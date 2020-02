Atleti budou o víkendu v Ostravě bojovat o tituly i o olympiádu

Většina atletů ale bude bojovat zejména o body do světového žebříčku, na jehož základě se mohou rovněž do Tokia kvalifikovat. V Ostravě bude závodit prakticky kompletní česká špička včetně dálkaře Radka Jušky a výškařky Michaely Hrubé, kteří se vracejí po zranění.

Český koulařský rekordman Tomáš Staněk bude usilovat o čtvrtý halový titul, loni na národním šampionátu chyběl. Rád by atakoval vlastní rekord mistrovství 21,59 metru, letos je na třetím místě světových tabulek výkonem 21,86.

„Do Ostravy se těším. Bude to můj poslední závod v této halové sezoně. Ještě předtím budu v pátek závodit v Madridu, takže to bude opět s cestováním. Uvidíme, co to se mnou udělá, ale doufám, že předvedu kvalitnější výkon než na Czech Indoor Gala,“ připomněl nepovedený mítink ze začátku února, na kterém skončil výkonem 20,92 čtvrtý.

Tahákem sobotního programu budou nejkratší sprinty. Favoritkou toho ženského je Klára Seidlová, která při Czech Indoor Gala vyrovnala časem 7,23 sekundy vlastní český rekord. „Pokud se vše sejde, chtěla bych ho posunout ještě o kousek níž.

Zatím cítím lehčí únavu po cestování na zahraniční mítinky, ale kvůli zrušení halového mistrovství světa jsme formu směřovali právě k mistrovství republiky, tak by to snad mohlo vyjít,“ uvedla na svazovém webu Seidlová, jež bude útočit na třetí zlato za sebou.

Na mužské šedesátce se utkají čeští spolurekordmani ze stovky Zdeněk Stromšík a Jan Veleba. V letošní halové sezoně na sebe narazili dvakrát a pokaždé byl o setinu rychlejší Stromšík.

Výškařský titul bude v neděli obhajovat pětinásobná šampionka Hrubá, která naposledy závodila loni v květnu. Pak ji zastavily problémy s kolenem a kotníkem. Konkurovat jí budou Klára Krejčiříková a Bára Sajdoková, které se v této sezoně přiblížily 190 centimetrům. „Holkám se letos skutečně daří, ale já se chci soustředit hlavně na sebe. Těším se na první závod po deseti měsících,“ poznamenala Hrubá.

Letošní závodní premiéra čeká také dálkaře Jušku. „Nemohu se dočkat, až si s kluky zase zazávodím. Rád bych získal další halový titul a dokončil závod ve zdraví,“ řekl pětinásobný český šampion.

Na čtvrtce se očekává souboj trojnásobného halového mistra světa i Evropy Pavla Masláka s trojnásobným halovým mistrem republiky Michalem Desenským a obhájcem stříbra Patrikem Šormem. Jasnou favoritkou ženské čtvrtky je Lada Vondrová, která se zúčastní i dvoustovky. Finále čtvrtky a poloviční distance přitom od sebe v neděli dělí jen 30 minut.

Na patnáctistovce se utkají všechny elitní české mílařky Kristiina Mäki, Simona Vrzalová a Diana Mezuliáníková. Mužská osmistovka uvidí souboj Filipa Šnejdra a Lukáše Hodbodě.

Sobotní program v ostravské atletické hale začne ve 13:00, v neděli se bude závodit od 11:00.