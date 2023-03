ONLINE: Stromšík končí už v rozběhu, Kopecký na HME nastoupil k sedmiboji

Hned ráno odstartoval mužský sedmiboj, kterého se účastní i Ondřej Kopecký.

Jako první disciplína přišla hladká šedesátka. Kopecký nastoupil v prvním rozběhu a start sedmiboje se mu povedl výborně. Doběhl těsně za duem Nor Skotheim a Estonec Lillemets. Čas 7,09 je pro Kopeckého jen o 3 setiny pomalejší než jeho osobní maximum a zapsal za něj na úvod sedmiboje 851 bodů. Po druhém rozběhu se svým výkonem zařadil na průběžné desáté místo.

Během dopoledního bloku absolvuje ještě skok do dálky a vrh koulí. Kopecký se aktuálně pohybuje na šesté příčce evropského žebříčku.

ONLINE: Dopolední program na HME v Istanbulu Sledujeme podrobně

Bez české účasti začíná od 7:04 SEČ kvalifikace mužů ve skoku o tyči.

Český sprinter Stromšík nastoupil krátce po sedmé hodině do prvního rozběhu hladké šedesátky a mohl se přímo poměřovat s držitelem nejrychlejšího času sezony Britem Prescodem.

Stromšíkovo letošní maximum je 6,59, k němu se ale na vrcholné akci bohužel vůbec nepřiblížil. Odstartoval svižně, ale pak za nejlepšími zaostával. Lajnu proťal v čase 6,79 a jen zklamaně kroutil hlavou.

„Nevěřím svým očím, to je špatné. Omlouvám se všem, kteří do mě vkládali naděje,“ sypal si záhy popel na hlavu v rozhovoru pro Českou televizi. „Celou sezonu paběrkuju na 6,73, a teď tohle. Nevím, co se stalo, myslel jsem, že jsem na tom dobře,“ marně se snažil nalézt důvod svého zaváhání.

Do semifinále postupují z každého z pěti rozběhů čtyři první závodníci, které doplní další čtyři běžci s nejrychlejšími časy. A hned po druhém rozběhu bylo jasné, že v sobotu jsou standardem mnohem svižnější časy, než který předvedl český mistr.

Stromšík tak na evropském šampionátu končí svou pouť už v rozběhu a večerního semifinále se nezúčastní.

Do rozběhů na 3000 metrů nastoupí v 8:00 SEČ čerstvý mistr světa z páteční míle Nor Jakob Ingebrigtsen.

V kvalifikaci skoku do dáli se od 9:10 SEČ utkají olympijská vítězka Němka Malaika Mihambová a aktuální evropská jednička Srbka Milica Gardaševičová.

Dopolední program uzavírají v 9:20 SEČ rozběhy mužů v běhu na 60 metrů překážek.

Naděje na medaile

Ve večerním programu pokračuje mužský sedmiboj v 16:35 SEČ skokem do výšky.

Jako první z české výpravy nastoupí v sobotní večer do boje o medaile tyčkařka Amálie Švábíková. Té se podařilo postoupit z páteční kvalifikace překonáním výšky 4,45 metru. Její letošní maximum je ale 7,72 metru. S ním okupuje třetí místo evropských tabulek.

„Někde vzadu samozřejmě medailová umístění mám. Ale to, že jsem třetí v evropských tabulkách, neznamená, že to tak bude i tady,“ klidní očekávání.

„Budu závodit s holkami, co mají mnohem více zkušeností a jsou vyskákané. Nějaký tlak z okolí, že bych se měla umisťovat na předních příčkách, jsem taky poznala. Takže se snažím si to do hlavy nevtloukat, abych se z toho psychicky nepoložila,“ říká.

Útok Švábíkové na první velkou medaili začne v 17:05 SEČ.

V 17:15, respektive 17:35 SEČ je na řade ženské a mužské semifinále běhu na 800 metrů.

Finále ženského trojskoku přijde na řadu v 17:50 SEČ.

Dalším želízkem v ohni pro české fanoušky je mílařka Kristiina Mäki, která ke svému finále nastoupí v 18:00 SEČ.

O dvacet minut později pak přijde čas na finále čtvrtky, ke které se rovněž upínají české naděje. Matěj Krsek se zaskvěl už v rozběhu druhým nejrychlejším časem ze všech, v semifinále si pak časem 46,03 vylepšil osobní rekord. Z prvního místa postoupil do finále Nor Kersten Warholm s časem 45,43.

V ženském finále čtvrtky má Česká republika hned dvojnásobné zastoupení. Po skvělých výkonech se podařilo ze semifinále postoupit jak Ladě Vondrové, tak Tereze Petržílkové. Zatímco Vondrová byla v semifinále třetí nejrychlejší, Petržílková musela o finále bojovat až do cílové rovinky.

„Věděla jsem, že na to mám. Byla to pěkná divočina. Bylo tam strašně kontaktů, hrozně moc velkých ztrát na čase,“ vyprávěla. V sobotu večer změří Češky síly s fenomenální Nizozemkou Femke Bolovou.

Druhý den halového mistrovství Evropy završí v 18:55 SEČ finále mužské šedesátky.