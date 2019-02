522 cm stačí k titulu? Čeští tyčkaři prožívají hodně bídnou sezonu

„Je to ostuda, být výkonem 522 centimetrů mistr republiky, stejně jako druhý a třetí,“ řekl Jan Kudlička. „S klukama jsme se bavili, zda si pamatujeme titul za menší výkon. Přitom to není venku, kde vás může rozhodit počasí, vítr...“

Michal Balner souhlasil. „Ale mi je třicet sedm let a porazit o patnáct let mladšího kluka...“ zmínil třetího Ščerbu. „Chtěli jsme útočit na limit, ale bohužel v tyči větší konkurence není. To, že jsme loni ani neskočili přes pět set padesát, o něčem svědčí.“

S úsměvem dodal: „Buď budeme muset něco změnit, nebo se na to radši vykašlat.“

Jan Kudlička, který je stejně jako Michal Balner odchovanec Sokola Opava, upozornil, že v Ostravě to byl spíše boj o titul než o limit. „Buďme realisté. Takových pět set čtyřicet čtyři centimetrů bychom měli skákat i o půlnoci. Nešlo to. Halovou sezonu jsem zakončil nejhorším výkonem v hale.“

Jan Kudlička

Co s tím? „Je třeba se z chyb poučit. Už dříve jsem ale říkal, že i kdyby se mi nějakým omylem podařilo skočit limit na Evropu, tak bych hodně váhal, jestli tam jet. Jsem soudný a vím, že to letos bylo v hale špatné,“ odpověděl Kudlička.

Dodal, že v předchozí sezoně si nějak rozhodil techniku. „Snažili jsme se to mermomocí v hale narovnat, ale když se člověk snaží skákat na tréninku, tak nejde moc trénovat. Potom ve výsledku chybí fyzička. A technika se bez fyzičky dělá blbě. Z toho se musím poučit.“

Malá cena útěchy

Odmítl, že by vliv na jeho výkonnost měla nedávno narozená dcera, že by se kupříkladu pořádně nevyspal. „Ani o ní nevím. To vůbec není příčina této sezony,“ řekl kategoricky.

Tyčkař Michal Balner ve finálovém závodu v olympijském Riu.

„Furt je to stejné. Nemám už takovou rychlost, nechodím z šestnácti kroků, ale z dvanácti, což je velký rozdíl,“ vyprávěl Michal Balner. „Rozhýbu se, sednu a rozhýbat starší tělo je rok od roku těžší. Až na těch 544 jsem se trochu dostal do varu. Měl jsem to zapsat a pokračovat. Na každý skok jsem bral jinou tyč a tak se to nedělá. Závodím patnáct let a na výkonu přes pět set čtyřicet jsme kdysi zakládali. Vyšel jsem z toho s titulem sice nejlépe, ale to je malá cena útěchy.“

Byl limit vysoko? „Ne. Těch pět set šedesát pět pořád nemám vysoko,“ namítl Balner. „My jsme se bohužel nedostali ani k tomu tu výšku vyzkoušet.“



Balnera a Kudličku dohání mladík Ščerba

Kudličku alespoň těší, že se objevil další tyčkař - dvacetiletý Matěj Ščerba z Ústí nad Labem.

„Celou sezonu skákal hezky. Na Pražské tyčce skočil pět set padesát pět, což nebyl žádný omyl. Má to v sobě,“ uvedl Jan Kudlička. „Je jen dobře, že tady konečně bude někdo další. Deset let jsme se s Michalem Balnerem poráželi jen sami navzájem.“

Balner podotkl, že Ščerba měl oběma konkurovat už dříve. „Známe ho. Víme, na co má. Fandíme mu a doufáme, že to po nás někdo už převezme. Hlavně aby ty výkony za něco stály.“