Atletika ONLINE: Začíná halové ME, Štefela a Švábíková bojují v kvalifikaci

Kvalifikace výškařů začala v 18:20 a Štefela do ní vstupuje jako jeden ze tří přihlášených, kteří letos překonali 230 centimetrů. Povedlo se mu to před měsícem, ale poté si zranil kotník a další závod už neabsolvoval.

„Teď už se cítím připraven až na 120 procent,“ ujišťoval před odletem. Na halovém ME zažívá premiéru, loni byl pátý na kontinentálním vrcholu pod otevřeným nebem i halovém mistrovství světa. Kvalifikační limit pro přímý postup do sobotního finále činí 226 centimetrů.

Rovněž tyčkařka Švábíková, která má kvalifikaci od 19:05, před šampionátem řešila zdravotní potíže – trápila ji trhlinka v zadním stehenním svalu.

„Bohužel neodlétám stoprocentně zdravá, ale jsem stoprocentně odhodlaná. Fakt do toho dám úplně všechno, ať to stojí, co to stojí,“ slibovala obhájkyně bronzové medaile z posledního halového ME v Istanbulu v úterý na pražském letišti.

Že by účast v Apeldoornu odřekla, nezvažovala, protože prořídlé startovní pole nabízí příležitost k útoku na medaile. 25letá Češka je podle osobního rekordu druhou nejlepší. Kvalifikační limit má hodnotu 465 centimetrů, finále je na programu taktéž v sobotu.

Zásluhou Suché mělo Česko zastoupení v klání trojskokanek na halovém ME poprvé po deseti letech. Sedmá žena předloňského mistrovství Evropy do 23 let zapsala měřený pokus jen ve druhé sérii a výkonem 13,36 metru za postupem do finále daleko zaostala. Skončila 16. z 18.

V nominaci pro Apeldoorn je 26 českých atletů, což je druhá největší výprava od roku 1994, kdy se účastní kontinentálního halového šampionátu samostatná Česká republika. Více reprezentantů závodilo jen před deseti lety na domácím HME v Praze.

Sasínek Mäki ve druhém rozběhu závodu na 1500 metrů obsadila s časem 4:12,60 čtvrté místo a mezi postupovou trojici do finále se nevešla.

Ve třetím rozběhu neuspěla Mezuliáníková, které stačil výkon 4:18,29 na pátou pozici.

V půl deváté vypukne kvalifikace dálkařů s Juškou. Přímý limit pro účast mezi osmičkou, která v pátek zabojuje o medaile, je rovných osm metrů. Český reprezentant dosud v sezoně skočil nejlépe 794 centimetrů, před deseti lety získal na halovém ME v Praze stříbro.

Ve 20:55 nastoupí k rozběhu šedesátky překážek Jiranová. Z každého ze čtyř běhů projdou do pátečního semifinále tři nejrychlejší, na základě času je doplní další čtyři.

Vrcholem úvodního dne bude od 21:50 finále smíšené štafety na 4x400 metrů. Mezi šesti týmy je i Česko, které poběží v sestavě Michal Desenský, Marcela Pírková, Milan Ščibráni a Tereza Petržilková.

