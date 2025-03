Atletika ONLINE: Stráský zahájil HME osobákem na šedesátce, poběží i čtvrtkařky

Sledujeme online 9:30 , aktualizováno 10:11

Druhý den halového ME v atletice v nizozemském Apeldoornu startuje sedmibojem, v němž zápolí i Vilém Stráský. Do kvalifikace nastoupí výškařka Michaela Hrubá, rozběhy závodu na 800 metrů čekají Jakuba Dudychu a Daniela Kotyzu, na trati 400 metrů půjdou do akce Lurdes Gloria Manuel, Nikoleta Jíchová a Lada Vondrová. Večer se ve finále představí dálkař Radek Juška. Veškeré dění sledujeme v podrobné reportáži.