na velkých akcích, říká po triumfu Štefela
Do širšího okruhu favoritek patří také česká rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková, která je výkonem 476 centimetrů na dělené třetí příčce mezi kvalifikovanými. Svěřenkyně Jiřiny Kudličkové se chystá na čtvrté halové mistrovství světa. Loni se pátou příčkou postarala společně s vícebojařem Vilémem Stráským o nejlepší umístění české výpravy na HMS.
V ženské části výpravy Švábíkovou pro individuální starty doplňují čtvrtkařky Lurdes Gloria Manuel a Lada Vondrová, sprinterka Karolína Maňasová a půlkařka Kimberley Ficenec. Dvacetiletá Manuel na HMS poběží individuální čtvrtku poprvé, loni šampionát po čtvrtém místě na HME vynechala. Kvůli zranění pak přišla prakticky o celou venkovní sezonu, ale v hale se vrátila ve velkém stylu, když si vylepšila osobní rekord na 51,03 sekundy.
Zranění? Dávno zapomenuto. Manuel opět vládne hale a vyhlíží MS v oblíbené Toruni
Maňasová na šedesátce hned v úvodu sezony zlepšila vlastní český rekord na 7,05 sekundy, ale pod 7,10 se v dalších závodech nedostala. Na HMS 2024 vypadla v rozběhu, loni zazářila postupem do finále HME. Ze žebříčku se nakonec kvalifikovaly zkušená čtvrtkařka Vondrová a běžkyně na 800 metrů Ficenec, kterou v 31 letech čeká debut na vrcholné mezinárodní akci.
Hned ve třech mužských disciplínách bude mít česká atletika na HMS dvojnásobné zastoupení. V sedmiboji budou startovat Ondřej Kopecký a Stráský. V běhu na 60 metrů překážek splnili ostré limity Světové atletiky Jonáš Kolomazník a Štěpán Štefko. Závod na 400 metrů vedle juniorského evropského rekordmana Tomáše Horáka poběží zkušený Matěj Krsek. Do startovní listiny ve skoku o tyči se protlačil David Holý.
Nominace českého týmu
halové mistrovství světa v atletice v Toruni
Muži: David Holý (tyč), Tomáš Horák, Matěj Krsek (oba 400 m, 4x400 m), Jonáš Kolomazník, Štěpán Štefko (oba 60 m př.), Ondřej Kopecký, Vilém Stráský (oba sedmiboj), Jan Štefela (výška), Martin Koreček, Šimon Ceplý, Milan Ščibráni, David Bix (všichni 4x400 m).
Ženy: Kimberley Ficenec (800 m), Lurdes Gloria Manuel, Lada Vondrová (obě 400 m, 4x400 m), Karolína Maňasová (60 m), Amálie Švábíková (tyč), Johanka Šafářová, Terezie Táborská, Nikola Bisová, Kateřina Emily Šmilauerová (všechny 4x400 m).