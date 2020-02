Helceleta na halovém šampionátu v sedmiboji nečekaně porazil Kopecký

Obhájce prvenství Jiří Sýkora, jenž při loňském mistrovském sedmiboji poprvé v životě překonal šestitisícovou hranici, odstoupil po poslední sobotní disciplíně, skoku do výšky. V tom Kopecký i Helcelet překonali 201 cm a mladý pardubický vícebojař se nadechl k vítěznému finiši, přestože v polovině soutěže na vedoucího Helceleta ztrácel 150 bodů.

Druhý den závodů Kopecký zcela ovládl. Překážky vyhrál o čtyři setiny před Helceletem, v tyči si vylepšil osobní rekord na 520 cm a vyhoupl se do čela. Helcelet si totiž při prvním pokusu na 470 cm bolestivě zranil palec a dál nepokračoval.

Kopecký pak v novém osobním maximu 2:46,67 vyhrál i závěrečný kilometr a mohl se radovat z první mistrovské medaile mezi dospělými. „Výkony byly průměrné až trošku nadprůměrné. Rozhodla tyčka,“ prohlásil na webu atletického svazu jednadvacetiletý šampion, který od roku 2017 drží juniorský evropský rekord.

„Vím, že jsem zpátky, že formu mám. Bylo to jen nevyběhané a nevyzávoděné, směřovali jsme to k mistrovství světa. Tady jsem chtěl dát 6000, což bylo reálné, kdybych předvedl v tyči a na překážkách, na co mám,“ řekl Helcelet.

Pětiboji dlouho vládla někdejší juniorská mistryně republiky Jana Novotná. Po čtyřech disciplínách vedla, pomohly jí především vyrovnaný osobní rekord na překážkách 8,51 i dálkařských 616 centimetrů. Právě v dálkařském sektoru se ale při rozcvičování udeřila do hlavy a do závěrečné osmistovky již neodstartovala.

Mistryní republiky se nakonec stala v novém osobním rekordu 4147 bodů Kateřina Dvořáková, která tak zopakovala triumf z roku 2017.