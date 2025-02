Čeští atleti řeší důležité rozhodnutí. Co s vrcholy halové sezony?

„Trochu nešťastné,“ říká o nabitém kalendáři Pavel Sluka, šéftrenér reprezentace. „Cílíme na Evropu. Mistrovství světa jsem nechal na rozhodnutí závodníků, jestli chtějí jet, nebo ne. Už vím, že nějaké omluvy mít budeme.“

Pokud by šlo všechno podle plánů, nikdo by vybírat nemusel. Šampionát v Číně se měl odehrát už v roce 2020. Jenže svět od té doby sužovala pandemie koronaviru, v letech 2022 a 2024 pořadatelství mistrovství získal Bělehrad, respektive Glasgow, a tak se akce neustále odkládala.

Až letos se na ni našel prostor. A pro trenéry i svěřence je to výzva.

Nejde jen o to, že se v rozmezí dvou týdnů musí sportovci připravit na dvě ostře sledované akce. Faktorem je i to, že účast v Číně by halovou sezonu protáhla až do konce března, tedy do doby, kdy už začíná příprava na letní část sezony.

I ta je letos posunutá a její hlavní bod – mistrovství světa v Tokiu – se odehraje až v polovině září. Jenže například mladé naděje mají už v červenci mistrovství Evropy do 23 let v norském Bergenu.

„Tomu chceme podřídit celou přípravu. Kdybychom jeli do Číny, přijdeme o tři týdny,“ kývla Karolína Maňasová, která se v Ostravě blýskla titulem na šedesátce, navíc časem 7,17 sekundy jen o dvě setiny zaostala za vlastním národním rekordem.

Jedenadvacetiletá sprinterka tak má jasno: V březnu vrhnu všechny síly na Apeldoorn a v hale končím!

Sprinterka Karolína Maňasová se objímá s Polkou Ewou Swobodovou po závodě na 60 metrů na Czech Indoor Gala v Ostravě.

Šampionát v Nankingu vynechává i koulařský mistr Tomáš Staněk, jenž se výkonem 21,18 metru dostal na čtvrté místo letošních evropských tabulek. Českého rekordmana zase na startu přípravy brzdilo zranění ruky, nevěděl, jestli bude pod střechou vůbec závodit, a proto byl už dlouho rozhodnut, že zvolí jen Evropu.

Stejný program by měl čekat i Nikoletu Jíchovou, která v Ostravě ovládla čtyřstovku. Další čtvrtkařka, Lurdes Gloria Manuel, která se na mistrovství republiky zviditelnila titulem a pátým časem české historie na dvoustovce (23,21), se prý ještě rozhodne. „Počkám, jak se vyvrbí Evropa, a pak uvidíme,“ přemítala.

Sluka nastínil: „Na Evropu počítáme se zhruba dvaceti závodníky. Svět je otevřený, protože na něj se bude hodně dobírat z rankingu. Myslím si ale, že pojede mezi pěti až deseti reprezentanty.“

Nejen Češi samozřejmě řeší, jak s nabitým březnem naložit. Příprava na léto, náročné cestování, aklimatizace, navíc pro spoustu Evropanů bude stěžejní kontinentální šampionát, na němž budou mít větší šanci na medaili.

„Všichni budou kalkulovat. Omluvenek se sejde dost,“ tuší Sluka.

Je taky otázkou, jestli se dá špičková forma udržet na oba vrcholy. Podle Sluky by to atleti zvládnout mohli. „Když se povede vyladit formu na Evropu, tak ještě dalších čtrnáct dní vydrží,“ líčí. „Ale samozřejmě záleží na každém závodníkovi.“

Maňasová říká, že jí by se to nepovedlo. „Kdybych jela do Číny, tak nejspíš jen kvůli rozběhu, kvůli čemuž riskovat přípravu nemá smysl,“ přemítá. „Ale někdo je na tom jinak. Třeba Polka Ewa Swobodová bude chtít uspět na obou akcích.“

I Staněk má od Italů Leonarda Fabbriho a Zaneho Weira zprávy, že plánují obě mistrovství. „Spíš jde o to, jak s člověkem zamává cestování a časový posun. Leo ale létá byznysem, tak to zvládne,“ usmál se.

I pohodlí při cestování bude během rušného března klíčové.